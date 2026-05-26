Эксперт: Российский бизнес готов вкладываться в безопасность страны

Политолог Гагарин: Российский бизнес готов помогать в защите страны от угрозы БПЛА
Российские предприниматели демонстрируют способность быстро отвечать на новые вызовы – от перестройки рынков под современные реалии до разработки систем защиты предприятий от беспилотников. Так бизнес показывает свою социальную ответственность, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Во вторник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой РСПП Александром Шохиным.
«На протяжении всей истории российское предпринимательство демонстрировало умение быстро и креативно отвечать на возникающие вызовы. Мы видим это по многим открытиям, прежде всего в военное время, когда было необходимо изобрести новые приборы или технологии. И образ нашего Левши, который может сделать что угодно – это лучший символ нашего предпринимательства», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ.
Эта традиция, по его словам, сохраняется и сегодня. Действия российских предпринимателей «являются примером того, как они находят оптимальные приемы или ходы для достижения заявленных целей». «Те испытания, которые стоят сейчас перед нашим предпринимательством, будут преодолены. В этом смысле оптимизм, который президент проявил в ходе встречи с главой РСПП Александром Шохиным, имеет под собой реальные основания. Российские предприниматели переосмыслили прежние наработки в соответствии с новыми рынками сбыта и направлениями производства», – добавил политолог.
При этом современный российский бизнес, подчеркивает Гагарин, это не только коммерция, но и социальная ответственность. Крупному бизнесу, в том числе членам РСПП, удается сочетать свои финансовые интересы с задачами развития страны. Ранее Шохин неоднократно отмечал, что для главы государства важно видеть готовность бизнеса решать общенациональные задачи.
«Проявление этой тенденции можно увидеть, например, по переводу налогооблагаемой базы в Россию, по созданию крупным бизнесом социальных объектов, по инвестициям в градообразующие предприятия, созданию комфортной среды и многому другому. Постепенно создается позитивный тренд, когда крупные предприниматели уделяют более системное внимание промышленным центрам. В данном случае государство создает тот самый необходимый альянс с бизнесом, без чего невозможно решать такие крупные проекты, как развитие Cевера, Севморпути и других перспективных проектов», – рассуждает Гагарин.
Особого внимания заслуживает позиция РСПП в вопросах обеспечения безопасности промышленных объектов в нынешних условиях. Инициативы союза по поддержке предприятий в сфере защиты от атак украинских беспилотников – это проявление того, что российские компании осознают себя частью страны и готовы самостоятельно вкладываться в ее безопасность и победу, подчеркивает эксперт.
«Необходимо создать быстро реагирующий механизм, который позволял бы использовать для обороны российских предприятий все современные наработки. Наши предприниматели не только помогают фронту поставками, но и активно участвуют в этих разработках. Минобороны и правительство, в свою очередь, решают вопросы, чтобы ускорить их внедрение», – полагает спикер.
«РСПП выступает мощным инициатором всех этих процессов, поэтому, я полагаю, все будет налажено достаточно быстро. Крайне необходимо объединить усилия малого, среднего и крупного бизнеса под эгидой государства. Президент России обладает сейчас полной информацией, и правительство, скорее всего, в ближайшее время усовершенствует эту систему», – добавляет он.
Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александром Шохиным, который станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России.
В этом году РСПП отмечает свое 35-летие. В связи с этим Шохин уделил основное внимание работе над выполнением поручений Путина в рамках съезда РСПП в марте.
Шохин также рассказал о механизме взаимодействия бизнеса и Минобороны по противодействию террористическим атакам. «Крупные предприятия, безусловно, заботятся (по крайней мере все добросовестные крупные компании это делают) и о защите своих объектов, и о защите территорий присутствия компаний», – отметил глава РСПП.
По его словам, урегулирования требуют вопросы, которые связаны с механизмами обеспечения вооружением – не только легкого вооружения калибра 7,62, но и более крупного. «Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал», – пояснил Шохин, подчеркнув, что «бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятны схемы финансирования».
В конце встречи президент сказал, что совместная работа «по совершенствованию договорно-правовой базы, административных условий работы бизнеса в России» будет продолжена.