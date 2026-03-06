  • Новость часаСтоимость Brent превысила 90 долларов за баррель
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    6 марта 2026, 18:15 • Новости дня

    «Аэрофлот» отменил все рейсы в ОАЭ с 12 марта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «Аэрофлот» приостановил полёты между Россией и ОАЭ из-за нестабильной ситуации в Персидском регионе, а возобновление полётов отложено на неопределённый срок.

    Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение отменить все рейсы между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами с 12 по 31 марта, передает РИА Новости. Перевозчик объяснил, что это связано с нестабильной ситуацией в Персидском регионе.

    Последними по расписанию останутся рейсы, запланированные на 11 марта. В компании уточнили, что дальнейшее возобновление полётов будет возможно только после нормализации обстановки в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне рейс «Аэрофлота» из Дубая в Краснодар с 148 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Нальчике из-за закрытия воздушного пространства над Краснодарским краем.

    Напомним, «Аэрофлот» уже отменял все рейсы в Дубай и Абу-Даби в день начала атаки США и Израиля на Иран и сохранял ограничение в течение всего дня 28 февраля. Ранее Ассоциация туроператоров России оценивала число находящихся в ОАЭ российских туристов в 50 тыс. человек.

    6 марта 2026, 07:35 • Новости дня
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    @ REUTERS/Ashraf Mohammad

    Tекст: Катерина Туманова

    Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Аль Хабтур в открытом обращении к американскому президенту Дональду Трампу в соцсети Х задал ему несколько вопросов о том, на каком основании США начали войну, все ли ходы, варианты и последствия просчитаны и действительно ли это тот самый мир, который глава Белого дома обещал американцам.

    С первых строк Аль Хабтур задает Трампу вопрос: кто дал ему право втянуть регион в войну с Ираном.

    «На каком основании вы приняли это опасное решение? Учли ли вы сопутствующий ущерб, прежде чем нажать на «Пуск»? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» – говорится в письме.

    Автор отмечает, что несмотря на инициативы по миру и обещания стабильности, объявленные администрацией США, арабские страны оказались втянуты в военное противостояние, а финансирование многих программ поступало из региона.

    В этой связи лидеры Персидского залива требуют разъяснить, куда исчезли выделенные на развитие миллиарды долларов и почему вместо мира страны оказались на грани войны.

    «Ещё опаснее, что ваше решение угрожает не только жителям региона, но и американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. А теперь он оказался втянутым в войну, финансируемую деньгами налогоплательщиков, которая, по данным Института политических исследований (IPS), обойдется в 40-65 млрд долларов на прямые военные операции и потенциально может достичь 210 млрд долларов с учетом экономических последствий и косвенных потерь, если она продлится четыре-пять недель», – сообщил Аль Хабтур.

    Арабский бизнесмен добавил, что Трамп нарушил собственные предвыборные обещания, отдав приказы о военных интервенциях в семи странах и увеличив число зарубежных авиаударов до 658 за первый год второго срока.

    На этом фоне рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился на 9% за 400 дней, что отражает тревогу среди граждан США по поводу новой войны и ее последствий.

    «Истинное лидерство измеряется не решениями о ведении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к миру. Если эти инициативы были предприняты во имя мира, то мы имеем право требовать полной прозрачности и подотчетности», – завершил послание Трампу Аль Хабтур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября.

    WSJ узнала о готовности ОАЭ заморозить активы Ирана в качестве наказания.

    6 марта 2026, 16:45 • Новости дня
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ввести запрет для злостных неплательщиков алиментов на регистрацию автомобилей, недвижимости и открытие счетов в банках.

    Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Прайм». В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на повышение эффективного воздействия реестра должников.

    Предлагается ввести следующие ограничения для лиц, включенных в реестр: запрет на государственную регистрацию транспортных средств и техники, ограничение регистрации прав на недвижимость, а также отказ в открытии банковских счетов. Исключением станут только банковские операции, связанные с уплатой обязательных платежей, предусмотренных законодательством.

