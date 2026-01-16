Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.8 комментариев
Совбез Белоруссии объяснил невидимость «Орешника» для оппонентов
Совбез Белоруссии объяснил невидимость «Орешника» оперативной маскировкой
Высокий уровень оперативной маскировки не позволяет зарубежным оппонентам обнаружить ракетный комплекс «Орешник» на территории Белоруссии, отметили в Совбезе союзного государства.
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что заявления зарубежных оппонентов об отсутствии комплекса «Орешник» на территории страны свидетельствуют о высоком уровне оперативной маскировки в республике.
Как передает ТАСС, в интервью телеканалу «Первый информационный» Вольфович отметил: «Дай бог, чтобы мы никому этот «Орешник» не показали, и дай бог, чтобы этот «Орешник» никто не увидел». Он также добавил, что отсутствие у оппонентов информации о комплексе является позитивным фактором.
Вольфович подчеркнул, что «Орешник» и тактическое ядерное оружие размещены в Белоруссии исключительно для защиты страны. Он выразил надежду, что ракетный комплекс «Орешник» никогда не пригодится, отметив, что это оружие сдерживания и обороны.
По информации белорусского оборонного ведомства, «Орешник» способен поражать цели на расстоянии до 5 тыс. км и может оснащаться как обычной, так и специальной боевой частью, а также выполнять пуски из любых точек маршрута боевого патрулирования.
Вольфович подчеркнул, что Беларусь остается миролюбивой страной, готовой к конструктивному диалогу с соседями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории республики еще 18 декабря.
Неделей позже министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что размещение комплекса стало ответом на агрессивные действия западных оппонентов.
А торжественная церемония начала боевого дежурства подразделения с ракетным комплексом «Орешник» прошла на территории Белоруссии 30 декабря.