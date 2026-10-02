Приписываемое Нетаньяху злодеяние шокирует даже Израиль

Tекст: Дмитрий Бавырин

Биньямин Нетаняху сам по себе фигура токсичная. Вплоть до того, что им интересуются прокуроры международных судов, желая предъявить обвинения в геноциде и военных преступлениях. Куда уж хуже, казалось бы, но оказалось, что есть куда: израильскому премьеру приписывают злодейство исторического масштаба, совершенное с особым цинизмом. Такое, о каком будут помнить веками и писать в учебниках. Такое, из-за которого несколько народов умылись кровью.

Начало нынешней эпохи потрясений на Ближнем Востоке выглядело как беспричинное и ужасающее по жестокости нападение боевиков Хамас на Израиль 7 октября 2023 года: 1200 израильтян убиты (более четверти - зрители музыкального фестиваля), 251 человек взяты в заложники. Еврейское общество восприняло это как мандат на любые действия в отношении Сектора Газы, который утюжили ровно до тех пор, пока не был отпущен последний из выживших пленников.

Количество жертв и масштаб проникновения «Хамаса» правительство Израиля объясняло внезапностью атаки, что по определению - провал разведки, с руководством некоторых ветвей которой у премьера были сложные отношения. Теперь утверждается: Нетаньяху знал о подготовке нападения, но ничего не предпринял, даже не поставил в известность спецслужбы.

Слухи об этом появлялись и раньше, но это уже не просто слухи. На новом уровне скандал перезапустила газета «Гаарец», ссылаясь на готовящуюся к печати книгу-расследование «Заложники: 843 дня забвения». Из нее следует, что за десять дней до вылазки «Хамас» глава ОАЭ Мухаммед бен Заид лично предупредил о нем Нетаньяху, ссылая на надежные источники. Тот отреагировал спокойно, в духе – «навряд ли такое случится, но Израиль со всем справится».

После публикации премьер подал на газету в суд, а материал назвал «абсолютной ложью» и политическим заказом врагов. В конце октября в стране пройдут, вероятно, последние для Нетаньяху как лидера правого блока парламентские выборы. А левая «Гаарец» действительно относится к его противникам. Как и американское агентство Associated Press, благодаря которому эта история получила продолжение: там утверждают, что на днях премьер Израиля тайно летал в ОАЭ на частном самолете и уговаривал бен Заида опровергнуть «кровавый навет».

В общем, эти СМИ и впрямь предвзяты к Биби и наверняка желают его поражения на выборах. Но это совсем не обязательно означает, что они врут.

То же можно сказать про The Wall Street Journal Руберта Мердока, где поддержали скандал, расширив горизонты: в расследовании издания утверждается, что Египет тоже предупреждал Нетаньяху, причем трижды. В третий раз глава египетский разведки Аббас Камель звонил за несколько дней до нападения, пытаясь понять отсутствие реакции.

Мердок не левак и не либерал, строго наоборот: его медиа-империя настроена на консервативную часть англосаксонского мира и поддерживает Израиль, как и другие традиционалисты в Республиканской партии США. Но своей агрессивностью, неуправляемостью и тем, что втянул Вашингтон в войну и Ираном, Нетаньяху обеспечил республиканцам поражение на ноябрьских выборах в Конгресс, а это удар в том числе по Мердоку, его влиянию и инвестициям.

То есть поддерживать Израиль вместе с Нетаньяху стало в США слишком дорого. Потому предпочтение отдано Израилю без Нетаньяху, который станет «козлом отпущения», отсюда и столь убийственная публикация. Стало быть, в WSJ тоже пристрастны. Указывая на это, защитники израильского премьера не врут.

Однако у разведки есть золотое правило: к информации, полученной из двух независимых друг от друга источников, нужно относиться очень серьезно. А у нас тут две пары: левая «Гаарец» и правая WSJ, республиканский Египет и монархические ОАЭ (глава которых, к слову, ничего опровергать не стал). Значит, поговорим серьезно.

Самое неприятное для Нетаньяху в этих раскладах – его имидж. Имидж агрессивного параноика, хитрого интригана и тертого калача. Лучше пристрелить 99 невиновных, чем отпустить одного невиновного, – это про него. Перебдеть, но не недобдеть.

Из-за этого крайне трудно поверить в то, что в российской истории права называют «преступной халатностью». Если же в нее не верить, открываются бездны смыслов.

Что если нападение Хамас проморгали осознанно, чтобы получить карт-бланш на продвигаемую Нетаньяху политику – масштабную войну против противников Израиля, которая отбросит их назад в развитии?

По совокупности последующих событий, действия Израиля в глазах левого интернационала планеты и части правого не извиняет уже ничто. Даже у тех, кто обычно сочувствует еврейскому государству, сложилось ощущение «перебора», даже у властей Германии. Но для Нетаньяху было важно, во-первых, поддержка США, во-вторых, сплочение общества вокруг властей военного времени в его лице. И то, и другое он получил, хотя до атаки Хамас его ненавидела примерно половина страны.

Этой осенью может возненавидеть и вторая. Одно дело – сколь угодно жесткие действия против врагов, другое – подставлять под удар своих же, включая женщин и детей.

Со стороны Хамас это выглядело не только злодейством, но и тараном бетонного столба на полной скорости с очевидно саморазрушительными последствиями.

Однако мотив у боевиков все же был: сорвать подписание т.н. Авраамовых соглашений между Израилем и союзниками США в регионе, поскольку процесс дошел до одного из ключевых партнеров Хамас – Саудовской Аравии. Эту версию можно считать почти официальной, она имеет многочисленные документальные и свидетельские подтверждения. Столь многочисленные, что отсутствие какой-либо информации о подготовке атаки у израильских властей, как это утверждает Нетаньяху, кажется еще менее реалистичным.

Как бы там ни было, каждый по-своему преуспел. Авраамовы соглашения действительно отложены в долгий ящик, но ценой этого стало превращение Сектора Газа в юдоль тотального бедствия, а сам Хамас обезглавлен и обескровлен, как того хотел Нетаньяху.

Теперь израильский премьер, скорее всего, сосредоточится на выборах 27 октября, до которых будет все агрессивно отрицать, а там уж будь что будет. Эта кампания для него вопрос жизни и смерти, свободы и тюрьмы, но самое главное – титула в истории.

Останется ли он в ней злодеем. Или все-таки суперзлодеем.