Пленный военный ВСУ рассказал о тяжелой ситуации под Купянском

Tекст: Дмитрий Зубарев

Виндер, попавший в плен под Купянском, рассказал о тяжелом положении бойцов ВСУ на этом участке фронта, передает РИА «Новости». По его словам, солдатам приказали удерживать занятую постройку всего сутки, однако в итоге они провели там три-четыре дня без запасов еды и боекомплекта. «Спасибо российским солдатам, что сдержали свое слово и сохранили нам жизни», – заявил он.

Виндер уточнил, что он и его товарищи приняли решение сдаться согласно инструкции, которую нашли в листовках, сброшенных российскими военными. Офицер признался, что опасался быть расстрелянным при попытке сдаться, но у него не было другого выхода. Переправа через реку уже оказалась под полным контролем российских дронов и артиллерии, а в самом Купянске было много российских солдат.

Военнопленный отметил, что в подобной ситуации «невозможно было сидеть уже», и отметил, что сдача позволила ему и сослуживцам сохранить жизнь.

