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Ученые зафиксировали дополнительный месяц жары для половины Земли
Около половины населения Земли за год испытали 30 лишних жарких дней
Почти половина населения планеты за последний год испытала не менее 30 дополнительных дней экстремальной жары, значительно превышавшей привычные температурные нормы.
Почти половина населения планеты в течение прошедшего года столкнулась как минимум с 30 дополнительными днями экстремальной жары, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование независимой группы Climate Central, базирующейся в американском штате Нью-Джерси.
Ученые отмечают, что 4 млрд человек, то есть примерно 49% жителей Земли, ощутили резкое увеличение продолжительности аномально жарких периодов из-за изменений климата, связанных с деятельностью человека.
В исследовании подробно говорится, что за май 2024 – май 2025 года было зафиксировано 67 волн экстремальной жары, включая случаи в Средиземноморье, Мексике и США летом 2024 года, а также в Южном Судане и Центральной Азии в начале 2025 года. По выводам ученых, причиной всех этих температурных аномалий стало глобальное потепление.
Авторы доклада подчеркивают, что в 195 из 232 стран количество экстремально жарких дней удвоилось по сравнению с уровнем до нынешних климатических изменений. По данным европейской службы «Коперник», 2024-й стал самым жарким годом за всю историю измерений температуры на планете.
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