  • Новость часаФСБ предотвратила серию диверсий украинских спецслужб под Астраханью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования
    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий
    Военный эксперт оценил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске
    Сын норвежской кронпринцессы, переписывавшейся с Эпштейном, обвинен в четырех изнасилованиях
    Российские войска освободили Придорожное в Запорожской области
    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    Каллас сравнила мир с джунглями
    Утвержден новый знак белорусского рубля
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем США пытаются создать альтернативу БРИКС

    Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    17 комментариев
    2 февраля 2026, 13:30 • Справки

    Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

    Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты
    @ z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    Прогноз магнитных бурь на февраль 2026 года

    Февраль 2026 года ожидается месяцем с умеренной геомагнитной активностью. Основные возмущения будут связаны не с гигантскими корональными выбросами массы, а с воздействием повторяющихся потоков высокоскоростного солнечного ветра, выходящих из корональных дыр на Солнце. Такая активность типична для текущей фазы солнечного цикла.

    Ожидается, что месяц будет включать:

    • Несколько периодов слабых (уровень G1) и умеренных (уровень G2) магнитных бурь.

    • Короткие всплески геомагнитной активности, которые могут длиться от нескольких часов до суток.

    • Достаточно продолжительные и относительно спокойные окна между активными фазами, благоприятные для самочувствия.

    Календарь магнитных бурь по дням в феврале 2026 года

    На основе моделирования солнечной активности можно выделить следующие предварительные периоды повышенного геомагнитного фона в феврале 2026 года:

    • 4–5 февраля – ожидается слабая магнитная буря (класс G1). Начало возмущений возможно вечером 4 февраля, пик придется на 5 февраля.

    • 9–11 февраля – период умеренных геомагнитных возмущений. Наиболее вероятна буря уровня G1, но возможны кратковременные подъемы до уровня G2.

    • 15–16 февраля – прогнозируется магнитная буря среднего уровня (G1–G2). Это может быть один из наиболее ощутимых периодов месяца.

    • 19–20 февраля – очередная волна повышенной геомагнитной активности, вероятно, уровня G1.

    • 24–25 февраля – повторный всплеск солнечной активности, который может вызвать слабые или умеренные магнитные бури.

    Важное уточнение: Указанные даты являются предварительными и основаны на долгосрочном прогнозировании. Фактические пики активности могут сдвигаться на +/- один день. Точный прогноз становится возможным за один-три дня до события по данным спутникового мониторинга Солнца.

    Неблагоприятные дни в феврале 2026 для метеозависимых

    Особого внимания со стороны людей, чувствительных к изменениям геомагнитного фона, требуют конкретные даты, на которые приходятся пики прогнозируемых бурь. Именно в эти дни с наибольшей вероятностью может наблюдаться ухудшение самочувствия:

    • 5 февраля

    • 10 февраля

    • 16 февраля

    • 20 февраля

    • 25 февраля

    В указанные даты рекомендуется прислушиваться к своему организму, избегать перегрузок, стрессов и чрезмерной физической активности.

    Самые спокойные дни февраля 2026 года

    В феврале 2026 года ожидаются и продолжительные периоды с минимальной геомагнитной активностью, которые благоприятны для хорошего самочувствия и планирования важных дел. К таким спокойным интервалам, согласно прогнозу, относятся:

    • 1–3 февраля

    • 7–8 февраля

    • 12–14 февраля

    • 17–18 февраля

    • 21–23 февраля

    • 26–28 февраля

    Эти дни оптимальны для решения сложных задач, путешествий, медицинских процедур и занятий спортом.

    Как магнитные бури влияют на самочувствие

    Влияние геомагнитных возмущений на организм человека носит индивидуальный характер и до конца не изучено. Однако многие метеозависимые люди отмечают в такие периоды схожие симптомы:

    • Головные боли, мигрени.

    • Скачки артериального давления.

    • Повышенную усталость, сонливость или, наоборот, бессонницу.

    • Немотивированную раздражительность, снижение концентрации.

    • Обострение хронических заболеваний (особенно сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата).

    Степень проявления этих симптомов сильно варьируется: некоторые люди не чувствуют никаких изменений, другие испытывают значительный дискомфорт.

    Влияют ли магнитные бури на технику и связь

    Магнитные бури, особенно уровня G2 и выше, могут оказывать заметное воздействие на технологические системы:

    • Возможны кратковременные сбои в работе спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС).

    • Могут возникать помехи в радиосвязи, особенно на высоких широтах.

    • В энергосистемах, расположенных в высоких широтах, возможны колебания напряжения.

    • Для большинства людей в быту эти эффекты, как правило, остаются незаметными или проявляются в виде единичных сбоев.

    Как отслеживать магнитные бури в феврале 2026 года

    Чтобы быть в курсе актуальной геомагнитной обстановки, рекомендуется:

    1. Следить за ежедневными обновлениями на сайтах ведущих мировых геофизических и метеорологических служб (NOAA, ИЗМИРАН).

    2. Учитывать, что самый точный краткосрочный прогноз (на один-три дня) формируется на основе наблюдений за Солнцем в реальном времени.

    3. Обращать особое внимание на предупреждения о бурях уровня G2 (умеренные) и выше, так как они несут наибольшие потенциальные риски как для здоровья, так и для техники.

    Итог: стоит ли опасаться магнитных бурь в феврале 2026 года

    Февраль 2026 года не обещает экстремальных солнечных штормов, способных парализовать инфраструктуру. Однако периоды умеренной геомагнитной активности будут, и для метеозависимой части населения они могут стать источником плохого самочувствия. Не стоит поддаваться панике, но разумная предосторожность не помешает. Знание прогноза опасных дат позволяет заранее скорректировать график, снизив физические и эмоциональные нагрузки в эти дни, отложить важные встречи и больше времени уделить отдыху и спокойным занятиям. Для здорового человека магнитные бури февраля 2026 года, скорее всего, пройдут незамеченными.

    Главное
    В крушении учебного самолета возле Орска погибли инструктор и два курсанта
    На Украине начали формировать «белый список» терминалов Starlink
    Французские военные провели симуляцию «Битвы за Москву»
    Медведев вспомнил, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии
    Грузинский философ предупредил о грядущей большой войне в Европе
    Актер сериала «Триггер» Ткаченко погиб в зоне СВО
    В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с оспой обезьян

    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска

    Компания SpaceX предприняла меры против использования Россией Starlink в зоне СВО. Беспилотникам с терминалами спутниковой связи ограничили скорость до 90 км/ч. Также планируется ввести «белые списки» для блокировки отдельных дронов. При этом в Киеве сообщили, что эти меры создали проблемы для ВСУ и гражданского населения. Насколько происходящее осложнит задачи российским военным и есть ли варианты для обхода создаваемых блокировок? Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования

    Массовые увольнения русских врачей происходят в Латвии. До этого страна уже сталкивалась с аналогичными мерами против русских учителей и работников железной дороги. Эксперты видят в происходящем прямые параллели с политикой нацистской Германии по отношению к евреям. Но в итоге дискриминация русских выходит боком для самого латвийского государства. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации