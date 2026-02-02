Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

Прогноз магнитных бурь на февраль 2026 года

Февраль 2026 года ожидается месяцем с умеренной геомагнитной активностью. Основные возмущения будут связаны не с гигантскими корональными выбросами массы, а с воздействием повторяющихся потоков высокоскоростного солнечного ветра, выходящих из корональных дыр на Солнце. Такая активность типична для текущей фазы солнечного цикла.

Ожидается, что месяц будет включать:

Несколько периодов слабых (уровень G1) и умеренных (уровень G2) магнитных бурь.

Короткие всплески геомагнитной активности, которые могут длиться от нескольких часов до суток.

Достаточно продолжительные и относительно спокойные окна между активными фазами, благоприятные для самочувствия.

Календарь магнитных бурь по дням в феврале 2026 года

На основе моделирования солнечной активности можно выделить следующие предварительные периоды повышенного геомагнитного фона в феврале 2026 года:

4–5 февраля – ожидается слабая магнитная буря (класс G1). Начало возмущений возможно вечером 4 февраля, пик придется на 5 февраля.

– ожидается слабая магнитная буря (класс G1). Начало возмущений возможно вечером 4 февраля, пик придется на 5 февраля. 9–11 февраля – период умеренных геомагнитных возмущений. Наиболее вероятна буря уровня G1, но возможны кратковременные подъемы до уровня G2.

– период умеренных геомагнитных возмущений. Наиболее вероятна буря уровня G1, но возможны кратковременные подъемы до уровня G2. 15–16 февраля – прогнозируется магнитная буря среднего уровня (G1–G2). Это может быть один из наиболее ощутимых периодов месяца.

– прогнозируется магнитная буря среднего уровня (G1–G2). Это может быть один из наиболее ощутимых периодов месяца. 19–20 февраля – очередная волна повышенной геомагнитной активности, вероятно, уровня G1.

– очередная волна повышенной геомагнитной активности, вероятно, уровня G1. 24–25 февраля – повторный всплеск солнечной активности, который может вызвать слабые или умеренные магнитные бури.

Важное уточнение: Указанные даты являются предварительными и основаны на долгосрочном прогнозировании. Фактические пики активности могут сдвигаться на +/- один день. Точный прогноз становится возможным за один-три дня до события по данным спутникового мониторинга Солнца.

Неблагоприятные дни в феврале 2026 для метеозависимых

Особого внимания со стороны людей, чувствительных к изменениям геомагнитного фона, требуют конкретные даты, на которые приходятся пики прогнозируемых бурь. Именно в эти дни с наибольшей вероятностью может наблюдаться ухудшение самочувствия:

5 февраля

10 февраля

16 февраля

20 февраля

25 февраля

В указанные даты рекомендуется прислушиваться к своему организму, избегать перегрузок, стрессов и чрезмерной физической активности.

Самые спокойные дни февраля 2026 года

В феврале 2026 года ожидаются и продолжительные периоды с минимальной геомагнитной активностью, которые благоприятны для хорошего самочувствия и планирования важных дел. К таким спокойным интервалам, согласно прогнозу, относятся:

1–3 февраля

7–8 февраля

12–14 февраля

17–18 февраля

21–23 февраля

26–28 февраля

Эти дни оптимальны для решения сложных задач, путешествий, медицинских процедур и занятий спортом.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Влияние геомагнитных возмущений на организм человека носит индивидуальный характер и до конца не изучено. Однако многие метеозависимые люди отмечают в такие периоды схожие симптомы:

Головные боли, мигрени.

Скачки артериального давления.

Повышенную усталость, сонливость или, наоборот, бессонницу.

Немотивированную раздражительность, снижение концентрации.

Обострение хронических заболеваний (особенно сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата).

Степень проявления этих симптомов сильно варьируется: некоторые люди не чувствуют никаких изменений, другие испытывают значительный дискомфорт.

Влияют ли магнитные бури на технику и связь

Магнитные бури, особенно уровня G2 и выше, могут оказывать заметное воздействие на технологические системы:

Возможны кратковременные сбои в работе спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС).

Могут возникать помехи в радиосвязи, особенно на высоких широтах.

В энергосистемах, расположенных в высоких широтах, возможны колебания напряжения.

Для большинства людей в быту эти эффекты, как правило, остаются незаметными или проявляются в виде единичных сбоев.

Как отслеживать магнитные бури в феврале 2026 года

Чтобы быть в курсе актуальной геомагнитной обстановки, рекомендуется:

Следить за ежедневными обновлениями на сайтах ведущих мировых геофизических и метеорологических служб (NOAA, ИЗМИРАН). Учитывать, что самый точный краткосрочный прогноз (на один-три дня) формируется на основе наблюдений за Солнцем в реальном времени. Обращать особое внимание на предупреждения о бурях уровня G2 (умеренные) и выше, так как они несут наибольшие потенциальные риски как для здоровья, так и для техники.

Итог: стоит ли опасаться магнитных бурь в феврале 2026 года

Февраль 2026 года не обещает экстремальных солнечных штормов, способных парализовать инфраструктуру. Однако периоды умеренной геомагнитной активности будут, и для метеозависимой части населения они могут стать источником плохого самочувствия. Не стоит поддаваться панике, но разумная предосторожность не помешает. Знание прогноза опасных дат позволяет заранее скорректировать график, снизив физические и эмоциональные нагрузки в эти дни, отложить важные встречи и больше времени уделить отдыху и спокойным занятиям. Для здорового человека магнитные бури февраля 2026 года, скорее всего, пройдут незамеченными.