    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    26 мая 2026, 19:12 • Новости дня

    Ушаков анонсировал подписание соглашения о строительстве АЭС в Казахстане

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Казахстан закрепят договоренности о возведении первой атомной электростанции по современным технологиям в ходе предстоящего визита Владимира Путина, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Соглашение о создании первой в Казахстане атомной электростанции будет подписано во время визита президента России Владимира Путина в республику, передает ТАСС. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эти планы на специальном брифинге.

    «Флагманский проект в области мирного атома – это строительство при участии Росатома первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям», – заявил дипломат. Проект станет важным шагом в развитии энергетического сотрудничества двух стран.

    Предстоящие документы затронут основные параметры создания объекта. Кроме того, стороны планируют заключить соглашения о финансировании строительства за счет государственного экспортного кредита со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года российская компания «Росатом» стала лидером международного консорциума по строительству первой казахстанской атомной электростанции.

    Власти республики запланировали использовать льготный экспортный кредит от России для закупки оборудования.

    Месяцем ранее западные страны развернули масштабную информационную кампанию против участия российской госкорпорации в энергетических проектах Астаны.

    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    @ evhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    26 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Россия передала ЕК данные о теракте в Старобельске и предупреждение МИД

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянное представительство России при Евросоюзе официально проинформировало Брюссель об атаке украинских военных на Старобельск, и о предупреждении МИД России о начале последовательных атак по объектам в Киеве, сообщили в постпредстве России при ЕС.

    Постоянное представительство России при Евросоюзе официально проинформировало Брюссель об атаке украинских военных на Старобельск, передает ТАСС. Дипломатическая встреча прошла в Европейской службе внешних действий.

    Во время беседы европейской стороне передали заявление Министерства иностранных дел от 25 мая.

    «Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Карен Малаян довел до еэсовской стороны содержание заявления МИД России от 25 мая 2026 года в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России», – сообщили в ведомстве.

    Также дипломаты предоставили данные об ударе по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. В качестве доказательств были показаны фотографии, сделанные уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и иностранными журналистами во время поездки в регион 24 мая.

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел проинформировать международные организации об ударе по колледжу в Старобельске.

    Позже иностранные журналисты лично зафиксировали масштабные разрушения студенческого общежития на месте трагедии.

    МИД России анонсировал переход к последовательному нанесению ответных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    26 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла на беседу после массированного удара российских ракет по объектам военного управления и инфраструктуры на Украине.

    Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России в королевстве, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт внешнеполитического ведомства. Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде заявил: «Сегодня МИД вызвал на беседу посла России в Норвегии».

    Ведомство указало, что вызов российского дипломата связан с недавним ракетным ударом Вооруженных сил России по объектам военного управления на Украине. Отмечается, что речь идет о массированном применении различных типов ракет по украинской военной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В тот же день российская армия нанесла масштабный удар по Киеву в ответ на теракт в Старобельске.

    Накануне эксперты отмечали переход России к новому этапу спецоперации с системными ударами по Киеву.

    25 мая 2026, 20:31 • Новости дня
    СК назвал оставшиеся версии пропажи семьи Усольцевых

    Tекст: Валерия Городецкая

    Версия добровольного ухода из дома и похищения семьи Усольцевых не нашла подтверждения, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

    «Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости». По словам собеседницы агентства, версии побега и похищения исключены, а две оставшиеся продолжают планомерно отрабатываться.

    Активная фаза поиска пропавшей семьи шла с конца сентября 2025 года до установления устойчивого снежного покрова. Краевые спасатели 23 мая вновь выехали в район Кутурчина Манско-Уярского округа, где исчезли туристы. В трехдневных поисках сейчас задействованы пять человек и четыре единицы техники, к работе подключились сотрудники СК и отряд «ЛизаАлерт».

    Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года.

    По данным МВД по Красноярскому краю, двое взрослых и пятилетняя девочка исчезли во время турпохода по маршруту в сторону горы Буратинка.

    Активные поиски тогда завершились 12 октября 2025 года.

    26 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Госдума узаконила арест имущества и счетов дискредитирующих Россию релокантов
    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтениях поправки в КоАП об аресте имущества граждан, нарушивших за рубежом интересы России.

    Документ был внесен Госсоветом Татарстана в 2024 году, передает ТАСС.

    Изначально предлагалось распространить правила КоАП о привлечении к ответственности за правонарушения за пределами России на все административные дела, затрагивающие интересы страны. Ко второму чтению норму сузили: теперь она касается только конкретных составов.

    Речь идет о злоупотреблении свободой массовой информации, возбуждении ненависти или вражды, публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, дискредитации Вооруженных сил России и последующей неуплате штрафов за эти нарушения.

