Ученые зафиксировали дополнительный месяц жары для половины Земли

Около половины населения Земли за год испытали 30 лишних жарких дней

Tекст: Мария Иванова

Почти половина населения планеты в течение прошедшего года столкнулась как минимум с 30 дополнительными днями экстремальной жары, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование независимой группы Climate Central, базирующейся в американском штате Нью-Джерси.

Ученые отмечают, что 4 млрд человек, то есть примерно 49% жителей Земли, ощутили резкое увеличение продолжительности аномально жарких периодов из-за изменений климата, связанных с деятельностью человека.

В исследовании подробно говорится, что за май 2024 – май 2025 года было зафиксировано 67 волн экстремальной жары, включая случаи в Средиземноморье, Мексике и США летом 2024 года, а также в Южном Судане и Центральной Азии в начале 2025 года. По выводам ученых, причиной всех этих температурных аномалий стало глобальное потепление.

Авторы доклада подчеркивают, что в 195 из 232 стран количество экстремально жарких дней удвоилось по сравнению с уровнем до нынешних климатических изменений. По данным европейской службы «Коперник», 2024-й стал самым жарким годом за всю историю измерений температуры на планете.

Впервые среднемировая температура поднялась более чем на 1,5 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня, а температура поверхности воды Мирового океана достигла рекордных 20,87 градуса по Цельсию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые заявили, что к 2029 году среднегодовая температура на планете может впервые повыситься на 2°C относительно доиндустриального уровня.

Специалисты отметили риск катастрофической миграции населения из-за подъема уровня моря.

Сейчас ледники Шпицбергена ежегодно теряют до 2,5 метра льда, что сравнимо с периодом вымирания мамонтов.