Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Приписываемое Нетаньяху злодеяние шокирует даже Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попал под перекрестный огонь обвинений в преступлении, которого ему никогда не простят. Если верить информации, обнародованной под выборы в Кнессет, израильтян подставили под нападение Хамас в октябре 2023 года, чтоб оправдать большую войну.
Биньямин Нетаняху сам по себе фигура токсичная. Вплоть до того, что им интересуются прокуроры международных судов, желая предъявить обвинения в геноциде и военных преступлениях. Куда уж хуже, казалось бы, но оказалось, что есть куда: израильскому премьеру приписывают злодейство исторического масштаба, совершенное с особым цинизмом. Такое, о каком будут помнить веками и писать в учебниках. Такое, из-за которого несколько народов умылись кровью.
Начало нынешней эпохи потрясений на Ближнем Востоке выглядело как беспричинное и ужасающее по жестокости нападение боевиков Хамас на Израиль 7 октября 2023 года: 1200 израильтян убиты (более четверти - зрители музыкального фестиваля), 251 человек взяты в заложники. Еврейское общество восприняло это как мандат на любые действия в отношении Сектора Газы, который утюжили ровно до тех пор, пока не был отпущен последний из выживших пленников.
Количество жертв и масштаб проникновения «Хамаса» правительство Израиля объясняло внезапностью атаки, что по определению - провал разведки, с руководством некоторых ветвей которой у премьера были сложные отношения. Теперь утверждается: Нетаньяху знал о подготовке нападения, но ничего не предпринял, даже не поставил в известность спецслужбы.
Слухи об этом появлялись и раньше, но это уже не просто слухи. На новом уровне скандал перезапустила газета «Гаарец», ссылаясь на готовящуюся к печати книгу-расследование «Заложники: 843 дня забвения». Из нее следует, что за десять дней до вылазки «Хамас» глава ОАЭ Мухаммед бен Заид лично предупредил о нем Нетаньяху, ссылая на надежные источники. Тот отреагировал спокойно, в духе – «навряд ли такое случится, но Израиль со всем справится».
После публикации премьер подал на газету в суд, а материал назвал «абсолютной ложью» и политическим заказом врагов. В конце октября в стране пройдут, вероятно, последние для Нетаньяху как лидера правого блока парламентские выборы. А левая «Гаарец» действительно относится к его противникам. Как и американское агентство Associated Press, благодаря которому эта история получила продолжение: там утверждают, что на днях премьер Израиля тайно летал в ОАЭ на частном самолете и уговаривал бен Заида опровергнуть «кровавый навет».
В общем, эти СМИ и впрямь предвзяты к Биби и наверняка желают его поражения на выборах. Но это совсем не обязательно означает, что они врут.
- На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа
- Уничтожение статуи Христа потрясет весь Израиль
- Будущее Израиля докажет правоту Михаила Круга
То же можно сказать про The Wall Street Journal Руберта Мердока, где поддержали скандал, расширив горизонты: в расследовании издания утверждается, что Египет тоже предупреждал Нетаньяху, причем трижды. В третий раз глава египетский разведки Аббас Камель звонил за несколько дней до нападения, пытаясь понять отсутствие реакции.
Мердок не левак и не либерал, строго наоборот: его медиа-империя настроена на консервативную часть англосаксонского мира и поддерживает Израиль, как и другие традиционалисты в Республиканской партии США. Но своей агрессивностью, неуправляемостью и тем, что втянул Вашингтон в войну и Ираном, Нетаньяху обеспечил республиканцам поражение на ноябрьских выборах в Конгресс, а это удар в том числе по Мердоку, его влиянию и инвестициям.
То есть поддерживать Израиль вместе с Нетаньяху стало в США слишком дорого. Потому предпочтение отдано Израилю без Нетаньяху, который станет «козлом отпущения», отсюда и столь убийственная публикация. Стало быть, в WSJ тоже пристрастны. Указывая на это, защитники израильского премьера не врут.
Однако у разведки есть золотое правило: к информации, полученной из двух независимых друг от друга источников, нужно относиться очень серьезно. А у нас тут две пары: левая «Гаарец» и правая WSJ, республиканский Египет и монархические ОАЭ (глава которых, к слову, ничего опровергать не стал). Значит, поговорим серьезно.
Самое неприятное для Нетаньяху в этих раскладах – его имидж. Имидж агрессивного параноика, хитрого интригана и тертого калача. Лучше пристрелить 99 невиновных, чем отпустить одного невиновного, – это про него. Перебдеть, но не недобдеть.
Из-за этого крайне трудно поверить в то, что в российской истории права называют «преступной халатностью». Если же в нее не верить, открываются бездны смыслов.
Что если нападение Хамас проморгали осознанно, чтобы получить карт-бланш на продвигаемую Нетаньяху политику – масштабную войну против противников Израиля, которая отбросит их назад в развитии?
По совокупности последующих событий, действия Израиля в глазах левого интернационала планеты и части правого не извиняет уже ничто. Даже у тех, кто обычно сочувствует еврейскому государству, сложилось ощущение «перебора», даже у властей Германии. Но для Нетаньяху было важно, во-первых, поддержка США, во-вторых, сплочение общества вокруг властей военного времени в его лице. И то, и другое он получил, хотя до атаки Хамас его ненавидела примерно половина страны.
Этой осенью может возненавидеть и вторая. Одно дело – сколь угодно жесткие действия против врагов, другое – подставлять под удар своих же, включая женщин и детей.
Со стороны Хамас это выглядело не только злодейством, но и тараном бетонного столба на полной скорости с очевидно саморазрушительными последствиями.
Однако мотив у боевиков все же был: сорвать подписание т.н. Авраамовых соглашений между Израилем и союзниками США в регионе, поскольку процесс дошел до одного из ключевых партнеров Хамас – Саудовской Аравии. Эту версию можно считать почти официальной, она имеет многочисленные документальные и свидетельские подтверждения. Столь многочисленные, что отсутствие какой-либо информации о подготовке атаки у израильских властей, как это утверждает Нетаньяху, кажется еще менее реалистичным.
Как бы там ни было, каждый по-своему преуспел. Авраамовы соглашения действительно отложены в долгий ящик, но ценой этого стало превращение Сектора Газа в юдоль тотального бедствия, а сам Хамас обезглавлен и обескровлен, как того хотел Нетаньяху.
Теперь израильский премьер, скорее всего, сосредоточится на выборах 27 октября, до которых будет все агрессивно отрицать, а там уж будь что будет. Эта кампания для него вопрос жизни и смерти, свободы и тюрьмы, но самое главное – титула в истории.
Останется ли он в ней злодеем. Или все-таки суперзлодеем.