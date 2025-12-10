Ростех сообщил об усилении точности ударов Су-34

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 получили доработки, разработанные на основе опыта спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».

Благодаря им теперь возможно еще точнее и мощнее поражать цели за сотни километров от аэродрома базирования. В пресс-службе Ростеха заявили, что по соотношению летно-технических и боевых характеристик этот самолет входит в число лучших в мире.

Су-34 отличается универсальностью и большим арсеналом средств поражения, позволяющих решать широкий спектр задач. Это делает данный самолет одним из самых востребованных Воздушно-космическими силами страны, сообщили в Ростехе.

Летчик Су-34 ВКС России заявил, что «преимущества самолета Су-34 заключаются в том, что он может выполнять боевые задачи в простых, сложных и минимальных погодных условиях как по наземным, надводным целям, применять управляемые авиационные средства поражения различного класса».

Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в Ростех, передала новую партию модернизированных Су-34 Минобороны России, сообщает ТАСС.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха отметил, что предприятия держат высокий темп производства, а текущий год стал одним из самых результативных по поставкам самолетов оперативно-тактической авиации.

