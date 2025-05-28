Стало известно о риске рекордного потепления на Земле к 2029 году

New Scientist: Температура на Земле может рекордно потеплеть на 2°C к 2029 году

Tекст: Мария Иванова

Мир может столкнуться с ситуацией, когда средняя температура превысит порог в 2°C по отношению к доиндустриальному уровню уже к 2029 году, пишет New Scientist. К такому выводу пришли эксперты британской службы погоды Met* Office, использовав данные наблюдений и климатическое моделирование ведущих мировых институтов.

В 2024-м впервые зафиксирован год, когда глобальное потепление превысило 1,5°C, чему способствовали рост выбросов и сильный Эль-Ниньо. Согласно прогнозу Met Office и Всемирной метеорологической организации ООН, вероятность того, что температура хотя бы в одном из следующих пяти лет превысит 1,5°C, составляет 86%. А вероятность того, что среднее потепление за период 2025-2029 годов превысит этот порог, оценивается в 70%.

Ученые отмечают, что шанс наступления года с температурой выше 2°C относительно доиндустриального уровня пока невелик – 1%. «Это чрезвычайно маловероятно, но может случиться…», – заявил Леон Хермансон из Met Office. Специалисты подчеркивают, что для этого потребуется сочетание сильного Эль-Ниньо и других климатических факторов, усиливающих нагрев.

Вместе с тем, эксперты предупреждают: если выбросы не сократятся резко, вероятность превышения отметки 2°C в ближайшие годы начнет заметно расти. Сейчас средняя температура уже на 1,44°C выше доиндустриального уровня.

Крис Хьюитт из ВМО подчеркнул, что у мира еще есть возможность избежать самых опасных последствий, если удастся радикально сократить выбросы и удержать температуру как можно ближе к порогу 1,5°C. «Каждая доля градуса имеет значение», – указал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые ранее предупредили о катастрофической миграции, которая может произойти из-за подъема уровня моря.

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