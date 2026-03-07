  • Новость часаВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    За ошибки американских военных ответит искусственный интеллект
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Байден заявил, что забыл о Путине больше, чем другие узнают
    Временный совет Ирана запретил удары по соседним странам
    Президент Ирана заявил об ожидании поддержки России
    Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой
    Степашин сообщил о переезде графа Шереметева в Россию
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 «Геранью»
    Мнения
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    7 комментариев
    7 марта 2026, 13:34 • Новости дня

    Разведчик сообщил о голодающих военных ВСУ на Харьковщине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевское командование не пытается решить проблему со снабжением едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области, в результате чего они голодают, рассказал разведчик 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север».

    Киевское командование не предпринимает мер для решения проблем с доставкой продовольствия своим войскам на передовой в Харьковской области, из-за чего военнослужащие ВСУ страдают от голода, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на разведчика 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север».

    Офицер уточнил, что для снабжения украинских военных продуктами используются гексакоптеры, однако эти беспилотники регулярно уничтожают подразделения ПВО российской группировки. Из-за этого доставка продовольствия значительно осложнена.

    По словам разведчика, радиоперехваты свидетельствуют о том, что украинские солдаты на передовой под Волчанском просят доставить им именно еду, а не боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский солдат рассказал о голоде в рядах ВСУ под Купянском. Другой пленный военнослужащий ВСУ заявил о тяжелой ситуации в этом районе. ВС России сорвали попытку украинских военных выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.

    7 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    Кроме того удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 200 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 120 160 беспилотников, 651 ЗРК, 28 083 танка и других бронемашин, 1 681 боевая машина РСЗО, 33 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 060 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. В частности, ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    American Conservative назвал пять причин для Киева отказаться от Донбасса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Колумнист американского журнала American Conservative в своей статье назвал пять причин для Украины отказаться от претензий на Донбасс, включая исторические факторы и потери ВСУ.

    Журналист американского издания American Conservative Тед Снайдер назвал пять причин, по которым, по его мнению, Украине стоит отказаться от претензий на Донбасс. Снайдер отметил, что одной из главных причин являются тяжелые потери среди украинских военных, а также подчеркнул важность поиска дипломатического решения территориальных вопросов вместо продолжения военного противостояния.

    В своей статье Снайдер заявил: «Итог неизбежен, выбор реален. Донбасс будет потерян Украиной». Автор считает, что объединение Донбасса под контролем России обосновано как с этнической, так и с исторической точки зрения. Он также напомнил, что Украина всегда была разрозненным государством, и этот фактор, по его мнению, влияет на развитие конфликта.

    По мнению колумниста, отказ Киева от территориальных притязаний позволит снизить риск новых конфликтов и поможет избежать немедленного гражданского противостояния внутри страны. Снайдер подчеркивает, что такой путь может стать рациональным выходом из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламента Крыма Владимир Константинов осудил отказ Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса.

    Ранее профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам Майкл Деш заявил, что потеря части Донбасса является наиболее реальным и менее тяжелым сценарием для Киева на фоне дефицита ресурсов и давления Запада.

    А другой профессор из США Джеффри Сакс отметил, что Россия сможет реализовать все ключевые цели спецоперации на Украине, включая контроль над территориями и нейтральный статус страны.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 08:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ночном перехвате 124 украинских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 124 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

    Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 124 украинских беспилотника, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Минобороны России. В официальном сообщении говорится: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

    Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – 29 аппаратов. В Орловской области уничтожено 15 беспилотников, в Белгородской – 11, в Рязанской – девять. В Калужской области сбито восемь дронов, в Воронежской – семь, по шесть БПЛА перехвачено над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и Крымом.

    Кроме того, по пять беспилотников сбили над Тульской и Самарской областями, три – над Липецкой областью. В Московском регионе перехвачено три дрона, в том числе один, который направлялся на Москву. По два БПЛА сбито над Саратовской и Ульяновской областями, один – над Ивановской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за ночь сбили 151 украинский беспилотник. Власти Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников. В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадали два человека.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 19:22 • Новости дня
    ВСУ лишились поставок продовольствия в Харьковской области

    ВСУ потеряли запасы продовольствия и поставки в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделениям 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ стало недоступно продовольствие из-за испорченных запасов на позициях в Харьковской области.

    Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ практически полностью лишились поставок продовольствия в Харьковской области. По словам источника РИА «Новости» в силовых структурах, находящиеся в регионе подразделения больше не получают необходимые объемы продуктов питания.

    Источники уточнили, что запасы провизии, которые были размещены на позициях, стали непригодными для употребления после того, как их затопило. Причиной затопления стали неправильно оборудованные блиндажи, которые не выдержали оттепели.

    Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, нехватка личного состава в рядах ВСУ заставляет командиров отправлять опытные кадры, в том числе пожилых связистов, в штурмовые бригады на Харьковском направлении.

    Ранее украинский военный, попавший в плен в Димитрове, рассказал о серьезных проблемах с питьевой водой и эвакуацией раненых.

    До этого сообщалось, что украинские формирования на Харьковском направлении ежедневно теряют от 110 до 230 бойцов.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 08:43 • Новости дня
    Ветеран ВМС Бразилии назвал число погибших сограждан-наёмников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ, погибли к настоящему времени, заявил офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

    По его словам, потери среди граждан Бразилии, присоединившихся к украинским военным формированиям, достигли 60-70 человек, передает РИА «Новости». Фариназу заявил: «из 500 бразильцев, отправившихся на Украину, уже 60-70 погибли».

    Фариназу подчеркнул, что процесс набора бразильцев в ВСУ связан с коррупционными схемами, а многие рекруты оказались обманутыми. Он отметил, что в ноябре число погибших бразильцев оценивалось в 45-50 человек, однако за последние месяцы потери увеличились.

    Также Фариназу рассказал, что были случаи, когда бразильцы убивали других бразильцев, находясь на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков среди военнослужащих ВСУ. Списки погибших на Украине наемников включили советников из США, Германии и Британии.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Новую Каховку

    Четыре жителя Новой Каховки пострадали при обстреле ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате серии обстрелов населенных пунктов в Новой Каховке Херсонской области пострадали четыре мирных жителя, повреждены три дома и объекты инфраструктуры, сообщают местные власти.

    В Новой Каховке Херсонской области четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Оганесов.

    Он уточнил: «По городскому округу города Новая Каховка 6 марта зафиксировано более 30 обстрелов населённых пунктов. В результате обстрелов в городе Новая Каховка повреждены два легковых автомобиля, в которых четыре человека получили ранения различной степени тяжести».

    По данным местных властей, всего за день повреждения получили три индивидуальных дома. Кроме того, были затронуты линии электропередачи, участки газопроводов и прилегающие придомовые территории. Оганесов отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

    Ранее в пятницу на дороге в Алешкинском округе Херсонской области обнаружили тела погибших, которые стали жертвами удара украинского беспилотника.

    Также в пятницу дроны ВСУ сбросили боеприпасы на людей у продуктового магазина в Алешках, в результате чего два человека погибли и еще 12 пострадали. А в понедельник ВСУ нанесли удар по отделу МВД в Херсонской области, убив пять полицейских и ранив еще шестерых.


    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путина заинтересовала программа поддержки «СВОё дело» в Нижегородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным реализацию программы «СВОё дело», сообщили в Кремле.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с Глебом Никитиным в Кремле, сообщается на сайте Кремля. Губернатор Нижегородской области доложил о мерах поддержки военнослужащих, особо выделив программу «СВОё дело».

    Президент заинтересовался игрой слов в наименовании проекта. «Я смотрю, здесь программа у вас: «СВОё дело». «СВО» и «дело» – «СВОё дело». Это идет направление? Получается?» – спросил глава государства, рассматривая презентацию.

    Никитин пояснил, что региональные власти помогают участникам спецоперации начать собственный бизнес после возвращения с позиций.

    Губернатор добавил, что регион видит необходимость обучать и вовлекать ветеранов, а также отметил, что многие уже готовы к предпринимательской деятельности. Таким образом, программа направлена на интеграцию ветеранов спецоперации в экономическую жизнь региона.

