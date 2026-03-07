В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.0 комментариев
Без отопления остались около 2 тыс. домов Киева
В результате повреждения важного объекта инфраструктуры в Киеве без отопления остались 2 тыс. жилых домов, включая многоэтажки, сообщают власти города.
1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах Киева остались без отопления. По словам мэра города Виталия Кличко, причиной отключения стала авария на объекте критической инфраструктуры, произошедшая ночью, передает ТАСС.
Кличко также уточнил, что общее число домов без отопления в городе достигло почти 2700, включая многоэтажные здания в Дарницком и Днепровском районах, куда тепло невозможно подать из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.
Ранее утром украинские СМИ информировали о взрывах, произошедших в Киеве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 15 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город находится на грани катастрофы.
До этого сообщалось, что украинцы купили аккумуляторы суммарной мощности, сравнимой с атомной электростанцией. А компания ДТЭК сообщила о потере значительной части доступной электроэнергии на Украине.