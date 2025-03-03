Ученые предсказали замедление Антарктического течения на 20% к 2050 году

Ученые предсказали снижение скорости Антарктического течения на 20% к 2050 году

Tекст: Мария Иванова

Скорость самого мощного океанического течения планеты – Антарктического циркумполярного – может снизиться на 20% к 2050 году из-за таяния льдов в Антарктиде, пишет ТАСС. Австралийские ученые, использовавшие климатические модели, связывают это с выбросом в океан холодной пресной воды, изменяющей плотность океанических вод и влияющей на скорость течения.

Антарктическое циркумполярное течение охватывает почти 30 тыс. км и соединяет Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Оно играет ключевую роль в климатической системе, влияя на поглощение океаном тепла и углекислого газа. Исследователи обнаружили, что талая вода с шельфовых ледников Антарктиды напрямую связана с замедлением течения.

Соавтор исследования Бишахдатта Гайен из Мельбурнского университета выразил обеспокоенность этим обстоятельством. Он отметил, что «океан чрезвычайно сложен и тонко сбалансирован», поэтому поломка этой системы может привести к серьезным последствиям, включая ускорение изменения климата, более экстремальные погодные явления и ускоренное глобальное потепление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг рассказал об угрозе вирусов, которые могут высвобождаться при таянии вечной мерзлоты в Гренландии и северных регионах Канады и России.

Ледяной покров в Арктике может полностью исчезнуть уже к 2027 году, что может привести к серьезным последствиям для экосистемы региона и погодных условий в Северном полушарии, предупреждают эксперты.

Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды в 2023 году сократилась до 1,79 млн кв. км, достигнув минимального значения за 44 года спутниковых наблюдений.