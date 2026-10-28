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    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    2 комментария
    28 октября 2026, 10:59 • Новости дня

    Рост палестинских партий в Кнессете изменил расклад политики Израиля

    The Guardian: Палестинские партии резко усилили позиции в Кнессете

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер оппозиционного блока Гади Айзенкот сможет претендовать на формирование правительства Израиля лишь в союзе с арабскими партиями, на что указывают экзитполы парламентских выборов, передает The Guardian.

    По данным экзитполов, палестинские партии на парламентских выборах в Израиле увеличили представительство в Кнессете с 10 до 17–18 мандатов, что лишило как блок оппозиции во главе с Гади Айзенкотом, так и коалицию премьера Биньямина Нетаньяху шансов на самостоятельное большинство, пишет The Guardian.

    Ни лагерь Айзенкота, ни действующая коалиция Нетаньяху, где «Ликуд» остается крупнейшей партией, по экзитполам не получают необходимых 61 мандата из 120, поэтому президент Израиля Ицхак Герцог будет решать, кому первым поручить попытку сформировать кабинет; если за шесть недель правительство не будет создано, мандат перейдет другому кандидату, а нынешняя коалиция сохранит роль временного правительства.

    Оппозиционный «блок перемен» во главе с Айзенкотом для создания большинства должен вести переговоры с двумя основными палестинскими объединениями – Объединенным списком и партией «Раам» под руководством Мансура Аббаса, который уже участвовал в правительстве Нафтали Беннета и во время голосования пообещал «сделать все, чтобы свергнуть Биньямина Нетаньяху, Бецалеля Смотрича и Итмара Бен-Гвира на этих выборах». При этом у «Раам» прогнозируется около семи мандатов, а более крупный Объединенный список может получить 11 или больше мест, но переговоры с ним считаются более сложными.

    Айзенкот выдвинул для возможной коалиции с Объединенным списком условия – признание Израиля еврейским и демократическим государством, принятие ценностей его декларации о независимости, согласие на всеобщую воинскую повинность для палестинских граждан Израиля и осуждение ХАМАС как террористической организации. «Выдвижение условий не сработает с Объединенным списком. Мы будем вести переговоры на равных, потому что нуждаемся друг в друге», – заявил генеральный секретарь входящей в Объединенный список социалистической партии «Хадаш» Амджад Шбита.

    Без формального соглашения с одной или обеими палестинскими фракциями Айзенкот может попытаться сформировать кабинет меньшинства, опираясь на разовые договоренности при голосованиях в Кнессете, однако такая конструкция будет крайне нестабильной и способной быстро привести к новым выборам, что дало бы Нетаньяху шанс мобилизовать консервативный еврейский электорат под лозунгом кампании «правые или Палестина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду, что рекордный успех арабских партий на выборах в Кнессет позволит противникам Биньямина Нетаньяху собрать парламентское большинство. Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху вышла в лидеры после подсчета почти половины бюллетеней. Во вторник экзитполы показали, что оппозиционный блок Гади Айзенкота обошел партию Нетаньяху, но не получил большинства в Кнессете.

    25 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху

    В МИД сочли беседу Макаревича с Нетаньяху об Иране концом пацифизма артиста

    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что видеозвонок музыканта Андрея Макаревича (признан иностранным агентом) премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на тему Ирана заставляет усомниться в его пацифистских убеждениях.

    «Макаревич обсуждает с премьер-министром Израиля «окончательное решение иранского вопроса». И речь тут, как мы понимаем, идет не про переговоры, а исключительно и только про военную силу, ликвидацию. Возникает вопрос: а куда делся весь этот пацифистский пафос?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат выложила ролик с записью их разговора, подтвердив его подлинность. Она отметила, что власти Израиля открыто говорят о ликвидациях и ударах по гражданской инфраструктуре, а Макаревич поддерживает израильскую операцию в секторе Газа, несмотря на гуманитарную катастрофу.

    Также Захарова назвала ложными недавние заявления Нетаньяху о причастности России к антисемитской кампании в Сети, напомнив, что Израиль ранее сам признавал отсутствие антисемитизма в России.

