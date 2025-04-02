Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».13 комментариев
Стало известно о стремительном таянии ледников Шпицбергена
ААНИИ: Ледники Шпицбергена тают с такой же скоростью, как 4000 лет назад
Ученые сообщили, что ледники Шпицбергена тают с рекордной скоростью, сравнимой с периодом вымирания мамонтов, теряя ежегодно до 2,5 метра льда.
Российские исследователи из Арктического и антарктического научно-исследовательского института заявили о быстром сокращении ледников архипелага Шпицберген, сообщает «Московский комсомолец». По данным ученых, скорость таяния ледников вернулась к значениям, наблюдавшимся около 4 тыс. лет назад, когда вымирали последние мамонты.
За последние пять лет ледники юго-западной части архипелага ежегодно теряют слой льда толщиной почти 2,5 метра. По словам научного сотрудника ААНИИ Антона Терехова, если текущие темпы деградации сохранятся, ледник Альдегонда, расположенный вблизи поселка Баренцбург, может исчезнуть через тридцать лет. Этот ледник имеет среднюю толщину около 80 метров.
Современные методы мониторинга позволяют фиксировать не только уменьшение площади и объема ледников, но и изменения их гидротермической структуры, а также движения. Таяние ледников оказывает значительное влияние на арктические экосистемы, включая изменение объема пресноводного стока, режима рек и химического состава прибрежных вод.
Ученые считают, что эти процессы свидетельствуют о масштабных климатических изменениях в регионе. Шпицберген находится в эпицентре глобального потепления и является ключевой территорией для изучения последствий трансформации арктической среды.
Ранее исследователи из Австралии предположили, что Антарктическое циркумполярное течение к 2050 году может замедлиться на 20% из-за таяния льдов, что повлияет на климатическую систему всей Земли.