    В качестве наказания для релокантов вводится арест имущества. Для случаев коммерческого подкупа и сделок с имуществом, добытым преступным путем, стоимость арестованного имущества ограничивается размером штрафа, по остальным составам лимита нет.

    Кроме того, допускается арест средств на вкладах и счетах. Для подкупа и преступного имущества эта мера возможна лишь при отсутствии у нарушителя другого имущества, для остальных сначала блокируются деньги и только затем иное имущество. Предусмотрен особый порядок рассмотрения таких дел без участия правонарушителя.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал судебные разбирательства для оскорблявших страну релокантов.

    25 мая 2026, 20:25 • Новости дня
    В России предложили оплачивать проезд в общественном транспорте на остановках
    Tекст: Валерия Городецкая

    Общественный совет при Минтрансе России предложил внедрить по всей стране систему предварительной оплаты проезда в общественном транспорте по QR-кодам, размещенным на остановках.

    В совете уточнили, что такой механизм должен упростить посадку в транспорт и сделать процесс оплаты более удобным, передает РИА «Новости».

    Первая озвученная инициатива связана с идеей члена комиссии по развитию пассажирских перевозок Киры Доросевой. «В числе частных практических решений для удобства оплаты проезда на общественном транспорте Кира Доросева предложила ввести предварительную оплату проезда в виде QR-кодов на остановках», – рассказали в пресс-службе.

    В совете отметили, что сегодня цифровые сервисы, такие как оплата по геопозиции или QR-коду, работают разрозненно. Именно поэтому в Общественном совете выступили за интеграцию всех действующих цифровых инструментов в единую систему. В качестве возможной платформы называют «единое облако льгот», оплату через мессенджер Max и систему цифровых двойников транспорта.

    Разработанная Минтрансом России в 2022 году технология оплаты по геопозиции уже действует в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме, а к 2030 году ее планируют распространить на 250 городов страны.

    Ранее Центробанк решил ввести единый QR-код для любых платежей.

    25 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Россия и Азербайджан договорились укрепить союзническое взаимодействие

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин и посол Азербайджана Рахман Мустафаев обсудили перспективы сотрудничества и предстоящие контакты на высоком уровне.

    Галузин и Мустафаев подтвердили обоюдное стремление развивать отношения, следует из сообщения на сайте МИД России В дипломатическом ведомстве подчеркнули готовность к дальнейшей совместной работе.

    «Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранного российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», – отметили в министерстве.

    В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам повестки и сверили позиции перед будущими встречами руководства. Особое внимание было уделено необходимости полного восстановления культурно-гуманитарных связей между Москвой и Баку.

    В конце прошлого года президенты России и Азербайджана подтвердили стремление к всестороннему укреплению союзнических отношений.

    Ранее в Кремле заявили о необходимости конструктивного решения всех возникающих разногласий между странами.

    26 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Шойгу оценил эффект размещения «Орешника» в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, по оценке военных, заметно усилило сдерживание стран Запада, считает секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Российское нестратегическое ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник», размещенные на территории Белоруссии, заметно усилили сдерживающий эффект в отношении Запада, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, это размещение стало результатом совместного решения президентов России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Размещение по решению наших президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко на территории Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник», по оценке военных экспертов заметно усилило сдерживающий эффект», – сказал Шойгу на встрече с госcекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

    Шойгу подчеркнул, что выводы о возросшем сдерживающем потенциале основаны на оценках военных экспертов, которые проанализировали последствия размещения российских систем на белорусской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белоруссии заявили о размещении в стране комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия исключительно в целях защиты страны.

    Ранее российские ракетные комплексы «Орешник» в Белоруссии начали боевое дежурство в рамках договора о гарантиях безопасности Союзного государства. Позже госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал размещение комплекса «Орешник» защитой западных рубежей ОДКБ.

    26 мая 2026, 18:26 • Новости дня
    Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект о многократном увеличении миграционных госпошлин, который должен принести бюджету свыше 15 млрд рублей ежегодно.

    Нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила правительственный законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, кратно повышающий госпошлины в миграционной сфере. Как сообщается на сайте Госдумы, документ нацелен на увеличение поступлений в федеральный бюджет за счет пошлин за действия, связанные с гражданством и пересечением границы.

    Согласно проекту закона, пошлина за прием в гражданство и выход из него вырастет с 4200 до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 тыс. рублей, за его замену – до 6000 рублей. Разрешение на временное проживание будет стоить 15 тыс. рублей вместо нынешних 1920 рублей, а за выдачу такого разрешения при утрате или порче документа, удостоверяющего личность, придется заплатить 5000 рублей.

