Слуцкий рассказал о тревоге евродепутатов из-за планов по ЯО для Киева

Tекст: Тимур Шайдуллин

Члены комитета Госдумы по международным делам провели онлайн-встречу с группой представителей Европарламента, возглавляемой евродепутатом Фернаном Картайзером из Люксембурга. Об этом рассказал глава думского комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По словам Слуцкого, на встрече обсуждались кризисные вопросы отношений между Россией и Евросоюзом, а также аспекты украинского урегулирования, включая угрозы мировой безопасности из-за планов Лондона и Парижа по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву.

Слуцкий процитировал участников встречи: «Представители ЕП выразили серьезную обеспокоенность возможностью выхода конфликта на ядерную орбиту и его перехода в третью мировую войну». Он отметил, что европейские парламентарии иногда занимают более взвешенную позицию, чем правящие круги Франции, Британии и Германии.

Депутат сообщил, что не может раскрыть имена всех европейских участников встречи, но их число увеличивается с каждым разом, несмотря на давление со стороны брюссельских чиновников. Слуцкий добавил, что регулярные контакты российских и европейских парламентариев позволяют доносить до жителей Европы позицию России и расширять информационный прорыв антироссийской блокады.

Ранее парламент России единогласно поддержал обращение к депутатам Франции, Британии, Германии и международным организациям с требованием расследовать сообщения о планах передачи Киеву ядерного оружия.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что обострение переговорной риторики по ядерному оружию связано с разочарованием западных стран из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.

Ядерная риторика станет одной из главных тем на следующем этапе переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.