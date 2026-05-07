WSJ: «Проект Свобода» в Ормузском проливе может возобновиться на этой неделе

WSJ: Миссия США «Проект Свобода» в Ормузском проливе может возобновиться на этой неделе
По данным The Wall Street Journal, миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе может быть возобновлена уже на этой неделе, передает РИА «Новости».
Ранее американская операция была приостановлена после того, как Саудовская Аравия ввела запрет для США на использование своих военных баз и воздушного пространства. Это значительно осложнило проведение миссии по обеспечению безопасности навигации в стратегически важном регионе.
Теперь, как отмечает издание, Саудовская Аравия и Кувейт сняли соответствующие ограничения. Такое решение стало возможным после телефонного разговора между лидерами этих стран. По оценке официальных лиц Пентагона, возобновление миссии возможно уже в ближайшие дни.
В публикации указывается, что администрация США активно работает над восстановлением операций по сопровождению судов с помощью военно-морских и воздушных сил. В Пентагоне подчеркивают, что возобновление миссии «Проект Свобода» призвано повысить безопасность в Ормузском проливе на фоне сохраняющихся угроз.
Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для американской военной авиации.
Вашингтон приостановил реализацию миссии «Проект Свобода» на короткий период времени.