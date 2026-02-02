Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

Силовики РФ рассказали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

Tекст: Катерина Туманова

«В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

