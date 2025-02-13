Ростех представил бронежилет «Оберег» для скрытого ношения

Ростех разработал многослойный бронежилет «Оберег» с защитой от пуль и осколков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает Telegram-канал Ростеха, тульский завод «Октава», управляемый компанией «РТ-Капитал», разработал бронежилет «Оберег», предназначенный для скрытого ношения под одеждой. Бронежилет особенно востребован сотрудниками охранных предприятий. Его вес составляет 1,7 кг, а площадь брони превышает 31 квадратный дециметр, что превосходит многие аналогичные образцы на рынке. Планируется, что в этом году изделие будет выведено на рынок.

Бронежилет оснащен классом защиты Бр1, который способен останавливать отечественную пистолетную пулю из патрона 9х18 мм, используемую в пистолетах Макарова и Стечкина, с дистанции в пять метров. Более того, амуниция успешно прошла предварительные испытания на остановку более мощной пули из западного пистолетного патрона Парабеллум 9х19 мм. От осколков изделие защищает за счет класса защиты С2.

Дизайн бронежилета позволяет носить его как под верхнюю одежду, так и под пиджак, обеспечивая защиту передней, задней и боковых частей тела. Боковины жилета могут сниматься, а эластичные камербанды на липучках позволяют регулировать его размер в обхвате. Плечевые лямки предусмотрены для настройки по росту, что делает жилет практически незаметным и удобным в движении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Курчатовский институт решил создать новый материал для бронежилетов, который усилит защитные свойства амуниции. Также сообщалось, что концерн «Калашников» отправил новые бронежилеты на войсковые испытания.