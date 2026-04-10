Шохин назвал неожиданно большим добровольный взнос бизнесмена в бюджет России

Глава РСПП Шохин сообщил о неожиданно крупном взносе бизнесмена в бюджет России

Tекст: Вера Басилая

Шохин заявил, что размер добровольного взноса в федеральный бюджет, который пообещал сделать один из ведущих бизнесменов страны, оказался неожиданно большим, передает ТАСС.

Глава РСПП рассказал журналистам, что сумма оказалась «достаточно большой» и стала неожиданностью для многих.

Шохин уточнил, что никаких призывов со стороны властей или президента России к подобным перечислениям не было. По его словам, президент Владимир Путин отметил, что это личное дело каждого предпринимателя и любые подобные инициативы должны исходить исключительно из добровольных побуждений.

Глава РСПП также добавил, что президент выразил мнение о недопустимости ограничивать такие душевные порывы, подчеркнув отсутствие официальных просьб или требований совершать подобные взносы.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что один из бизнесменов, участвовавших во встрече с президентом Владимиром Путиным, самостоятельно решил выделить значительную сумму в пользу государства.

Президент Владимир Путин позитивно оценил данную инициативу предпринимателя.