    Размер пошлины за приглашение на въезд увеличится с 960 до 8000 рублей за каждого приглашенного. Визы для въезда и выезда в Россию, согласно законопроекту, подорожают с 1200 до 2000 рублей, многократные визы – с 1920 до 6000 рублей. Въезд в целях получения образования обойдется в 8 тыс. рублей вместо 1920 рублей, а разрешение на привлечение иностранных работников – в 15 тыс. рублей вместо 12 тыс. рублей.

    От уплаты госпошлины за действия, связанные с получением гражданства России, предлагается освободить иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее бывших гражданами СССР, а также участников госпрограммы переселения соотечественников и членов их семей. Льгота также распространится на иностранцев и лиц без гражданства, заключивших во время СВО контракт о военной службе сроком на один год, и их семьи, в том числе в случае гибели этих военнослужащих.

    В финансово-экономическом обосновании ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета по линии миграции составят с 1 июля 2026 года 7,915 млрд рублей, а с 1 января 2027 года – 15,830 млрд рублей ежегодно. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

    «Пребывание мигрантов в нашей стране должно быть экономически обоснованным. Увеличение пошлин позволит пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей в год. Те, кто приезжает в нашу страну жить и работать, должны знать русский язык, уважать российское законодательство, наши духовно-нравственные ценности, историю, культуру», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин и напомнил, что к настоящему моменту уже принято 22 закона, которые, по его словам, сформировали правовую основу миграционной политики России.

    Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс о пятикратном увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.

    До этого правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов с предложением повысить пошлину за прием и выход из гражданства до 50 тыс. рублей и увеличить другие платежи в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обещала ускорить рассмотрение проекта о новых пошлинах для мигрантов.

    26 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Госдума разрешила инкассаторам и охране банков сбивать дроны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Парламент одобрил во втором и третьем чтении закон о праве работников Банка России, Российского объединения инкассации (Росинкас), Сбербанка и «Спецсвязи России» отражать атаки беспилотников.

    Изначально документ распространялся только на сотрудников Банка России и объединения «Росинкас», обеспечивающих защиту денег, драгметаллов, ценных бумаг, валютных ценностей и секретной корреспонденции при перевозке и инкассации, а также объектов ЦБ для их хранения, передает РИА «Новости».

    Теперь таким работникам разрешено пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных комплексов при нападении или угрозе нападения на охраняемые объекты и людей. Это может происходить путем подавления или изменения сигналов дистанционного управления, воздействия на пульты, а также повреждения или уничтожения самих аппаратов. Подчеркивается, что схожими полномочиями уже располагают ведомственная охрана, силовые структуры и Росгвардия.

    Из пояснительной записки следует, что разработка закона была вызвана необходимостью защитить объекты ЦБ, в том числе в новых регионах, в условиях спецоперации и роста диверсионных и террористических актов с использованием беспилотников. Ко второму чтению депутаты расширили перечень организаций, добавив работников Сбербанка и организации специальной почтовой связи ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь России»).

    Банк России получит право устанавливать порядок принятия решений о пресечении работы беспилотников и утверждать перечень должностных лиц ЦБ и «Росинкас», уполномоченных на такие решения. В отношении Сбербанка аналогичными полномочиями наделяется правительство России, а для «Спецсвязи России» эти функции закреплены за Минцифры. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

    Ранее МЧС сообщило о праве спасателей сбивать дроны из автоматов.

    26 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских шагов Армении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил за создание официального реестра антироссийских решений Армении и предложил ответить на них жесткими экономическими мерами.

    Сведения об антироссийских решениях руководства Армении следует фиксировать в специальном реестре, чтобы по каждому шагу вырабатывать отдельные ответные меры, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой, передает ТАСС.

    «Необходимо создать, это важный вопрос, официальный реестр антироссийских решений, действий и проектов, связанных с армянским направлением. Каждое решение должно иметь цену и последствия: голосование, соглашение с внешними военными структурами, дискриминация российских СМИ, вытеснение русского языка, отказ от союзнических обязательств, поддержка санкционных инициатив», – сказал он на заседании в формате круглого стола «Армения без России и Россия без Армении: причины, результаты и последствия».

    По словам парламентария, такой реестр позволит перейти от эмоциональных реакций к предсказуемой политике. Он подчеркнул, что за конкретные действия, по его мнению, должна следовать конкретная мера.

    В качестве ответа на недружественные шаги Еревана Россия, по оценке Лугового, могла бы принять ряд экономических мер, включая ограничение импорта крепкого алкоголя из Армении. Он напомнил, что 98% армянского экспорта сельхозпродукции идет в Россию, а страна критически зависит от российских зерновых. Депутат указал, что 78% армянского крепкого алкоголя также поставляется на российский рынок, и заявил о необходимости «эту лавочку закрывать».

    Луговой предложил пересмотреть газовую льготу для Армении, отметив, что российский газ десятилетиями был элементом союзнической архитектуры. По его словам, при ее разрушении льготную цену следует заменить на коммерчески обоснованную и поднять стоимость до европейского уровня – 400-600 долларов за тысячу кубометров. Он добавил, что в этом случае, по его расчетам, цена электроэнергии вырастет с девяти до 16 рублей за киловатт-час.

    Депутат также выступил за сворачивание льготных таможенных режимов, позволяющих Армении использовать российское экономическое пространство, и ужесточение контроля за трансграничными переводами, включая полную идентификацию отправителей и получателей и проверку источника средств.

    В заключение он напомнил, что парламент Армении 26 марта 2025 года во втором, окончательном чтении принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Никол Пашинян тогда подчеркивал необходимость референдума, а вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Москва рассматривает эти действия как начало выхода Армении из ЕАЭС, поскольку вступление в ЕС несовместимо с членством в союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении в Россию.

    Тогда же секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о серии недружественных шагов со стороны властей Армении.

    Позже экономисты обратили внимание на возможное усиление торгово-экономического давления России на Армению и его негативном влиянии на ВВП республики.

    25 мая 2026, 21:05 • Новости дня
    Захарова объяснила антироссийские фантазии Лондона дешевым пивом в парламенте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявления британских законодателей о «руке Кремля», связав их с ценами на алкоголь в Вестминстерском дворце.

    Поводом для комментария стало выступление депутата Палаты общин Ханны Спенсер, которая раскритиковала культуру распития спиртного в парламенте и увязала ее с низкой стоимостью напитков.

    «Теперь понятно, почему они такую чушь несут про «новичок», Скрипалей и «руку Кремля». Пиво, оказывается, в британском парламенте дешевле, чем не в парламенте – вот и заправляются на работе», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее Захарова посоветовала властям Британии вызвать санитаров из-за новых санкций.

    26 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    МИД Германии вызвал посла России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии сообщило в соцсетях о вызове посла России.

    В заявлении немецкого внешнеполитического ведомства отмечено, что Германия продолжит линию поддержки Киева, и ее «не запугать угрозами», передают «Вести».

    Ранее МИД России анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске. Ведомство призвало иностранцев срочно покинуть Киев.

    Дипломаты стран Евросоюза отказались покидать Киев после предупреждений России.

    Во вторник МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине.

    26 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27-29 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 27 мая прибудет в Астану в сопровождении представительной бизнес-делегации для переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и участия в масштабном саммите ЕАЭС.

    Российский лидер прибудет в Астану вечером 27 мая, передает ТАСС. В аэропорту его лично встретит президент республики.

    «Президент готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется завтра. Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом [Казахтана Касым-Жомартом] Токаевым, очень важное общение, велась очень серьезная подготовка к этому визиту. Завтра и следующий день представительная российская делегация во главе с президентом будут работать в Астане», – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Сразу после прибытия лидеры двух стран отправятся в резиденцию для проведения неформального обеда, об этом сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Там состоятся переговоры в формате тет-а-тет, где стороны подробно обсудят повестку предстоящих мероприятий. В честь приезда российской делегации будет организован торжественный государственный прием.

    Вечером 28 мая Владимир Путин посетит V Евразийский экономический форум, посвященный цифровой гонке и искусственному интеллекту. Ожидается, что масштабное экономическое мероприятие соберет около трех тысяч участников из 45 стран мира.

    В поездке президента будут сопровождать руководители крупнейших отечественных госкорпораций и представители бизнеса. В состав представительной делегации вошли главы Росатома, Роскосмоса, РЖД, а также председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал государственный визит Владимира Путина в Казахстан.

    Поездка российского лидера состоится по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

    Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал о насыщенной программе предстоящих мероприятий.

    25 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Российские системы ПВО сбили 14 БПЛА над тремя регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Отечественные зенитчики успешно уничтожили 14 вражеских летательных аппаратов самолетного типа в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны.

    Воздушные налеты противника продолжались с утра до самого вечера, передает ТАСС. Военное ведомство подтвердило штатную работу систем защиты неба.

    «В течение дня в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне средства противовоздушной обороны перехватили 33 беспилотника над Курской, Брянской и Белгородской областями.

    Днем ранее российские зенитчики уничтожили 17 вражеских дронов в небе над четырьмя регионами.

    21 мая военные отразили массированную атаку почти 200 украинских аппаратов.

    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
