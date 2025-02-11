  • Новость часаСВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европейская русофобия дает нам возможность вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

    16 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    15 комментариев
    11 февраля 2025, 13:55 • Новости дня

    «Калашников» отправил новые бронежилеты на войсковые испытания

    Началась поставка бронежилетов «Калашников» для войсковых испытаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» начал отгрузку перспективных бронежилетов для войсковых испытаний, которые оснащены бронепанелями Бр4+ и противоосколочными элементами из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивающими стойкость к скорости осколков не менее 630 м/с.

    Как сообщает Telegram-канал «Калашников», ООО «Триада-ТКО» из концерна «Калашников» начало поставки перспективных бронежилетов для войсковых испытаний. Бронежилеты были разработаны на базе модульной разгрузочной системы версии 2.0 и оснащены бронепанелями Бр4+, которые защищают от пуль калибра 5,45х39 мм и 7,62х39 мм. Они также содержат противоосколочные элементы из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивающие стойкость к осколкам со скоростью до 630 м/с.

    Вес бронежилета составляет около 11 кг, и он оборудован телескопическими упорами для перераспределения нагрузки с плеч на бедра, что уменьшает утомляемость солдат. В комплект также включены модули защиты шеи, брюшной области и паха. Бронежилет совместим с новой системой рюкзаков, которая также проходит испытания.

    Конструкция бронежилета позволяет его трансформацию, что позволяет использовать его в качестве общевойскового бронежилета, разгрузочного жилета или боевого нагрудника. В комплект входят подсумки для боеприпасов, средств связи, медикаментов и других принадлежностей. Маскировочный рисунок «Цифра» адаптирован для климата средней и высокой температуры. По завершении испытаний будет принято решение о дальнейшем заказе бронежилетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» назначили руководить поставками боевой экипировки для Вооруженных сил России, новый разведывательный мини-дрон «Каракурт» концерна «Калашников» включен в состав боевой экипировки «Легионер», а также «Калашников» запустил в серию улучшенный штурмовой комплект «Стрелок».

    10 февраля 2025, 11:55 • Новости дня
    Су-57 произвел фурор на выставке Aero India

    Су-57 вызвал огромный интерес на авиационной выставке в Индии

    Су-57 произвел фурор на выставке Aero India
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж, привлекая многочисленных зрителей и делегации из разных стран, особенно из Индии.

    Новейший российский многофункциональный истребитель Су-57Э привлек к себе внимание на международной авиационно-космической выставке Aero India, вызвав фурор, пишет ТАСС.

    Экспортная модификация самолета, управляемая заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Сергеем Богданом, собрала вокруг себя множество зрителей и участников мероприятия.

    Рядом с экспозицией истребителя постоянно отмечается повышенная концентрация зрителей. Уличную экспозицию посетили делегации из нескольких зарубежных стран, которые проявили значительный интерес к российскому самолету. Богдан тепло приветствовал гостей российской экспозиции и обменивался с ними рукопожатиями, особенно тепло встретив индийских коллег.

    Помимо статической экспозиции, Су-57Э в рамках Aero India проведет тренировочные полеты 10 февраля, а уже 11 февраля состоится первый демонстрационный полет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США признали, что российский Су-57 является лучшим по боевой испытанности среди аналогов, Индия пообещала оценить возможности этого истребителя, а глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов его производства.

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    11 февраля 2025, 12:15 • Новости дня
    Су-57 назвали лучшим в мире по сверхзвуковой дальности и маневренности

    Глава ОАК сообщил о преимуществах сверхзвуковой дальности и маневренности Су-57

    Су-57 назвали лучшим в мире по сверхзвуковой дальности и маневренности
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель Су-57, оснащенный сверхзвуковым малозаметным регулируемым воздухозаборником, обладает уникальной способностью поражать цели за пределами возможностей средств поражения противника, что делает его передовым в боевых действиях.

    Истребитель пятого поколения Су-57, разработанный ОКБ Сухого, обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают ему превосходство в мире, сообщает ТАСС.

    Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха подчеркнул, что Су-57 единственный в своем роде самолет, который оснащен сверхзвуковым малозаметным регулируемым воздухозаборником. Благодаря этому, он демонстрирует лучшие в мире показатели сверхзвуковой дальности, продолжительности полета и маневренности.

    Су-57 также спроектирован так, чтобы уничтожать цели, находясь за пределами возможностей средств поражения противника. Бадеха уточнил, что малозаметность самолета позволяет ему успешно реализовывать задачи в условиях боевых действий и активной радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что Су-57 реально применяется на поле боя и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

    Комплекс бортового оборудования Су-57 позволяет интегрировать различную информацию в режиме реального времени. Это осуществляется с помощью системы информационной поддержки пилота, в которую внедрены элементы искусственного интеллекта. Такая система дает возможность пилоту принимать решения за доли секунды, что обеспечивает преимущество в воздушных боях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за превосходства российского Су-57. На выставке Aero India российский истребитель Су-57 произвел фурор, привлекая внимание своей технологичностью и боевыми возможностями. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщил о достижении высоких темпов производства Су-57, что влияет на мировой авиационный рынок.

    Коментарии (4)
    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

    Коментарии (0)
    9 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Индия пообещала оценить возможности российского Су-57

    Замминистра обороны Индии заявил об оценке возможностей Су-57

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индийское министерство обороны оценивает российский истребитель Су-57 и ждет его демонстрационного полета на выставке Aero India 2025.

    Как сообщает ТАСС, заместитель министра обороны Индии Санджив Кумар подтвердил, что его страна оценивает возможности российского истребителя пятого поколения Су-57. Он отметил, что окончательное решение о возможной покупке самолета будут принимать индийские вооруженные силы.

    Кумар также подчеркнул, что индийская сторона с нетерпением ожидает впечатляющего выступления Су-57 на авиакосмической выставке Aero India 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США признали российский Су-57 лучшим по боевой испытанности, а Центр анализа мировой торговли оружием считает, что закупка российских Су-57Э позволит Индии укрепить свои ВВС и повысить уровень безопасности воздушного пространства страны. Покупателями новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 могут стать Индия, Турция, ряд африканских и южноамериканских стран.

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    10 февраля 2025, 11:11 • Новости дня
    Глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов производства Су-57

    ОАК достигла темпов производства Су-57 для экспорта и нужд Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комсомольский-на-Амуре авиационный завод увеличил темпы производства истребителей Су-57, обеспечивая как экспортные поставки, так и потребности Министерства обороны.

    Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, занимающийся производством истребителей пятого поколения Су-57, достиг новых темпов производства, передает ТАСС. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха рассказал, что эти темпы позволяют удовлетворить потребности Министерства обороны, а также обеспечить экспортные поставки зарубежным партнерам.

    Су-57 является единственным в мире истребителем пятого поколения, который подтвердил свою эффективность в реальных боевых условиях. Самолет способен применять широкий спектр управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для радаров противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия намерена оценить возможности российского истребителя Су-57 для возможного приобретения. В США признали российский Су-57 лучшим по боевой испытанности среди современных истребителей. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала российским войскам новые партии истребителей Су-34 и Су-57.

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    10 февраля 2025, 08:15 • Новости дня
    Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии

    Россия заняла первое место в поставках оружия Индии, превысив 30% доли рынка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии, достигнув более 30% от общего объема закупок индийской армии, рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    Россия заняла лидирующую позицию в военно-техническом сотрудничестве с Индией, сообщает РИА «Новости». Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев уточнил, что доля России в поставках продукции военного назначения для индийских вооруженных сил превышает 30%. Эти данные охватывают период с 2015 по 2025 год и были озвучены накануне выставки Aero India 2025.

    Михеев отметил, что Россия является важнейшим партнером Индии в оборонной сфере. Это сотрудничество включает широкий спектр вооружений и технологий, которые продолжают укреплять военные возможности индийской армии. Также на выставке обсуждались перспективы развития и модернизации военной техники.

