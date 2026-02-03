Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.0 комментариев
Глава Белгородской области объявил о срочном усилении защиты
Власти Белгородской области принимают срочные меры по усилению безопасности приграничных районов после того, как с начала 2026 года число погибших среди мирных жителей выросло в 10 раз по сравнению с 2025 годом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил о критической ситуации на приграничных территориях региона.
По его словам, с начала 2026 года в результате обстрелов погиб 21 мирный житель, еще 98 человек получили ранения, среди них шесть детей. Гладков отметил, что по сравнению с 2025 годом число погибших увеличилось в десять раз.
Он рассказал, что накануне провел совещание с руководителями силовых структур, а сегодня встретился с представителями подразделений «БАРС-Белгород», «Орлан», главами муниципалитетов и представителями Минобороны. «Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности», – подчеркнул Гладков.
За прошедшие сутки в Белгородской области зафиксированы многочисленные атаки беспилотников и обстрелы со стороны ВСУ.
Гладков сообщил, что в Белгородском округе атакованы 15 населенных пунктов: из 29 дронов 25 были сбиты, однако повреждены склад, автомобили и частные дома, а также остекление квартир. В Борисовском округе четыре дрона атаковали село Грузское, где пострадали КамАЗ и социальный объект. Над Валуйским округом сбито три дрона, повреждений нет.
В Грайворонском округе зафиксировано пять обстрелов и 20 атак беспилотников. В селе Замостье дрон атаковал служебный автомобиль, в результате чего ранен мужчина. В других населенных пунктах округа повреждены частные дома, автомобили, квартиры и инфраструктурные объекты.
В Краснояружском округе за сутки сбито 15 из 24 дронов, повреждены инфраструктурные объекты, частные дома, машины. В Шебекинском округе зафиксировано 47 атак беспилотников и применение боеприпаса: ранены три человека, повреждены предприятия, автомобили, линии электропередачи и частные дома. В остальных округах дроны были сбиты без последствий.
Гладков также сообщил о реализации кадрового проекта «Время СВОих героев», который помогает ветеранам спецоперации на Украине начать собственное дело. Победители уже запустили свои проекты: Евгений Бабенко открыл столовую в Яковлевском округе, а Магомед Ахматов с супругой – фотостудию в Белгороде.
В регионе стартовал капитальный ремонт почти 300 многоквартирных домов – в Белгороде, Губкине, Валуйках, Шебекине и Чернянском округе. Приемка домов проводится с участием собственников, чтобы обеспечить высокое качество работ, отметил губернатор.
