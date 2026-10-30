ВМС Ирана уничтожили беспилотный катер в Ормузском проливе

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня на рассвете безэкипажный катер противника, который осуществлял движение и действовал в оперативной зоне к востоку от Ормузского пролива, был поражен моряками ВМС армии и уничтожен», – говорится в заявлении отдела по связям с общественностью ВМС, которое приводит ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

В ВМС также сообщили, что два танкера-нарушителя, шедшие по запрещенным и небезопасным районам к востоку от пролива без внимания к предупреждениям и с выключенными системами слежения, после столкновения с морскими минами получили повреждения и загорелись.

Ответственность за последствия несанкционированного прохода, по заявлению ВМС, лежит на владельцах судов. Противник предупрежден, что любые действия и провокации в зонах под контролем Вооруженных сил Ирана получат решительный и соразмерный ответ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией.

Управление морских торговых операций Британии заявило об атаке заминированного катера на танкер в Ормузском проливе.

В четверг Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве трех танкеров на минах в Ормузском проливе.