    В ходе другой презентации на форуме «Армия-2024» «Рособоронэкспорт» совместно с Ростехом и ОАК представили модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. По словам Михеева, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки по поводу поставок этих самолетов. В ближайшее время ожидается спрос на 40 единиц Як-130М. Некоторые страны также выразили желание модернизировать имеющиеся у них учебно-тренировочные самолеты Як-130.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия приняла на вооружение истребитель собственной разработки, а также пообещала оценить возможности российского Су-57, в то время как «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на Aero India.

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    11 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    Су-57Э впервые продемонстрировал высший пилотаж на выставке Aero India

    Российский Су-57Э совершил первый демонстрационный полет на Aero India

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский истребитель Су-57Э совершил первый демонстрационный полет в рамках международной выставки Aero India-2025, продемонстрировав высший пилотаж под управлением Героя России Сергея Богдана.

    На международной авиационно-космической выставке Aero India-2025, проходящей в Бангалоре, новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э совершил свой первый демонстрационный полет, как сообщает ТАСС. Пилотировал самолет заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан, который продемонстрировал высший пилотаж на этом современном воздушном судне.

    Самолет находился в воздухе около десяти минут, предоставляя зрителям возможность оценить его маневренные способности и современные технологии, применяемые в авиационном производстве России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, а индийские летчики выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э.

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    10 февраля 2025, 11:33 • Новости дня
    ОДК решила представить на Aero India новейшие двигатели для самолетов и вертолетов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ОДК впервые продемонстрирует на Aero India в Бангалоре двигатели 177С и ВК-650В, разработанные для оперативно-тактической авиации и легких вертолетов соответственно.

    Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) государственной корпорации «Ростех» впервые представит на авиасалоне Aero India в Бангалоре новый двигатель пятого поколения 177С для самолетов оперативно-тактической авиации и двигатель ВК-650В для легких вертолетов, сообщает ТАСС.

    ОДК планирует продемонстрировать полноразмерный макет двигателя 177С, который отличается повышенной тягой и меньшим расходом топлива. Этот двигатель может использоваться как на самолетах с установками предыдущего поколения, так и на новых моделях.

    Двигатель 177С, имеющий ресурс в 6 тыс. часов, был разработан для эксплуатации в составе самолетов Су-30МКИ, которые локализованы в Индии на мощностях корпорации HAL. В отличие от базового АЛ-31ФП, новый двигатель отличается улучшенными характеристиками при тех же габаритах. Это позволяет снизить эксплуатационные расходы за счет меньшего расхода топлива на всех режимах работы.

    На выставке будет представлен и турбовальный двигатель ВК-650В, уже получивший в России сертификат типа и готовый к серийному производству. Этот двигатель предназначен для российских вертолетов «Ансат» и Ка-226Т, но его конструкция позволяет использовать его и на других вертолетах. Заместитель гендиректора ОДК Михаил Ремизов отметил, что двигатель ВК-650В подходит для применения как на российских, так и на зарубежных легких вертолетах.

    Кроме того, ОДК покажет двигатель АЛ-55Э, предназначенный для учебно-тренировочных самолетов. Он специально разработан для индийского самолета HJT-36. Модульная конструкция АЛ-55Э обеспечивает высокую технологичность и снижает эксплуатационные расходы, что делает его эффективным решением для учебных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная двигателестроительная корпорация сертифицировала первый отечественный двигатель ВК-650В для легких вертолетов, который послужит для создания и других российских самолетов и вертолетов, а также Ростех анонсировал испытания гибридного двигателя на базе ВК-650В.

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    10 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    Россия впервые представила «Ланцет-Э» на выставке в Индии

    Россия продемонстрировала комплекс «Ланцет-Э» на Aero India 2025

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия представила на выставке Aero India 2025 в Индии экспортную версию комплекса «Ланцет-Э», используемого в зоне СВО, что стало его первым показом в этой стране.

    Россия впервые продемонстрировала экспортный вариант беспилотного комплекса «Ланцет-Э» на международной выставке Aero India 2025, сообщает ТАСС.

    Это первый случай, когда данная модель была показана в Индии. Комплекс включает в себя носитель управляемых боеприпасов «Изделие 52-Э», а также «Изделие 51-Э» и разведывательный дрон Z-16-Э.

