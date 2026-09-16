В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о попытке атаковать Мекку
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) опровергло заявление Саудовской Аравии о военной угрозе с их стороны для города Мекки и других исламских святынь.
Служба гражданской обороны Саудовской Аравии впервые предупредила о срабатывании сигнала воздушной тревоги в провинции Мекка на западе страны, где находятся главные мусульманские святыни, передает РИА «Новости».
Военный источник хуситов, слова которого приводит подконтрольное движению агентство Saba, заявил: «Мы категорически отвергаем наличие какой-либо угрозы со стороны Йемена в адрес священного города Мекка или других святынь».
Он также обвинил Саудовскую Аравию в распространении фабрикаций, обмана и дезинформации после того, как королевство во вторник предупредило жителей провинции Мекка о наличии военной угрозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда в Хамис-Мушайте десятками ракет и беспилотников.
Хуситы также заявили о масштабной операции против объектов Saudi Aramco и военной базы Саудовской Аравии.