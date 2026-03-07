В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.3 комментария
Женская сборная России по футболу вылетела из Дубая после задержки рейса
После более чем шестичасовой задержки рейса женская сборная России по футболу отправилась из Дубая в Москву, завершив учебно-тренировочный сбор.
Женская сборная России по футболу вылетела из аэропорта Дубая в Москву, передает ТАСС. Ранее рейс команды был задержан более чем на шесть часов, из-за чего спортсменки провели дополнительное время в аэропорту. Сборная находилась в Дубае с 24 февраля по 6 марта, проводя тренировочный сбор и товарищеские матчи.
В рамках сбора российские футболистки сыграли два матча: с Танзанией, где одержали победу со счетом 4:1, и с Ганой, уступив со счетом 0:4. Запланированная на 6 марта встреча с командой Гонконга была отменена по организационным причинам.
Ранее аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок.
Российская туристка рассказала, что утром услышала две серии взрывов и о задержке рейсов в Москву.
Авиакомпания «Аэрофлот» ранее отменила все рейсы в ОАЭ, начиная с 12 марта.