Рост палестинских партий в Кнессете изменил расклад политики Израиля

The Guardian: Палестинские партии резко усилили позиции в Кнессете

Tекст: Игорь Иножарский

По данным экзитполов, палестинские партии на парламентских выборах в Израиле увеличили представительство в Кнессете с 10 до 17–18 мандатов, что лишило как блок оппозиции во главе с Гади Айзенкотом, так и коалицию премьера Биньямина Нетаньяху шансов на самостоятельное большинство, пишет The Guardian.

Ни лагерь Айзенкота, ни действующая коалиция Нетаньяху, где «Ликуд» остается крупнейшей партией, по экзитполам не получают необходимых 61 мандата из 120, поэтому президент Израиля Ицхак Герцог будет решать, кому первым поручить попытку сформировать кабинет; если за шесть недель правительство не будет создано, мандат перейдет другому кандидату, а нынешняя коалиция сохранит роль временного правительства.

Оппозиционный «блок перемен» во главе с Айзенкотом для создания большинства должен вести переговоры с двумя основными палестинскими объединениями – Объединенным списком и партией «Раам» под руководством Мансура Аббаса, который уже участвовал в правительстве Нафтали Беннета и во время голосования пообещал «сделать все, чтобы свергнуть Биньямина Нетаньяху, Бецалеля Смотрича и Итмара Бен-Гвира на этих выборах». При этом у «Раам» прогнозируется около семи мандатов, а более крупный Объединенный список может получить 11 или больше мест, но переговоры с ним считаются более сложными.

Айзенкот выдвинул для возможной коалиции с Объединенным списком условия – признание Израиля еврейским и демократическим государством, принятие ценностей его декларации о независимости, согласие на всеобщую воинскую повинность для палестинских граждан Израиля и осуждение ХАМАС как террористической организации. «Выдвижение условий не сработает с Объединенным списком. Мы будем вести переговоры на равных, потому что нуждаемся друг в друге», – заявил генеральный секретарь входящей в Объединенный список социалистической партии «Хадаш» Амджад Шбита.

Без формального соглашения с одной или обеими палестинскими фракциями Айзенкот может попытаться сформировать кабинет меньшинства, опираясь на разовые договоренности при голосованиях в Кнессете, однако такая конструкция будет крайне нестабильной и способной быстро привести к новым выборам, что дало бы Нетаньяху шанс мобилизовать консервативный еврейский электорат под лозунгом кампании «правые или Палестина».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду, что рекордный успех арабских партий на выборах в Кнессет позволит противникам Биньямина Нетаньяху собрать парламентское большинство. Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху вышла в лидеры после подсчета почти половины бюллетеней. Во вторник экзитполы показали, что оппозиционный блок Гади Айзенкота обошел партию Нетаньяху, но не получил большинства в Кнессете.