Рябков призвал задуматься о предотвращении войны в Европе

Рябков подчеркнул важность поиска способов предотвращения войны в Европе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» отметил, что обсуждать следует не возможное время начала войны в Европе, а скорее сфокусироваться на поиске эффективных мер по ее предотвращению, передает ТАСС.

«Мы призываем все же думать не о том, когда может разразиться большая война, а о том, что надо сделать, чтобы ее не допустить», – заявил дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рябков заявил о невозможности победы над Россией в открытом конфликте под натовскими знаменами.

Также замглавы МИД отметил существенный прогресс в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Сейчас Москва придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.