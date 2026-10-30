Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
ВМС Ирана уничтожили беспилотный катер в Ормузском проливе
Военно-морские силы армии Ирана уничтожили беспилотный катер противника в районе к востоку от Ормузского пролива.
«Сегодня на рассвете безэкипажный катер противника, который осуществлял движение и действовал в оперативной зоне к востоку от Ормузского пролива, был поражен моряками ВМС армии и уничтожен», – говорится в заявлении отдела по связям с общественностью ВМС, которое приводит ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
В ВМС также сообщили, что два танкера-нарушителя, шедшие по запрещенным и небезопасным районам к востоку от пролива без внимания к предупреждениям и с выключенными системами слежения, после столкновения с морскими минами получили повреждения и загорелись.
Ответственность за последствия несанкционированного прохода, по заявлению ВМС, лежит на владельцах судов. Противник предупрежден, что любые действия и провокации в зонах под контролем Вооруженных сил Ирана получат решительный и соразмерный ответ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией.
Управление морских торговых операций Британии заявило об атаке заминированного катера на танкер в Ормузском проливе.
В четверг Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве трех танкеров на минах в Ормузском проливе.