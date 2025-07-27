Стало известно о приближении климатического перелома из-за перегрева океанов

Bloomberg сообщило о рекордном перегреве 96% поверхности Мирового океана в 2023

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science, продолжительная жара затронула 96% поверхности океана, а средняя длительность таких периодов достигла 120 дней – в четыре раза дольше по сравнению со средней продолжительностью с 1980 по 2023 годы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что наиболее аномальные температуры отмечались на севере Атлантического океана, а также в тропических, северных и юго-западных районах Тихого океана. Ученые считают, что одной из главных причин рекордной жары стало явление Эль-Ниньо, приводящее к аномальному переносу тепла из океана в атмосферу. При этом Ла-Нинья, напротив, способствует оттоку тепла из атмосферы в экваториальные воды Тихого океана.

Исследователи также связывают массовое потепление с усилением солнечной радиации из-за уменьшения облачности, ослаблением ветров и изменениями океанических течений. В материале подчеркивается: «Средняя продолжительность периодов сильной жары составила 120 дней, что в четыре раза больше средней продолжительности (жары. – ред.) с 1980 по 2023 годы».

Авторы работы не исключают, что зафиксированные аномалии могут свидетельствовать о переломном моменте, после которого повышение температуры моря станет необратимым и негативно скажется на морских экосистемах. Европейская служба Copernicus ранее указывала, что средняя температура поверхности Мирового океана в 2023 году побила все рекорды с апреля по декабрь.

Ранее ученые зафиксировали дополнительный месяц жары для половины Земли. Отмечается, что впервые среднемировая температура поднялась более чем на 1,5 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня, а температура поверхности воды Мирового океана достигла рекордных 20,87 градуса по Цельсию.