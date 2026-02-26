Американский беспилотник MQ-4C Triton пропал над Персидским заливом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский беспилотник MQ-4C Triton исчез с радаров над Персидским заливом к югу от Ирана 21 или 22 февраля 2026 года после отправки сигнала бедствия, передает РИА «Новости».

Аппарат выполнял плановые разведывательные полеты на высоте около 12 километров после вылета из Абу-Даби, когда связь с ним была потеряна.

Портал defence-network.com сообщил: «Современный беспилотник исчез с радаров над Персидским заливом к югу от Ирана 21 или 22 февраля 2026 года после отправки сигнала бедствия». По сведениям портала, эксперты полагают, что для нарушения сигнала MQ-4C Triton перед возможным сбитием с помощью кинетического оружия могли быть использованы системы радиоэлектронной борьбы, не произведенные в Иране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания LazerBuzz планирует испытать новый лазерный комплекс для уничтожения дронов на территории спецоперации до конца октября. Армия США объявила конкурс на создание лазерных систем против беспилотников. Первый прототип лазерного антидронового «лучемета» в рамках проекта «Посох» будет испытан на мишенях-имитаторах украинского дрона «Лютый» с дистанции 1,5 км.