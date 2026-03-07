Аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок

Аэропорт Дубая прекратил обслуживание рейсов из-за работы ПВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Деятельность Международного аэропорта Дубая приостановлена на неопределенный срок ради безопасности пассажиров и сотрудников, передает РИА «Новости». Власти эмирата подчеркнули, что все действия происходят согласно установленным протоколам безопасности, а приоритетом остается защита жизни и здоровья людей.

Авиакомпания Emirates объявила о временной отмене всех рейсов в Дубай и из него. Причиной стали события, связанные с работой систем противовоздушной обороны в регионе. Представители перевозчика отметили, что решения принимаются в тесном взаимодействии с авиационными и государственными структурами.

В субботу в воздушном пространстве Омана образовалось скопление самолетов, направлявшихся на посадку в Дубай. Воздушные суда были вынуждены ожидать дальнейших указаний, поскольку прием рейсов в аэропорту был временно прекращен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская туристка рассказала, что утром услышала две серии взрывов и о задержке рейсов в Москву.

Авиакомпания «Аэрофлот» ранее отменила все рейсы в ОАЭ, начиная с 12 марта. А МИД России рекомендовал гражданам не ездить в страны Персидского залива.