    Представители Рособоронэкспорта отметили, что комплекс «Ланцет-Э» выделяется на рынке благодаря успешному применению в реальных боевых условиях, преимущественно в зоне СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» анонсировал показ комплекса «Ланцет» на выставке ADEX 2024 в Баку, а также занимается его активным продвижением в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

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    11 февраля 2025, 10:35 • Новости дня
    В России создали защитную систему «Купол» от беспилотников

    Россия разработала систему «Купол» с ИИ для защиты предприятий от беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система «Купол» с искусственным интеллектом создана для обнаружения и подавления беспилотников на предприятиях, она уже интегрирована в охранные контуры нескольких объектов.

    Система обнаружения и подавления беспилотников «Купол», оснащенная искусственным интеллектом, разработана в России и уже внедрена на нескольких предприятиях, сообщает ТАСС.

    Программно-аппаратный комплекс включает в себя станции радиоэлектронной разведки «Эхо» и радиоэлектронного подавления «Трель». Вся программная часть системы разрабатывается российской компанией, и ее технологии позволяют работать с измененными сигналами беспилотников.

    Руководитель новосибирского предприятия Влада Козина отметила, что система «Купол» не просто устанавливается, а интегрируется в существующую структуру безопасности предприятия, что делает ее схожей с концепцией «умного дома». Это позволяет системе постоянно адаптироваться к новым технологиям и требованиям заказчиков. Например, система может быть дополнена «умными» камерами для визуального мониторинга.

    Глава отдела ИИ компании Александр Сыткин подчеркнул, что нейросетевые решения системы позволяют фильтровать радиолокационный фон и отсеивать ненужные сигналы, такие как сигналы от борт-систем авиации. Это особенно важно для предприятий, расположенных в городской среде, где высокий уровень радиопомех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО были доставлены первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом. Сообщалось, что «Народный ВПК» вырос в настоящую силу в 2024 году. Также разработан российский робот-андроид БРЧ-1 для боевых действий.

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    10 февраля 2025, 12:18 • Новости дня
    Применяемые в зоне СВО дроны «Калашникова» решили впервые показать за рубежом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дроны концерна «Калашников», применяемые в зоне СВО, впервые будут представлены на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби, где покажут гражданские версии БЛА.

    Концерн «Калашников» представит гражданские версии своих беспилотных летательных аппаратов на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Экспозиция будет включать БЛА вертикального взлета и посадки «Голиаф-Р» и «Каракурт-Р», а также систему подъема аппаратуры «Квазимачта». Эти аппараты ранее успешно прошли апробацию в зоне специальной военной операции (СВО).

    Выставка IDEX 2025 пройдет с 17 по 21 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби. Это мероприятие является одной из крупнейших международных выставок вооружений, и участие в ней открывает новые возможности для «Калашникова» в плане международного сотрудничества и экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году «Калашников» установил десятилетний рекорд выручки от экспорта оружия, а также разработал комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ» для применения роем, и представил новый дрон-камикадзе «КУБ-2» в двух модификациях.

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    11 февраля 2025, 13:03 • Новости дня
    Су-57Э вызвал ажиотаж на Aero India среди зарубежных журналистов

    На презентации Су-57Э в рамках Aero India собралось более ста журналистов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На выставке Aero India в Индии представили экспортную версию истребителя Су-57Э. Мероприятие привлекло более сотни журналистов из России и других стран, что свидетельствует о большом интересе к российской авиационной технике.

    На выставке Aero India, проходящей в Бангалоре, Индия, состоялась презентация экспортной версии российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э. Как сообщает ТАСС, мероприятие было организовано компанией «Рособоронэкспорт» и вызвало значительный интерес среди представителей зарубежных СМИ.

    На уличной экспозиции, где был представлен Су-57Э, собрались более ста журналистов из России и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отказались тренировать пилотов для программ F-35 и F-16 из-за успешных показателей российского Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, где представил свои технические возможности.

    Индийские летчики во вторник выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э, демонстрируя высокий интерес к российскому истребителю нового поколения.

