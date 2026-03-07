Tекст: Дмитрий Зубарев

Киевское командование не предпринимает мер для решения проблем с доставкой продовольствия своим войскам на передовой в Харьковской области, из-за чего военнослужащие ВСУ страдают от голода, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на разведчика 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север».

Офицер уточнил, что для снабжения украинских военных продуктами используются гексакоптеры, однако эти беспилотники регулярно уничтожают подразделения ПВО российской группировки. Из-за этого доставка продовольствия значительно осложнена.

По словам разведчика, радиоперехваты свидетельствуют о том, что украинские солдаты на передовой под Волчанском просят доставить им именно еду, а не боеприпасы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский солдат рассказал о голоде в рядах ВСУ под Купянском. Другой пленный военнослужащий ВСУ заявил о тяжелой ситуации в этом районе. ВС России сорвали попытку украинских военных выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.