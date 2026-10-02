США оставили в силе антидемпинговые пошлины на сталь из России

США оставили в силе антидемпинговые пошлины на углеродистую сталь из России

Tекст: Тимур Шайдуллин

В ведомстве заявили, что отмена этого решения могла бы привести к продолжению или возобновлению демпинга, передает РИА «Новости». Рассмотрение вопроса о судьбе пошлин стартовало в июне и прошло в ускоренном порядке.

Напомним, антидемпинговые пошлины на российскую стальную продукцию были введены американской стороной в августе 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр экономического развития России Максим Решетников раскритиковал обоснование США для введения пошлин против 60 стран.

В августе США начали пересмотр пошлин на стальные трубы из России и с Украины.

До этого Вашингтон продлил действие пошлин на российский металлический кремний.