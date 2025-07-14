Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.0 комментариев
ФСБ ликвидировала агента Украины при попытке теракта в Тюмени
В Тюменской области сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта против российского военнослужащего, ликвидировав преступника при задержании, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
Силовики нейтрализовали в Тюменской области гражданина России, завербованного спецслужбами Украины, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Мужчина 1987 года рождения готовил теракт против одного из военнослужащих Министерства обороны России.
Злоумышленник действовал по заданию украинских спецслужб и заранее подготовил взрывное устройство, изъятое им из оборудованного схрона. При попытке задержания он оказал активное вооруженное сопротивление, после чего был нейтрализован ответным огнем.
В результате операции сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму задержали местную жительницу по подозрению в подготовке теракта и госизмене. Она пыталась взорвать автомобиль российского военного.