    Ранее в Псковской области стартовал проект «СВОй бизнес» для обучения ветеранов спецоперации предпринимательству.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Вторая группа вернувшихся из плена военных РС России приземлилась в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    В Подмосковье совершили посадку самолеты с российскими военными, освобожденными в результате обмена пленными между Россией и Украиной.

    Самолеты Ил-76МД с российскими военнослужащими, возвращенными в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, приземлились в Подмосковье, передает ТАСС.

    Министерство обороны России уточнило, что шестого марта были освобождены и возвращены на родину 300 российских военнослужащих, а взамен переданы 300 военнопленных Вооруженных сил Украины.

    Подчеркивается, что при проведении обмена посредническую гуманитарную роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты и США.

    Ранее Минобороны сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Ведомство обнародовало кадры с освобожденными из плена бойцами.

    Россия и Украина договорились провести обмен по 500 военнопленных с каждой стороны.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    ВСУ прятали военную технику в зданиях церквей Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские подразделения размещали технику и пункты управления в школах, церквях и пожарных частях в Красноармейске, сообщил командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.

    Дорошев рассказал, что украинские подразделения размещали технику и командные пункты в гражданских зданиях Красноармейска, передает РИА «Новости». По его словам, техника пряталась в церквях, а также в зданиях пожарной части и школах.

    «Они ставили технику в церкви, прятались в зданиях пожарной части, в школах. У меня было много задач, и часто школы использовались как командные пункты и места запуска беспилотников», – заявил Дорошев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России пригласил зарубежных журналистов лично убедиться в контроле России над Красноармейском. Путин отметил стратегические преимущества Красноармейска для российских войск. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелков, участвовавших в освобождении города.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 беспилотником «Герань»

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский вертолет Ми-8 был уничтожен на аэродроме у Михайловки ударом дрона «Герань», нанесенным российскими войсками беспилотных систем.

    Вооруженные силы России нанесли удар барражирующим боеприпасом по украинскому вертолету Ми-8, который базировался на аэродроме близ Михайловки, передает РИА «Новости». Атаку успешно провели специалисты войск беспилотных систем.

    «Минобороны опубликовало кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Михайловка», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее в субботу сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины, в том числе был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 10:33 • Новости дня
    В Ельце рядом с домом упал беспилотник

    В Ельце ночью упал беспилотник рядом с домом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночью в Ельце Липецкой области рядом с многоквартирным домом упал беспилотник, его боевая часть не взорвалась, пострадавших нет, сообщили власти региона.

    Беспилотник упал ночью рядом с многоквартирным домом в Ельце Липецкой области, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По его словам, погибших и пострадавших нет, однако на месте происшествия осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва.

    «Сегодня ночью в Ельце БПЛА упал рядом с многоквартирным жилым домом. Погибших и пострадавших нет. Однако осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва... На месте работают все экстренные службы, дежурят медики. После того как специалисты завершат обезвреживание обломков, люди смогут вернуться домой», – сообщил Артамонов.

    Для обеспечения безопасности жителей была организована эвакуация жильцов четырёх домов в пункт временного размещения – лицей № 5 по адресу: улица Спутников, дом 9. На месте продолжают работать экстренные службы и сапёры. Возвращение людей в свои квартиры будет возможно после обезвреживания опасных элементов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, этой ночью над территорией области сбили три украинских дрона. В январе украинские беспилотники атаковали Елец, в результате чего два человека получили ранения. За день до этого в промышленной зоне Ельца произошло падение дрона, тогда никто не пострадал, но было повреждено остекление дома.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    Житель Самарской области ранен при падении обломков БПЛА

    Житель Самарской области получил ранение при падении обломков БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самарской области госпитализировали мужчину после падения обломков беспилотника, ему оказывается необходимая медицинская помощь, отмечают местные власти.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале в Мах, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал один мужчина.

    Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Других подробностей о состоянии мужчины или обстоятельствах инцидента пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над территорией области этой ночью сбили пять украинских дронов. Ранее в регионе впервые объявили режим ракетной опасности.