    Накануне парламентских выборов в Израиле, которые пройдут 27 октября, Макаревич публично поддержал действующего премьер-министра Нетаньяху и принял участие в его пиар-кампании. Появление музыканта в политической рекламе вызвало резонанс и критические отзывы на фоне его прошлых выступлений с критикой боевые действий на Украине.

    В 2022 году Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. С тех пор он неоднократно заявлял о своих пацифистских взглядах и выступал против спецоперации на Украине.

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    26 октября 2026, 01:27 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил нанести «несоразмерные» удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские власти располагают информацией о готовящихся попытках помешать парламентским выборам, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пригрозив Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами.

    «У нас есть разведывательные данные, указывающие на то, что наши враги могут попытаться спровоцировать нас на удары с целью дестабилизировать ситуацию и помешать проведению выборов», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Обращаясь к Ирану и его союзникам, он предупредил: «По вам будут нанесены несоразмерные удары, намного сильнее, чем вы можете себе представить… не испытывайте нас».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива и напомнил об угрозе со стороны Ирана.

    Издание New York Times сообщило о плане США и Израиля возобновить интенсивные удары по иранской территории после выборов в Конгресс США.

    По данным СМИ, Нетаньяху отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений США.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами

    Арабские партии получили до 19 мест в Кнессете по экзитполам

    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами
    @ Nedal Solila

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду, что рекордный результат арабских партий на выборах в Кнессет позволит противникам премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте.

    В арабских городах Лод, Кафр-Манда и Тайбе вспыхнули салюты и прошли массовые празднования после сообщений израильских СМИ о рекордных успехах «Объединенного списка» и Объединенного арабского списка на выборах в Кнессет, передает Al Jazeera.

    По данным экзитполов, арабские партии могут получить до 19 мест в 120-местном Кнессете, а явка среди палестинских граждан Израиля достигла около 80%, что стало рекордом за десятилетия; в целом по стране проголосовали 77,7% избирателей, сообщает Al Jazeera.

    Мансур Аббас, чья партия «Раам» ранее имела пять мест и входила в правительственную коалицию в 2021–2022 годах, заявил, что рассчитывает на формирование блока против Нетаньяху из 61 депутата, и рассказал, что к его партии обращались оба основных лагеря: «С теми цифрами, которые у нас есть сейчас, правительства нет», – сказал Аббас в эфире канала Israel Channel 12.

    Биньямин Нетаньяху назвал перспективу коалиции с арабскими партиями «позором и стыдом», при этом ни его блок, ни оппозиция по экзитполам не набирали требуемый 61 мандат; бывший посол Алон Пинкас отметил, что еврейские партии заплатят цену за отказ сотрудничать с арабскими силами, а корреспондент Нур Оддех охарактеризовала выборы как «экзистенциальный момент» для палестинских граждан Израиля на фоне более чем ста законов, которые, по ее словам, закрепляют их дискриминацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидировала на выборах в Кнессет после подсчета почти половины бюллетеней. Во вторник, по данным экзитполов, оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию Нетаньяху, но не получил большинства. Избиратели Израиля во вторник начали голосование на первых парламентских выборах после нападения ХАМАС.

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    25 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Нетаньяху напугал израильтян ИИ-кадром ядерного удара по Тель-Авиву

    Нетаньяху перед выборами опубликовал ИИ-фото ядерного удара по Тель-Авиву

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за два дня до парламентских выборов разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    Глава израильского правительства сопроводил публикацию текстом писателя Юваля Блумберга, который предупреждает о возможности создания иранского ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «Государство Израиль находится в реальной и ощутимой экзистенциальной опасности. Если иранцы получат ядерное оружие, ничто уже не будет иметь значения», – процитировал премьер слова писателя.

    Нетаньяху отметил наличие у страны двух лет на завершение работы в Иране. По его мнению, после ухода Дональда Трампа из Белого дома неизвестно, кто займет пост президента США.

    Накануне намеченных на 27 октября выборов тема ядерной опасности вновь стала активно использоваться политиком в рамках кампании. Ранее израильские военные повысили уровень боевой готовности из-за опасений эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

    В начале месяца премьер-министра обвинили в намеренном допущении нападения ХАМАС ради оправдания боевых действий.

    Летом израильские депутаты поддержали роспуск парламента для проведения осеннего голосования.

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    26 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие и уже прошедшие выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США могут определить, усилятся ли авторитарные тенденции в этих странах, предупредила британская газета The Guardian.

    Издание пишет о «десяти днях, способных потрясти мир», отмечая, что во всех четырех странах сторонники демократии противостоят автократам, передает РБК.

    В Бразилии за пост президента борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В Сербии правящей партии бросило вызов протестное движение, возникшее после трагедии в Нови-Саде.

    В Израиле на пост премьер-министра претендует Биньямин Нетаньяху, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Сами Штаты готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, которые станут первым испытанием для Республиканской партии после возвращения Трампа в Белый дом.

    Успех правых сил в одной из этих стран может укрепить позиции их союзников в других, подчеркивает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент Сербии Александар Вучич сообщил о введении новыми властями санкций против России к весне.

    В воскресенье Александар Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах.

    В четверг газета The New York Times узнала о плане США и Израиля возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс.

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    28 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах в Израиле

    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах после подсчета 48% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле после подсчета почти 50% голосов, обойдя оппозицию, следует из данных ЦИК Израиля.

    Правящая партия «Ликуд» получает 27 мандатов в Кнессете, тогда как оппозиционная «Яшар» Гади Айзенкота находится на втором месте с 22 мандатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 48,4% голосов.

    В 120-местном парламенте правящая коалиция может рассчитывать на 55 мест, оппозиционная – на 50, арабские партии получают 15 мандатов. Для формирования правительства требуется 61 место.

    «Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (…) и всех тех, кто поддерживает государство», – цитирует Нетаньяху «Интерфакс».

    По его словам, страна нуждается в «сильном, национальном правительстве», а опираться на антисионистские партии недопустимо. Он также отметил ослабление Ирана и усиление Израиля, призвав к устранению иранской угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле.

    Избиратели начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС.

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    25 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Израиль изолировал Западный берег Иордана перед парламентскими выборами

    ЦАХАЛ закрыл контрольно-пропускные пункты на Западном берегу перед выборами

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля перекрыла все пункты пропуска на границе с Западным берегом реки Иордан для обеспечения безопасности во время парламентских выборов.

    Израильские военные запретили въезд палестинских рабочих в связи с проведением выборов, которые назначены на 27 октября, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил командованию подготовиться к полной изоляции Западного берега. Решение приняли после теракта в районе палестинского города Хеврон, в результате которого застрелили двух военнослужащих.

    По данным армейской пресс-службы, руководство страны одобрило запрет на въезд и выезд палестинцев и распорядилось закрыть все наземные пропускные пункты в день голосования. С воскресенья рабочим запрещено посещать израильские населенные пункты, исключение сделано только для промышленных зон и ряда согласованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу израильские военные сообщили о гибели двух солдат в результате теракта на Западном берегу реки Иордан.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке масштабной военной операции на этой территории.

    В понедельник армейская пресс-служба отчиталась о приведении вооруженных сил в состояние повышенной боевой готовности.

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    25 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Армия Израиля заявила о ликвидации финансировавших ХАМАС радикалов в Газе

    ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал двух финансировавших ХАМАС радикалов в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа, уничтожив командира взвода военного крыла ХАМАС и члена «Исламского джихада», которые отвечали за перевод денежных средств от Ирана и Турции.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в результате авиаударов ликвидированы Ибрагим Нимер Арши и Карам Рияд Абу Бутайхан, причастные к организации переводов миллионов шекелей боевикам, передает ТАСС.

