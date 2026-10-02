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Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате
Слухи о русском и украинце за штурвалом рейса Flydubai появились из-за шутки
Информация о том, что пилотами экстренно севшего рейса Flydubai якобы были россиянин и украинец, оказалась результатом неудачной шутки в чате израильских журналистов.
Слухи о том, что одним из пилотов экстренно севшего рейса Flydubai мог быть русский, а другим – украинец, появились из-за шутки в закрытом чате израильских журналистов, сообщают «Вести» со ссылкой на Baza.
Отмечается, что ведущий израильского 12-го канала, состоявший в этом чате, озвучил непроверенную информацию в прямом эфире. В результате слухи быстро распространились в израильских и мировых СМИ.
Впоследствии автор первоначального сообщения признался в чате, что его слова были лишь неудачной шуткой и не соответствуют действительности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai.
В тот же день Нетаньяху заявил об исламской радикализации второго пилота.
В четверг четверых пассажиров рейса представили к высшей награде Израиля за их действия во время инцидента.