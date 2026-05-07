Нью-йоркский магнат назвал «расизмом» идею мэра города повысить налоги для богатых

Как пишет New York Post, Рот заявил, что фраза «налоги на богатых», произнесенная с гневом и презрением, «так же ненавистна, как отвратительные расовые оскорбления или лозунг «от реки до моря», популярный на антиизраильских протестах» («От реки до моря» – это сокращенная форма фразы «От реки до моря Палестина будет свободной». Речь идет о территории между рекой Иордан и Средиземным морем – то есть о землях, где находятся Израиль, Западный берег реки Иордан и сектор Газа – прим. ВЗГЛЯД).

По словам предпринимателя, богатые жители города становятся мишенью политиков, несмотря на то, что именно они поддерживают экономику мегаполиса. «Богатые, которых атакуют политики, – это воплощение американской мечты. Они создают рабочие места, занимаются благотворительностью и платят значительную часть налогов Нью-Йорка», – подчеркнул Рот. Он подчеркнул, что элита стоит у вершины «экономической пирамиды Америки» и заслуживает похвалы, а не нападок.

Поводом для конфликта стало недавнее видео Мамдани, в котором мэр выступил на фоне роскошного пентхауса миллиардера Кена Гриффина стоимостью 238 млн долларов в центре Манхэттена. Видео использовалось для продвижения инициативы по повышению налогов на элитную недвижимость и вторые дома.

Ранее в США заявление конгрессмена-республиканца Энди Оглса о том, что «мусульманам не место в американском обществе», вызвало резкое осуждение коллег из обеих партий.