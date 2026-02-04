Кремль выразил признательность США за усилия по урегулированию на Украине

Песков: Россия признательна США за усилия по украинскому урегулированию

Tекст: Вера Басилая

Москва выражает благодарность американским переговорщикам за усилия, направленные на урегулирование ситуации на Украине, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция страны по этому вопросу остается однозначной и понятной как Киеву, так и Вашингтону.

Он добавил, что Россия сохраняет открытость к мирному решению конфликта.

Ранее в столицу ОАЭ прибыл спецпосланник США Стивен Уиткофф для участия во втором раунде переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

В Абу-Даби начались переговоры по ситуации на Украине, обсуждение ведется в нескольких форматах и полностью закрыто для СМИ.

До этого сообщалось, что переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате.