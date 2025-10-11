Реликвии Будды впервые выставили для поклонения в России

Реликвии Будды впервые доставили в Россию

Tекст: Мария Иванова

Реликвии Будды Шакьямуни впервые прибыли в Россию – их доставили из Индии в Калмыкию, передает РИА «Новости».

В столицу республики Элисту с официальным визитом прибыла делегация из Индии во главе с заместителем главного министра штата Уттар-Прадеш Кешавом Прасадом Маурьей. В составе делегации также присутствовали глава ордена Сакья 43-й Сакья Тризин Ринпоче, буддийские ученые и представители духовенства.

Реликвии, известные как «реликвии Капилавасту», считаются одними из самых почитаемых святынь в буддизме. Они были обнаружены в 1898 году в районе Сиддхартхнагар индийского штата Уттар-Прадеш и многие годы хранятся в Национальном музее Индии. После кремации тела Будды его прах был разделён между многочисленными буддийскими общинами и стал предметом особого поклонения.

С 12 по 18 октября реликвии будут выставлены для поклонения в Центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков подчеркнул, что для Элисты, как одного из духовных центров России, приём таких святынь – важное событие для развития межрелигиозного и межкультурного диалога между Индией и Россией.

Глава Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) назвал этот визит «важной вехой в истории российского буддизма». Он отметил: «Теперь у нас есть уникальная возможность прикоснуться к реликвиям и получить благословение самого Будды Шакьямуни. Это событие наполнит сердца радостью, укрепит духовную связь с Буддой и поможет накопить благую карму».

Кроме того, в рамках визита Индия передаст в дар Национальному музею Калмыкии реплики шестнадцати древних статуэток и барельефов, изображающих жизнь Будды и буддийских божеств, датируемых II–XI веками. Будут также переданы копии древних рукописей на санскрите и собрание буддийских писаний Ганджур на монгольском языке для Калмыцкого госуниверситета и Троицкого хурула. Выставку организовали министерство культуры Индии, Международная буддийская конфедерация, Национальный музей Индии и Национальный центр искусств имени Индиры Ганди.

Напомним, в сентябре в Элисте прошел III Международный буддийский форум.

Летом Далай-лама отметил свой юбилей и пообещал прожить до 130 лет. Он также заявил о решении переродиться после смерти.