Турция опровергла планы по приему 10 тыс. беженцев рохинджа из Малайзии

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Распространяемые в некоторых зарубежных СМИ и социальных сетях утверждения, что в Турцию будут переселены 10 тыс. представителей народности рохинджа, не соответствуют действительности», – цитирует ТАСС сообщение турецкого ведомства.

Ранее о решении малайзийского правительства переселить беженцев в Турцию в рамках программы профессиональной подготовки сообщила газета New Straits Times. Издание утверждало, что мигранты пройдут курсы обучения, адаптированные под потребности турецкой промышленности.

Отток граждан Мьянмы в Малайзию приобрел массовый характер после военного переворота 2021 года. В настоящее время в стране находятся до 300 тыс. выходцев из Мьянмы, при этом власти не признают за ними официальный статус беженцев из-за неучастия в Конвенции ООН 1951 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель администрации президента Мьянмы Кхайнг Кхайнг Со назвала несправедливым решение Международного суда ООН о геноциде мусульман-рохинджа.

В четверг глава МИД Британии Эд Милибэнд объявил о высылке мьянманского военного атташе.

В сентябре Министерство иностранных дел Мьянмы сообщило о вывозе из Малайзии почти 1,5 тыс. задержанных граждан.