    По данным военных, уничтоженные радикалы содействовали поступлению денег от «иранского режима и из Турции». В ведомстве добавили, что средства предназначались для восстановления потенциала боевиков и планирования атак против израильских военных и мирных жителей, что является систематическим нарушением режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении трех боевиков ХАМАС на севере сектора Газа. На прошлой неделе израильские военные ликвидировали командира военного крыла ХАМАС. Летом пресс-служба израильской армии заявила об уничтожении руководителей боевых групп палестинского движения.

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    27 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Рекордную за 53 года явку на парламентских выборах зафиксировали в Израиле

    ЦИК: Явка на парламентских выборах в Израиле побила рекорд 1973 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К середине дня голосования на парламентских выборах в Израиле свой голос отдали почти половина избирателей, что стало рекордным показателем с 1973 года, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

    К середине дня во вторник на парламентских выборах в Израиле проголосовали более 3,2 млн человек, передает РИА «Новости». На участках в Тель-Авиве уже с утра отмечены очереди избирателей.

    «По состоянию на 14:00 проголосовали более 3,29 млн человек. Явка составляет 44,9%. Таких цифр мы не видели с 1973 года», – сообщила Центральная избирательная комиссия Израиля.

    Правом голоса на выборах обладают около 7,3 млн граждан Израиля. По всей стране открыто свыше 12 тыс. избирательных участков. Это первые выборы в государстве после нападения движения ХАМАС в октябре 2023 года и начала войны с Ираном.

    За представительство в 120-местном парламенте борются кандидаты от 36 партий, проходной барьер для попадания в Кнессет составляет 3,25% голосов. Основная политическая борьба развернулась между правящей коалицией во главе с партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху и оппозиционными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в день голосования на фоне прогнозов о потере правящей коалицией большинства в Кнессете.

    В понедельник глава израильского правительства пригрозил Ирану и союзникам Тегерана «несоразмерными» ударами в случае попыток помешать проведению выборов.

    В воскресенье Биньямин Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива в качестве напоминания об иранской угрозе.

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    27 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле

    Times of Israel: Экзитполы не выявили победителя на выборах в Кнессет

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным экзитполов, на парламентских выборах в Израиле оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако не получил большинства в Кнессете.

    Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени (23:00 мск). Опросы на выходе с участков, проведенные несколькими телеканалами, не выявили явного победителя, пишет The Times of Israel.

    Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху остается крупнейшей, однако оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом лидирует по общему числу мандатов. При этом ни одна из сторон не набрала большинства голосов на фоне рекордной активности арабского населения.

    Ожидается, что оба политика объявят о своей победе по завершении голосования.

    После публикации окончательных результатов и проведения консультаций с представителями прошедших в Кнессет партий президент Ицхак Герцог должен поручить формирование нового правительства одному из кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центральная избирательная комиссия Израиля сообщила о рекордной с 1973 года явке избирателей. Опросы предсказывали коалиции премьер-министра потерю большинства в парламенте.

    Нетаньяху 26 октября заявил о готовящихся попытках помешать голосованию.

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    27 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Колумбия официально вышла из Гаагской группы

    Колумбия покинула Гаагскую группу по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Колумбии объявило об официальном выходе из Гаагской группы, выступающей за выполнение решений международных судов по палестино-израильскому конфликту, сообщила пресс-служба президента южноамериканской республики.

    «Правительство Колумбии объявляет об официальном выходе из состава Гаагской группы, подтверждая, что внешняя политика страны основана на демократических и исторических ценностях, а не на идеологическом активизме», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Гаагская группа была основана 31 января 2025 года Боливией, Колумбией, Кубой, Гондурасом, Малайзией, Намибией, Сенегалом и ЮАР. Ее целью заявлено обеспечение исполнения решений Международного суда ООН и Международного уголовного суда, связанных с ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    Колумбия стала третьим государством, покинувшим объединение. Ранее о выходе из группы объявили Боливия и Гондурас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Колумбии попытались пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине.

    В январе колумбийское руководство приняло решение перебросить силы к границе из-за возможной волны мигрантов из Венесуэлы.

    В прошлом году МИД южноамериканской республики объявил о снятии напряженности в отношениях с США.