    Снятие ограничений предусмотрено сразу после исключения гражданина из списка должников. По словам Слуцкого, «пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть». Он также подчеркнул, что данная инициатива – не просто запрет, а «санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть», и нацелен на то, чтобы уклонисты чувствовали «дискомфорт в каждом своем шаге».

    Слуцкий отметил, что предложенные меры позволят сделать реестр должников реально действующим инструментом для полного погашения долгов перед детьми, а не формальным «списком позора».

    Напомним, в январе на «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов.

    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    6 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Тель-Авив не смогли добиться тотального контроля над иранским воздушным пространством, хотя обе страны заявляют о подавлении угроз в небе над Ираном, пишут американские СМИ.

    Иранские средства ПВО сохраняют боеспособность, а небо над страной нельзя считать полностью безопасной зоной, сообщает The War Zone.

    Особенно сложная ситуация складывается в восточной части Ирана.

    В американском командовании заявили о смене тактики бомбардировок. «Центральное командование переходит от крупных планомерных ударных групп, использующих боеприпасы дальнего действия, к высокоточным ударам непосредственно над Ираном», – заявил генерал ВВС США Дэн Кейн.

    Переход к прямым атакам позволяет увеличить частоту вылетов и объем поражаемых целей. Однако использование свободнопадающих бомб JDAM и ракет Hellfire несет серьезные риски для экипажей. Мобильные комплексы ПВО Ирана способны внезапно атаковать самолеты четвертого поколения.

    Восточные регионы страны остаются наименее затронутыми ударами и представляют наибольшую опасность. Для операций там требуются самолеты радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО. Даже стратегические бомбардировщики B-52 вынуждены применять стелс-ракеты JASSM из-за пределов иранского воздушного пространства.

    Ранее сообщалось об установлении локального господства США в воздухе на юге Ирана. Пентагон заявлял о намерениях увеличить глубину ударов для расширения маневра войск.

    В начале боевых действий глава Пентагона Пит Хегсет указывал на исключительно воздушный характер операции «Эпическая ярость».

    6 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации
    @ Sra Olivia Gibson/U.S Air force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Непреднамеренный инцидент с кувейтским летчиком, который за один вылет уничтожил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, стал рекордным случаем «дружественного огня» в современной авиации.

    Кувейтский летчик, который по ошибке сбил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, невольно вошел в историю авиации, пишет «Российская газета». Видео, где истребитель F/A-18 Hornet практически в упор уничтожает «Орла», вновь вызвало всплеск обсуждений в Сети. Часть пользователей высмеивает пилота, другие выдвигают версии о его возможных связях с Ираном.

    Летчик ВКС России и автор Telegram-канала «Воевода вещает» считает, что пилот из Кувейта установил два уникальных рекорда. Во-первых, он стал лидером по количеству сбитых самолетов за один вылет на истребителе четвертого поколения. Во-вторых, ему удалось нанести максимальный урон «дружественным огнем», сбив сразу три союзных самолета.

    По современным стандартам, маневренные воздушные бои с близкой дистанции считаются редкостью для истребителей 4-го и 5-го поколений, оснащенных дальнобойными ракетами и радарами. Однако этот случай показывает, что исключения из правил все же бывают.

    Для сравнения: Герой Советского Союза Николай Сутягин сбил на МиГ-15 во время Корейской войны 22 американских самолета, включая 15 F-86 Saber, а его сослуживец Евгений Пепеляев одержал 20 воздушных побед.

    В авиации асом считается пилот, сбивший пять и более самолетов; кувейтскому летчику до этого статуса не хватило лишь двух сбитых машин, иронизируют авторы публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня с земли. Позже выяснилось, что самолеты были сбиты в воздушном бою с F/A-18 Hornet ВВС Кувейта. А один из пилотов сбитого истребителя оказался в опасной ситуации, когда местные жители едва не забили его трубой.


    6 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удар по учебному заведению в городе Минаб совпал по времени с атакой на соседнюю базу КСИР, дети в школе могли погибнуть из-за ошибки в определении цели военными США, сообщает The New York Times.

