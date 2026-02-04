Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Кремль выразил признательность США за усилия по урегулированию на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва признательна американским переговорщикам за их усилия по урегулированию ситуации на Украине.
Москва выражает благодарность американским переговорщикам за усилия, направленные на урегулирование ситуации на Украине, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция страны по этому вопросу остается однозначной и понятной как Киеву, так и Вашингтону.
Он добавил, что Россия сохраняет открытость к мирному решению конфликта.
Ранее в столицу ОАЭ прибыл спецпосланник США Стивен Уиткофф для участия во втором раунде переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
В Абу-Даби начались переговоры по ситуации на Украине, обсуждение ведется в нескольких форматах и полностью закрыто для СМИ.
До этого сообщалось, что переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате.