  Установлены личности 17 погибших студентов в Старобельске
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    23 мая 2026, 18:53 • Новости дня

    Синоптики предупредили о мокром снеге в Московском регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Мокрый снег может зацепить окраины московского региона в четверг, но он обойдет саму Москву, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В четверг окраины столичного региона накроют осадки зимнего характера, однако саму столицу непогода обойдет стороной, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о резком изменении климатических условий.

    По его словам, в четверг в тыл циклона задует «костяной» северо-западный ветер и поступит «мешок» арктического воздуха.

    «В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс два – плюс пять, а днем, в условиях унылого пасмурного неба и проливных дождей, термометр покажет плюс пять – плюс восемь – такой цепкий холод обычно бывает в октябре», – пояснил метеоролог.

    Под утро на севере и северо-западе области дожди сменятся тающими хлопьями. Аналогичная картина локально ожидается в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и Карелии. В последних двух регионах возможен ледяной дождь.

    Специалист добавил, что до самой Москвы снег вряд ли доберется, ограничившись ближним Подмосковьем. Очередной виток зимней погоды пройдет по западным и юго-западным районам, достигнув Смоленской, Брянской и Калужской областей.

    Ранее Тишковец предупредил о резком полярном вторжении в Центральную Россию.

    22 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранца
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Праздничное застолье на юго-востоке столицы переросло в крупный уличный конфликт, обернувшийся для шестерых участников уголовным делом и арестом, задержаны десятки человек, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Между группой граждан, отмечавших свадебное торжество в кафе, произошла словесная перепалка, мужчины вышли на улицу, где началась драка.

    Пострадавших в ходе противоправных действий нет. Изначально на месте происшествия задержали 25 участников инцидента. Позже оперативники выявили еще восемь человек, принимавших активное участие в уличной потасовке.

    Все доставленные в отдел оказались приезжими в возрасте от 17 до 60 лет. В отношении 24 иностранцев составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Еще трое привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в России, при этом одного из них выдворят за пределы страны.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Шестеро фигурантов арестованы. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года суд арестовал 20 участников массовой драки в Новой Москве.

    22 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Ученую Института философии РАН обвинили в махинациях с проектом об Аристотеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц обвинили в мошенничестве при реализации проекта, посвященного Аристотелю; в самом научном учреждении прошли обыски, пишут СМИ.

    Старшему научному сотруднику Института философии РАН Светлане Месяц предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Тверской районный суд Москвы отправил кандидата философских наук под домашний арест. Сама обвиняемая свою вину не признает, пишет РБК.

    Следствие полагает, что в отчетность по научному проекту «Наследие Аристотеля», который финансировался из бюджета с 2018 по 2024 год, могли внести недостоверные данные. Программа предполагала издание полного собрания сочинений философа на русском языке, перевод новых трактатов и создание исторических комментариев. Однако часть заявленных результатов оказалась только в черновом виде или отсутствовала вовсе.

    Правоохранительные органы считают, что объемы научной работы могли быть завышены, а в отчеты включались ранее опубликованные тексты. На основании этих документов участники проекта получали бюджетные средства. В связи с расследованием в Институте философии прошли обыски, затронувшие в том числе 87-летнего врио директора вуза, академика Абдусалама Гусейнова.

    Источники связывают следственные действия с бывшим главой института Анатолием Черняевым, который ранее обращался в полицию по поводу распределения грантов. Сам Черняев комментировать ситуацию отказался, отмечает издание.

    Ранее вдова философа Александра Зиновьева предложила подвергнуть Институт философии РАН масштабным проверкам. До этого, в феврале текущего года, силовики задержали заведующего лабораторией научного центра «Вектор» за хищение выделенных на исследования средств.

    А летом 2024 года Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора института РУДН Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    21 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали рекордную жару в Москве
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг воздух в столичном регионе прогреется до аномальных отметок, превысив привычную климатическую норму сразу на 8 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Днем в мегаполисе ожидается повышение температуры до 30 градусов тепла, сказала Позднякова РИА «Новости».

    В городе ожидается переменная облачность и без осадков почти на все сутки. При этом местами к вечеру в Подмосковье может пойти небольшой кратковременный дождь.

    Специалист добавила, что столица может обновить суточный температурный максимум, установленный в 2014 году. Позднее направление ветра сменится с восточного на юго-восточное, что приведет к постепенному изменению характера погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне температура воздуха в столице побила 120-летний рекорд тепла. Из-за аномальной жары синоптики объявили в Центральной России оранжевый уровень погодной опасности.

    22 мая 2026, 06:44 • Новости дня
    Синоптики предупредили о мощных ливнях с градом в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В отдельных районах Московской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, сопровождающееся сильными осадками и порывами ветра до 17 метров в секунду, говорится в прогнозе Гидрометцентра.

    Ненастная погода накроет регион уже в пятницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

    Штормовое предупреждение из-за надвигающейся стихии будет действовать до вечера субботы.

    «Днем 22 мая в отдельных районах области ожидаются ливень, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду», – отмечается в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики предупредили жителей столичного региона о надвигающихся ливнях с градом. В начале мая на северо-западе Подмосковья прошла первая весенняя гроза.

    21 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Подросток погиб в коллекторе московского метро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночная вылазка двоих молодых людей по техническим сооружениям столичной подземки закончилась трагедией из-за желания одного из них посмотреть на движущийся состав, сообщили в полиции Москвы.

    17-летний подросток погиб в перегоне между станциями метро «Сокольники» и «Красносельская» в Москве. Сотрудники полиции обнаружили тело юноши после сообщения от работников подземки, – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

    Изначально работники метрополитена нашли в перегоне мужской ботинок и поясную сумку с паспортом, после чего вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что погибший вместе с 18-летним приятелем ночью проник в коллектор через люк. Юноша решил посмотреть на движение поездов, открыл дверь в тоннель и получил смертельные травмы от проходящего состава.

    Спутник попытался самостоятельно вытащить пострадавшего, однако потерпел неудачу. Оставив тело на месте происшествия, он скрылся и никому не рассказал о трагедии. В отношении выжившего москвича составили административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

    Суд признал молодого человека виновным в правонарушении. Ему назначили штраф в размере 75 тыс. рублей.

    Накануне в метро Москвы еще один молодой человек, оказавшийся на путях Замоскворецкой линии, также получил несовместимые с жизнью травмы.

    До этого, в конце апреля девушка скончалась после падения на рельсы на станции метро «Преображенская площадь». А в марте суд арестовал на девять суток пассажира за поездку на сцепке поезда от «Курской» до «Площади Революции».

    23 мая 2026, 17:39 • Новости дня
    Школьники залезли на купол храма Христа Спасителя в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа подростков поднялась на главный купол храма Христа Спасителя высотой более 100 м, участвуя в нелегальной экскурсии по крышам, отмечают СМИ.

    Школьники залезли на купол храма Христа Спасителя в Москве. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала SHOT, на которую ссылается RT. По их данным, школьники поднялись на главный купол храма Христа Спасителя, высота которого превышает 100 метров. Молодые люди, как отмечается в материале, организуют незаконные «туры» по крышам.

    В сообщении SHOT подчеркивается, что участникам подобных вылазок может грозить серьезная ответственность. «За незаконное проникновение на объект культурного наследия руферам грозит крупный штраф до 200 тыс. рублей либо реальный срок до шести лет», – говорится в публикации.

    Авторы канала отмечают, что действия подростков квалифицируются как проникновение на объект культурного наследия, за что предусмотрены и штрафные санкции, и лишение свободы. О возможных фигурантах дела и их количестве в сообщении не уточняется.

    Ранее трех студенток Строгановского университета исключили после видео с танцами напротив храма Христа Спасителя. До этого в Петербурге руфера и его приятеля задержали после подъема на крышу башни Кунсткамеры.

    А в Госдуме заявили о невозможности легализации туристических прогулок по крышам без изменений федерального законодательства.

    23 мая 2026, 00:33 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО были нейтрализованы еще три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он сообщил, что ПВО успешно уничтожила еще два беспилотных летательных аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила четыре летевших на Москву дрона. Затем Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников.

    21 мая 2026, 02:02 • Новости дня
    Следователи задержали соучастника убийства женщины на Люблинской улице в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что смертельные травмы потерпевшей нанес 30-летний сосед по квартире, иностранец, скрывшийся за пределами России после преступления, соседа-подельника удалось задержать, сообщили следователи.

    Следователи выяснили, что телесные повреждения погибшей нанес её сосед по квартире, иностранный гражданин 1996 года рождения, который после произошедшего выехал за пределы России. Ему заочно предъявлено обвинение.

    «Также установлена причастность к совершению указанного преступления еще одного соседа потерпевшей. Мужчина задержан, с ним проводится ряд следственных действий», – сказано в сообщении столичного главка СК России в канале Max.

    Следствие намерено предъявить задержанному обвинение и ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.

    Напомним, о произошедшем стало известно после того, как сестра погибшей обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сестры. По ее словам, родственница более 10 дней не выходит на связь и отсутствует по месту жительства. После вскрытия квартиры с правоохранителями тело пропавшей было обнаружено в диване квартиры на Люблинской улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в диване квартиры на улице Люблинской 18 мая нашли тело женщины с множественными травмами.

    До этого в Москве суд заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей девушки и вылете за границу после преступления. В мае в Москве местный житель расправился с соседом и его женой при помощи молотка после застолья.

    22 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Лжеполицейский надругался над москвичкой во время выдуманной спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном парке Сокольники мужчина представился полицейским девушке и под предлогом помощи в поимке наркоторговцев заманил жертву в безлюдное место, где совершил над ней сексуальное насилие, сообщили в Главном следственном управлении СК.

    Вечером 18 мая в столичном парке Сокольники мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и попросил незнакомку помочь в поимке распространителей наркотиков, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Для конспирации он потребовал от нее сыграть роль его спутницы.

    «Под угрозой привлечения к ответственности потерпевшая, введенная в заблуждение, согласилась. Впоследствии фигурант совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – сообщили в Следственном комитете.

    После инцидента девушка обратилась за помощью. Подозреваемого 1984 года рождения оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по фактам насилия и использования поддельных документов.

    Следствие планирует ходатайствовать об аресте фигуранта. Правоохранители также проверят задержанного на причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки около столичного Лефортовского парка.

    21 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    Синоптики предупредили о надвигающихся на Москву грозах

    Метеорологи спрогнозировали ливни с градом в Московском регионе

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие двое суток жителей столицы и Подмосковья ожидают кратковременные дожди, местами сопровождающиеся грозами, градом и порывистым ветром, предупредили в Гидрометцентре.

    Грозы ожидаются на территории Москвы и Подмосковья в ближайшие двое суток, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    «В связи с ослаблением аномальной жары, царящей в столичном регионе с понедельника, в ближайшие двое суток в Москве и области ожидаются грозы», – сообщил представитель агентства. Во второй половине дня в пятницу, 22 мая, прогнозируется кратковременный дождь, местами ливень и гроза с градом.

    Порывы южного ветра могут достигать 17 м/с. Осадки продолжатся в ночь на субботу, 23 мая, а также днем. Высокий антициклон, вызвавший аномальную жару, смещается на юго-восток и разрушается. На смену ему приходит тропосферная ложбина с севера, приносящая прохладные воздушные массы.

    Аномалия температуры начнет снижаться уже в пятницу, и этот процесс продлится все выходные.

    Предстоящей ночью в Москве ожидается 15-17 градусов тепла, в центре – до 20 градусов, по области – от 12 до 17 градусов. Днем в пятницу жара сохранится: до 30 градусов в столице и до 31 градуса в Подмосковье. В ночь на субботу температура опустится до 17 градусов, а днем составит до 23 градусов в Москве и до 25 градусов по области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая синоптики зафиксировали в столице новый температурный рекорд.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал смену аномальной жары освежающими дождями к концу недели.

    Первая в этом году весенняя гроза прошла на северо-западе Подмосковья в начале месяца.

    21 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Москвич сознался в убийстве ушедшей от мужа женщины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали мужчину, расправившегося с переехавшей после расставания с супругом москвичкой, подозреваемый на допросе сознался в содеянном, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Тело пропавшей москвички обнаружили в квартире на северо-западе столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Ранее об исчезновении женщины заявил законный супруг. Выяснилось, что погибшая ушла из семьи и стала проживать с новым избранником.

    Предполагаемый злоумышленник перерезал жертве горло.

    Он полностью признал вину, и пояснил, что совершил тяжкое преступление из-за внезапно вспыхнувшего конфликта.

    СК подал ходатайство в Тушинский райсуд о его аресте. Ему предъявили обвинение в убийстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные следователи обнаружили тело пропавшей москвички с перерезанным горлом в квартире ее сожителя.

    21 мая 2026, 12:28 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали разрушительные последствия потепления Эль-Ниньо

    Tекст: Мария Иванова

    Формирующийся климатический феномен грозит беспрецедентным повышением температур на три градуса, что может спровоцировать масштабные продовольственные и экономические потрясения по всему миру.

    Ученые фиксируют зарождение новой фазы Эль-Ниньо, которая может стать одной из самых мощных в истории, пишет The New York Times.

    Ожидается, что температура в центральной части Тихого океана поднимется на рекордные три градуса Цельсия, из-за чего 2027 год рискует стать самым теплым за все время наблюдений.

    Специалисты опасаются, что природные катаклизмы усугубят уязвимость глобальной экономики. «Возможно возникновение идеального шторма факторов. Вы можете увидеть рост бедности, недоедания, конфликтов, задолженности и всех вытекающих отсюда последствий по принципу домино», – заявил руководитель аналитического центра Strategic Climate Risks Initiative Лори Лэйборн.

    Исторически сильные проявления этого феномена приводили к катастрофам. В 1877 году вызванная Эль-Ниньо засуха унесла десятки миллионов жизней в тропических регионах. В наши дни страны обладают системами раннего предупреждения и запасами продовольствия, поэтому масштабного голода не прогнозируется.

    Тем не менее, климатические сдвиги усилят давление на мировые рынки. Ситуация осложняется нехваткой удобрений и ростом цен на энергоносители на фоне спецоперации на Украине и конфликта в Иране. Сокращение иностранной помощи беднейшим странам со стороны Соединенных Штатов также ослабило привычные механизмы поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийские метеорологи предрекли континенту волну разрушительных пожаров из-за формирования сверхмощного Эль-Ниньо.

    В прошлом году это климатическое явление спровоцировало рекордный перегрев поверхности Мирового океана.

    Блокада Ормузского пролива дополнительно усиливает глобальный продовольственный кризис на фоне погодных аномалий.

    22 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    В Москве после масштабной реконструкции открылся Ленинградский вокзал

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Ленинградский вокзал после масштабной реконструкции, работы прошли в рамках федерального проекта развития Центрального транспортного узла, это позволило увеличить пространство для пассажиров в три раза. отметили власти столицы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров торжественно запустили работу Ленинградского вокзала после комплексной реконструкции, передает РИА «Новости». Масштабное обновление прошло в рамках федерального проекта развития Центрального транспортного узла. Работы по модернизации начались в августе 2024 года.

    «Площадь трех вокзалов – это крупнейший транспортный узел нашей страны. Сегодня через него проходит 350 тыс. пассажиров», – заявил градоначальник во время церемонии. Он добавил, что с началом строительства вокзала высокоскоростной магистрали Москва – Петербург пассажиропоток вырастет почти до 500 тыс. человек.

    Следующим этапом станет реконструкция Ярославского вокзала для создания единого пересадочного контура, сообщил Собянин. Глава РЖД Белозеров отметил, что уровень комфорта на Ленинградском вокзале значительно вырос, а количество сидячих мест увеличилось в полтора раза. Теперь обновленный комплекс интегрирован в транспортный каркас города и предлагает современные форматы обслуживания.

    Как сообщили в мэрии Москвы, комплексная модернизация вокзала включала в себя организацию новых выходов и входов, полную замену инженерного оборудования, ремонт кровли и фасадов, расширение пространства для пассажиров, формирование качественно новой среды обслуживания по стандартам московского транспорта с расширенным набором услуг и современными форматами торговли и общепита.

    Ранее Собянин и Белозеров запустили первую очередь нового городского вокзала на месте станции Тестовская. До этого  министр транспорта России Андрей Никитин рассказал о времени поездки по новой высокоскоростной магистрали от Москвы до Валдая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Российские железные дороги» анонсировали старт производства вагонов для высокоскоростных поездов.

    22 мая 2026, 08:42 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили дрон
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на российскую столицу, отразили, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в Max.

    За некоторое время до этого на подлете к Москве также уничтожили БПЛА.

    21 мая 2026, 00:46 • Новости дня
    Матч финальной серии МХЛ между «Локо» и «Спартаком» завершился массовой дракой

    Tекст: Катерина Туманова

    Четвертый матч финальной серии Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между ярославским «Локо» и московским «Спартаком» в среду завершился победой первых в овертайме 3:2 и массовой дракой на льду после заброшенной шайбы гостей в овертайме.

    Напряженный матч в Москве между хоккеистами молодежных команд завершился несколькими  одновременными стычками на льду. Конфликт начался после того, как один из игроков ярославской команды подъехал к вратарю красно-белых после решающего гола, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента нападающий «Локо» Роман Лутцев получил травму. Медицинские работники увели пострадавшего спортсмена в раздевалку под руки.

    Победа позволила ярославскому клубу сделать счет в серии до четырех побед равным – 2:2.

    Судьи удалили спартаковцев Ивана Гаврилова, Данила Кочурова, Силантия Кожушко и Юрия Иванова, а также Геннадия Чалого и Андрея Елезова из «Локо». При этом Иванов дополнительно получил дисциплинарный штраф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, игроки «Крыльев Советов» и «Камаза» устроили массовую драку в Турции в  феврале. Футбольный матч «Балтики» и ЦСКА завершился массовой потасовкой в Калининграде. Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили потасовку после матча Кубка России.

    Главное
    Роспотребнадзор приостановил продажу алкоголя из Армении
    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии
    Грузия заменила символику ЕС на религиозную
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    Каспарова объявили в международный розыск за оправдание терроризма
    Футболистки из КНДР впервые выиграли азиатскую Лигу чемпионов
    Конференция в ООН по ядерному оружию завершилась без итогового документа

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