    Анализ, проведенный The New York Times, показывает, что удар по школе в иранском городе Миноб 28 февраля был нанесен одновременно с атакой на соседнюю военно-морскую базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР), где, по официальным данным, действовали американские военные. В результате удара по школе погибли десятки человек, включая детей – по данным иранских властей и СМИ, не менее 175 человек. При этом ни одна из сторон пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

    Ряд доказательств – спутниковые снимки, посты в соцсетях и проверенные видео – подтверждают, что школа сильно пострадала от точечного удара одновременно с базой КСИР.

    По словам официальных лиц, в момент атаки ВВС США проводили операции в районе пролива Хормуз, где расположена база, что повышает вероятность их причастности. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Насколько нам известно, нет», отвечая на вопрос о причастности США, добавив, что Минобороны США разбирается в ситуации.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что начато расследование. Представитель израильской армии Надэв Шошани сообщил, что ему неизвестно о каких-либо действиях израильских военных в этом районе в момент инцидента.

    Генерал Дэн Кейн из Объединенного комитета начальников штабов на брифинге отметил, что удары по югу Ирана действительно наносились силами США, и карта, представленная им, включала район Миноба.

    Эксперты по анализу спутниковых снимков, в том числе бывший советник Пентагона по гражданским потерям Уэс Брайант, пришли к выводу, что все здания, включая школу, были поражены точечными ударами. Его мнение: наиболее вероятно, что школа стала жертвой ошибки в идентификации цели, поскольку ранее она входила в состав базы КСИР, а с 2016 года на спутниковых снимках видна как отдельное здание, типичное для школы.

    Права человека и эксперты по международному праву указывают, что вооруженные силы обязаны проверять статус цели, чтобы не нанести вред гражданским лицам, и нарушение этих норм может быть признано нарушением международного права. Некоторые версии, циркулирующие в интернете, о попадании ракеты Ирана, были опровергнуты, в том числе из-за характера повреждений и точечных ударов по нескольким зданиям.

    Официальное расследование США продолжается, и если подтвердится американская причастность, перед военными встанет вопрос: была ли ошибка связана с устаревшей информацией или сбоем разведданных.

    Американские военные следователи допустили причастность армии США к удару по школе в Иране.

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз исполнителей атаки.

    Агентство Tasnim сообщило о гибели 165 человек в результате этой трагедии.

    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    6 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    @ Magnus Lejhall/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.

    «По словам источников, Бессент рассматривает возможность поднятия энергетического вопроса на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Как стало известно газете, в ходе частных консультаций, проведенных в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию, сообщили источники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Трамп заявил о визите в Китай в апреле. Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть.

    5 марта 2026, 23:00 • Новости дня
    Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи

    Tекст: Катерина Туманова

    Генпрокуратура Ливии заявила о задержании троих человек по делу об убийстве Сейф аль-Ислама Каддафи в Зинтане.

    «В ходе расследования были установлены личности троих подозреваемых. Генеральная прокуратура постановила задержать их», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления ведомства.

    Напомним, 3 февраля СМИ сообщали, что сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был убит в городе Эз-Зинтан на западе Ливии, политика убили во дворе дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президентский совет Ливии назвал цель убийства сына Каддафи. Племянник Каддафи опубликовал последнее аудиосообщение Сейф аль-Ислама.

    Газета ВЗГЛЯД и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов разбирались, почему убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна.


    6 марта 2026, 00:15 • Новости дня
    ФАС посчитала размещение рекламы в Telegram нарушением закона

    Tекст: Катерина Туманова

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала нарушением закона размещение рекламы в мессенджере Telegram на фоне ограничений сервиса Роскомнадзором, аналогичное мнение у ФАС в отношении WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и YouTube.

    «В соответствии с законодательством не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен», – пояснили «Коммерсанту» в ФАС.

    В ведомстве отметили, что ответственность за размещение рекламы несут как рекламодатели, так и рекламораспространители.

    С 1 сентября 2025 года в силу вступили поправки, запрещающие размещение рекламы на платформах, которые признаны экстремистскими, нежелательными или заблокированы в России.

    Запрет распространяется на все виды рекламы, включая нативную и бартерную. За нарушение предусмотрены штрафы: 2,5 тыс. рублей для физических лиц, 20 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

    Ранее Роскомнадзор усилил ограничения для Telegram: пользователи в России столкнулись с проблемами загрузки мультимедийных файлов, включая фото, видео и голосовых сообщений. Регулятор требует от администрации мессенджера разместить сервера в России и соблюдать национальное законодательство.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    6 марта 2026, 04:38 • Новости дня
    Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов отказался признавать вину
    Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов отказался признавать вину
    @ Алексей Майшев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе допроса бывший первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов отказался признавать вину в инкриминируемых ему коррупционных преступлениях, сообщили в правоохранительных органах.

    «В ходе следственных действий Цаликов вину по предъявленным ему обвинениям не признал», – сказал источник ТАСС.

    Напомним, днем ранее Басманный суд Москвы отправил Руслана Цаликова под домашний арест.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года. В январе 2026 года он дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.

    5 марта 2026, 23:35 • Новости дня
    Лихачев заявил о досрочном восстановлении «Ферросплавной-1» в районе ЗАЭС
    Лихачев заявил о досрочном восстановлении «Ферросплавной-1» в районе ЗАЭС
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ремонт высоковольтной линии «Ферросплавная-1», которая снабжает электричеством Запорожскую атомную электростанцию, завершен раньше срока, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Ремонтные бригады Росатома завершили работы по восстановлению высоковольтной линии «Ферросплавная-1» в районе Запорожской АЭС сегодня в 17.40. Это на сутки раньше, чем было запланировано», – цитирует РИА «Новости» главу госкорпорации Алексея Лихачева.

    Он добавил, что в четверг МАГАТЭ сообщило о восстановлении и подключении к Запорожской АЭС «Ферросплавной-1» после ремонтных работ, которые длились несмотря на локальный режим прекращения огня, при котором обстрелы Энергодара со стороны ВСУ не прекращались.

    «Так, в ночь с 2 на 3 марта прямо в середине жилой застройки, во дворе, окруженном девятиэтажными домами, взорвался артиллерийский снаряд... Слава Богу, обошлось без жертв», – сказал Лихачев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лихачев в конце февраля сообщал о том, что у ЗАЭС начал работать режим тишины ради ремонта ЛЭП. ВСУ атаковали дронами дворец культуры в Энергодаре. Киев в марте пытался сорвать ремонт ЛЭП обстрелом Энергодара.

    6 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта

    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Список самых неудачных подарков на 8 Марта по мнению россиянок возглавили напольные весы, одежда и косметика «без запроса», а также абонемент в спортзал.

    В антирейтинге также оказались кухонная техника, посуда, нижнее белье без обсуждения, наборы из супермаркета и антивозрастные средства, , следует из исследования ювелирного холдинга Sokolov, передает РИА «Новости».

    Многие женщины предпочитают заранее обсуждать подарки: 23% выбирают их совместно с партнером, 15% отправляют подборку желаемого, 21% говорят напрямую, а 18% просят деньги. Только одна из семи женщин готова к сюрпризу любого формата.

    Аналитики отмечают, что 22% россиянок довольствуются цветами как основным подарком, 19% мечтают об ужине, поездке или билете на концерт. Среди желаемого также называются украшения, деньги, техника, а иногда и помощь в выплате кредита.

    Для большинства женщин 8 Марта – своеобразная проверка отношений: более половины считают этот день индикатором заботы партнера, еще 28% оценивают по подарку внимательность мужчины. Однако пятая часть опрошенных трактует праздник как незначимый.

    Среди мужчин более половины дарят подарки традиционно, а не по внутреннему желанию, причем две трети еще не выбрали презент к празднику. Несмотря на популярность цветов, полноценным подарком букет считают 42% мужчин, а 12% уверены, что все зависит от суммы, потраченной на него. Большинство поздравляют любимых женщин, мам, сестер, дочерей и бабушек, но 61% покупают подарки также коллегам, а 23% – подругам.

    Ранее писательница, общественная деятельница Мария Арбатова рассказала газете ВЗГЛЯД, как отметить Международный женский день.

    Газета ВЗГЛЯД составляла подборку открыток на 8 Марта.

    6 марта 2026, 14:18 • Новости дня
    Богомолов поздравил Хабенского с назначением в Школу-студию МХАТ

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Режиссер Константин Богомолов выразил уверенность, что опыт и энтузиазм Константина Хабенского внесут значительный вклад в развитие Школы-студии МХАТ.

    Режиссер Константин Богомолов поздравил худрука МХТ имени Чехова, народного артиста РФ Константина Хабенского с назначением на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, передает РИА «Новости».

    В соцсетях он написал: «Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому! Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога станут мощным двигателем развития Школы-студии».

    Богомолов также пожелал Хабенскому сил и терпения на новой должности. Он подчеркнул, что считает коллегу выдающимся артистом и профессионалом, способным вести вуз к новым успехам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр культуры Ольга Любимова заявила, что Хабенский станет исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ и продолжит руководить Московским Художественным театром имени А.П. Чехова.

    Напомним, что после смерти Игоря Золотовицкого именно режиссер Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора, но позже покинул пост по собственному желанию.

    Между тем сам Хабенский еще три дня назад не подтверждал слухи о своем назначении ректором Школы-студии МХАТ.

    6 марта 2026, 13:09 • Новости дня
    КСИР ударил по Израилю сверхтяжелыми и гиперзвуковыми ракетами

    Тегеран задействовал ракеты Khorramshahr-4 с боевой частью весом 1,5 тонны

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе 22-й серии атак иранские военные задействовали баллистические комплексы с тяжелыми боеголовками и новейшее гиперзвуковое вооружение.

    Корпус стражей исламской революции сообщил об использовании сверхтяжелых баллистических ракет средней дальности Khorramshahr-4 и гиперзвуковых систем Fattah, передает ТАСС.

    «22-я волна операции «Правдивое обещание – 4» началась с массированного запуска ракет Khorramshahr-4, Kheibar и Fattah», – приводит заявление военных агентство Tasnim.

    В сообщении уточняется, что боевая часть задействованных баллистических носителей достигает веса 1,5 тонны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ударные беспилотники атаковали авиабазу Рамат-Давид и радиолокационный комплекс Мерон на севере Израиля.

    Корпус стражей исламской революции заявил об ударе гиперзвуковой ракетой по зданию израильского Минобороны и аэропорту Бен-Гурион.

    Ранее Тегеран применил аналогичное вооружение для поражения нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

    6 марта 2026, 05:55 • Новости дня
    ОАЭ задумались о заморозке активов Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов в качестве наказания Тегерану за нападения и готовы рассмотреть любые меры по пресечению деятельности теневых финансовых сетей Ирана, узнала WSJ.

    По словам людей, знакомых с ходом обсуждения мер, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов, хранящихся в государстве Персидского залива. Этот шаг может перерезать одну из важнейших экономических артерий Тегерана, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «Если этот законопроект будет принят, он значительно ограничит доступ Тегерана к иностранной валюте и глобальным торговым рынкам, поскольку его внутренняя экономика, и без того страдающая от инфляции, теперь погрузилась в военный конфликт», – сказано в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября. МИД Ирана заявил о политической поддержке со стороны России и Китая.

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Фальшивка «Моссада» заразила социальные сети

    В социальных сетях со ссылкой на израильские источники распространяется видео якобы самоубийства одного из ключевых иранских военачальников – бригадного генерала КСИР Исмаила Каани. Что это за человек, зачем создано это видео и почему перед нами с высокой вероятностью результат работы израильской разведки «Моссад»? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