    А в ноябре в Сызрани в результате падения БПЛА на промышленные предприятия погибли два человека.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 10:16 • Новости дня
    От ударов ВСУ в Курской области пострадали четыре человека

    В результате ударов украинских БПЛА в Курской области ранены четыре жителя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов беспилотников в двух населенных пунктах Курской области были ранены четыре жителя, повреждены автомобили и здания, сообщают местные власти.

    В результате атак беспилотных летательных аппаратов в Курской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Мax.ru.

    «В результате атак в деревне Лещиновка Глушковского района пострадала женщина... В посёлке Хомутовка Хомутовского района пострадали три человека, осколками посечены кузов и остекление двух автомобилей, повреждено остекление двух окон, входная дверь и фасад магазина», – сообщил Хинштейн.

    По его словам, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Также в результате нападения были повреждены автомобили и здания, в том числе магазин в Хомутовке. Власти продолжают оценивать ущерб и оказывают поддержку жителям пострадавших населённых пунктов.

    Ранее сообщалось, что над территорией области российские силы ПВО сбили шесть украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства российской ПВО за прошлую ночь сбили 124 украинских беспилотника над разными российскими регионами.

    Накануне Хинштейн сообщал, что две жительницы Суджанского района Курской области вернулись домой после обмена, который прошел при участии президента Белоруссии.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 10:52 • Новости дня
    ПВО сбила два БПЛА в Ульяновской области

    ПВО перехватила и уничтожила два БПЛА в Ульяновской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате работы системы ПВО в Ульяновской области были уничтожены два беспилотника, обошлось без жертв и разрушений, сообщили власти региона.

    ПВО успешно перехватила и уничтожила два беспилотника на территории Ульяновской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что их падение зафиксировано в южных районах области. Местные власти продолжают контролировать ситуацию, угрозы для мирных жителей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, этой ночью над территорией России сбили 124 украинских дрона.

    Ранее, в октябре после атаки украинских беспилотников в Новоспасском районе Ульяновской области возник пожар, который был быстро потушен.

    Также в октябре в Вешкайме Ульяновской области предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 10:05 • Новости дня
    Силы ПВО сбили восемь беспилотников над Калужской областью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ночной атаки на территории Калужской области были уничтожены восемь беспилотников, при этом повреждений и пострадавших не зафиксировано, уточняют власти региона.

    Восемь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены силами противовоздушной обороны над Спас-Деменским, Малоярославецким, Ульяновским и Хвастовичским муниципальными округами, а также на окраине города Обнинск, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

    По его словам, на всех указанных территориях работают оперативные группы. Шапша подчеркнул, что, согласно предварительной информации, «пострадавших и разрушений инфраструктуры нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 124 украинских беспилотника над российскими регионами. Пять из них были ликвидированы над территорией Тульской области, жертв и разрушений нет.


    Комментарии (0)
    Иран ударил по танкеру в Ормузском проливе беспилотником
    Стало известно о многолетней перевозке денег и золота Киевом через Венгрию
    «Хезболла» заставила израильский десант бежать из Ливана
    Российский спутник связи «Экспресс-АТ1» признали окончательно утерянным
    Daily Express: На Западе вспыхнула паника из-за предупреждения России Финляндии
    Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
    Актриса «Склифосовского» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    За ошибки американских военных ответит искусственный интеллект

    В конфликте на Ближнем Востоке появился новый фигурант – искусственный интеллект. Американские военные использовали его для определения целей в Иране, но, как сообщают СМИ, именно ошибки в работе компьютерного разума привели к ударам по гражданским объектам, включая школу с детьми в Минабе. Попытаются ли Штаты списать халатность на алгоритмы? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на 8 Марта: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Международный женский день – один из тех праздников, когда внимание к деталям значит особенно много. Красивая открытка способна передать то тепло и искренность, которые порой сложно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для своих читателей готовые красивые открытки, которые можно скачать бесплатно и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В нашей подборке – ностальгические ретро-открытки СССР, а также трогательные современные картинки с весенними цветами.

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
