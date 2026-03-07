Женская сборная России по футболу вылетела из Дубая после задержки рейса

Tекст: Вера Басилая

Женская сборная России по футболу вылетела из аэропорта Дубая в Москву, передает ТАСС. Ранее рейс команды был задержан более чем на шесть часов, из-за чего спортсменки провели дополнительное время в аэропорту. Сборная находилась в Дубае с 24 февраля по 6 марта, проводя тренировочный сбор и товарищеские матчи.

В рамках сбора российские футболистки сыграли два матча: с Танзанией, где одержали победу со счетом 4:1, и с Ганой, уступив со счетом 0:4. Запланированная на 6 марта встреча с командой Гонконга была отменена по организационным причинам.

Ранее аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок.

Российская туристка рассказала, что утром услышала две серии взрывов и о задержке рейсов в Москву.

Авиакомпания «Аэрофлот» ранее отменила все рейсы в ОАЭ, начиная с 12 марта.