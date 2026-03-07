Без отопления остались около 2 тыс. домов Киева

Стало известно о многолетней перевозке денег и золота Киевом через Венгрию

Tекст: Денис Тельманов

Украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в государственном «Ощадбанке» утверждает, что Украина годами провозит наличные средства и банковские металлы из Австрии через Венгрию.

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) недавно задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб.

Он отвечал за перевозку из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала у Киева объяснений по поводу задержанных.

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина вернула своих граждан.

Представитель «Ощадбанка» сообщил изданию: «Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером – австрийским Raiffeisen Bank – и со стандартным пакетом документов. Ничего нового и экстраординарного».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия задержала курьеров Зеленского, которые везли на Украину десятки миллионов долларов и евро, а также килограммы золота. Киев назвал случившееся «захватом заложников».

В Будапеште намекнули, что изъятые финансы принадлежали «украинской военной мафии».

Эксперты считают, что Киев уже никогда не получит эти средства, а в будущем потеряет еще больше. Семь украинских инкассаторов, ранее задержанных в Венгрии, освободили и они уже вернулись на Украину.