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    26 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Минобороны Израиля исключило удар по Ирану до выборов

    Министр обороны Кац: Израиль не планирует атаковать Иран до выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти не намерены наносить удары по Ирану до завершения парламентских выборов 27 октября, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    «Я четко заявляю, что у Израиля нет намерения наносить удар по Ирану до проведения выборов в Израиле», – заявил Кац. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    Кроме того, министр опроверг информацию израильских СМИ о конфликте между премьером Биньямином Нетаньяху и начальником Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром.

    Кац назвал слухи о разногласиях между политическим и военным руководством по поводу действий против Ирана «беспочвенными и ложными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить США нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    В тот же день Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в случае попыток помешать выборам.

    В воскресенье израильский премьер разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об иранской угрозе.

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    26 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Израиль ликвидировал двух командиров ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира военной разведки и командира инженерных сил военного крыла ХАМАС, сообщили в армейской пресс-службе.

    «В субботу ЦАХАЛ нанес удар в городе Газа и ликвидировал террориста Мухаммеда Халауа, командира в аппарате военной разведки ХАМАС. На прошлой неделе (в четверг) ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал террориста Ахмеда Абу Уда, командира инженерного подразделения в военном крыле ХАМАС», – цитирует сообщение израильской армейской пресс-службы РИА «Новости».

    Израильские военные заявляют, что в последнее время эти члены ХАМАС готовили нападения на военнослужащих и граждан Израиля, а также восстанавливали потенциал группировки в нарушение режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа для ликвидации командира взвода военного крыла ХАМАС и члена «Исламского джихада».

    В октябре прошлого года жертвами израильских ударов по анклаву стали минимум 65 человек.

    Вооруженные силы Израиля осуществили точечную операцию против участника «Исламского джихада» в районе лагеря Нусейрат.

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    27 октября 2026, 04:52 • Новости дня
    Косачев назвал безосновательными обвинения США и Израиля в адрес Ирана

    Косачев: Обвинения США и Израиля в адрес Ирана безосновательны

    Tекст: Катерина Туманова

    Обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана являются бездоказательными инсинуациями, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    «Иран участвует в договоре о нераспространении ядерного оружия. Иран так или иначе сотрудничает с МАГАТЭ, Иран открыт для окружающего мира с точки зрения прозрачности своей ядерной программы. Все, что потом на это нанизывается как обвинения в непрозрачности программы, – это не более чем инсинуации, измышления, пока не получившие никакой доказательной базы. Поэтому правда и справедливость за Ираном», – заявил он ТАСС.

    По его словам, в феврале Иран был атакован «несправедливо» и в противоречии с международным правом. Сенатор отметил, что Россия последовательно, «политическими средствами» поддерживает Иран в этой ситуации.

    США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить президента США нанести совместный удар по Ирану.

    До этого Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе от Ирана.

    США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс.

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    26 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Опровергнуты данные о попытке Нетаньяху убедить США атаковать Иран

    Канцелярия Нетаньяху опровергла данные о просьбах к США атаковать Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения, что он безуспешно пытался убедить президента США Дональда Трампа нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    Информация об инициативе Израиля провести совместную с США атаку на Иран не соответствует действительности. Канцелярия премьер-министра назвала эти сообщения «фейковыми новостями», передает Israel National News.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на израильский источник в сфере безопасности и двух американских чиновников сообщил, что Нетаньяху призывал Трампа к проведению совместной операции до выборов, однако американский лидер не дал на это согласия, предложив отложить атаку до готовности администрации США.

    В понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац также опроверг наличие разногласий между политическим руководством и военными по вопросу Ирана. Он заявил, что Израиль не планировал превентивный удар по Исламской республике до израильских выборов.

    «Сообщения о разногласиях между политическим руководством и ЦАХАЛ относительно Ирана полностью беспочвенны и лживы», – подчеркнул министр, добавив, что на процесс принятия решений влияют только соображения безопасности.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в связи с угрозой вмешательства в парламентские выборы.

    В воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива.

    NYT сообщала, что на прошлой неделе США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс.

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