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    11 февраля 2025, 08:37 • Новости дня
    ОАК начала испытания БПЛА для создания смешанной системы на базе Су-57

    ОАК провела испытания беспилотников для интеграции с Су-57 в смешанной системе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация завершила испытания беспилотников, предназначенных для интеграции с истребителем Су-57 в рамках создания смешанной сетеориентированной системы.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершила испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для интеграции с истребителем пятого поколения Су-57. Глава ОАК Вадим Бадеха сообщил, что цель заключается в создании смешанной сетеориентированной системы, где беспилотники будут работать совместно с пилотируемыми самолетами, передает ТАСС

    Бадеха отметил, что использование беспилотников в паре с Су-57 позволит выполнять боевые задачи более скрытно и повысит оперативность и продолжительность нахождения боевой системы в воздухе.

    Открытая архитектура бортового оборудования истребителя Су-57 и высокоскоростные линии связи будут основными элементами, обеспечивающими эффективное взаимодействие с беспилотными аппаратами различных классов. В ОАК уверены, что это значительно расширит возможности боевой системы и сделает ее более гибкой и адаптивной к различным задачам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за успеха российского истребителя Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, покорив своей маневренностью и новейшими технологиями, а глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов производства этого самолета.

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    11 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    KMZ успешно испытал модернизированные двигатели для бронетехники

    KMZ успешно испытал модернизированные двигатели для тяжелой бронетехники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» успешно завершил испытания новых двигателей для бронетехники, учитывая опыт эксплуатации в зоне специальной военной операции.

    Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» успешно завершил испытания крупной партии двигателей для тяжелой бронетехники, сообщает РИА «Новости».

    Двигатели были модернизированы с учетом замечаний, выявленных в ходе эксплуатации в зоне специальной военной операции (СВО). Эти двигатели будут установлены на различные виды техники, включая боевые машины пехоты и десанта, комплексы ПВО «ОСА», артиллерийские установки и танки Т-72Б.

    Официальный представитель предприятия заявил, что испытания включали дизельные двигатели таких моделей, как УТД-20, В-84, В-46 и Д-12. «Первая в этом году крупная партия двигателей успешно прошла испытания, достигнув максимальных оборотов на испытательных стендах», – отметил представитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко заявил, что Министерство обороны получит первые морские дроны до конца 2023 года, а также KMZ успешно испытал патрульный катер для МЧС.

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    11 февраля 2025, 11:59 • Новости дня
    Индийские летчики выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э

    Индийские летчики испытали VR-тренажер российского истребителя Су-57Э на Aero India

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На международной выставке Aero India индийские летчики образовали очередь к VR-тренажеру Су-57Э, представленному Объединенной авиационной корпорацией в рамках экспозиции Рособоронэкспорта.

    На международной авиакосмической выставке Aero India в Бангалоре индийские летчики активно используют возможность опробовать тренажер российского истребителя Су-57Э. Тренажер оборудован технологиями виртуальной реальности и представлен на стенде Объединенной авиационной корпорации. Экспозиция проходит в рамках выставочной программы Рособоронэкспорта, сообщает ТАСС.

    Су-57Э является новейшим многофункциональным истребителем пятого поколения. На данный момент выставка открыта только для специалистов, и индийские пилоты активно выстраиваются в очередь, чтобы испытать возможности виртуального тренажера. «Российский Су-57 – невероятная машина. Для меня было очень интересным опытом опробовать тренажер этого истребителя», – отметил один из индийских летчиков .

    Истребитель Су-57Э также демонстрируется в рамках выставки под управлением заслуженного летчика-испытателя Сергея Богдана, который является Героем России. 11 февраля состоялся первый демонстрационный полет российского истребителя на Aero India. Выставка завершит свою работу 14 февраля, проходя на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за успеха российского Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, а глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов производства этих самолетов.

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    11 февраля 2025, 10:55 • Новости дня
    ВВС США приостановили работы над элементами МБР Sentinel

    ВВС США остановили разработку командно-пусковых элементов МБР Sentinel из-за затрат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские ВВС приостановили проектирование и строительство командно-пусковых элементов и инфраструктуры МБР Sentinel из-за увеличения затрат на проект до 141 млрд долларов.

    Военно-воздушные силы США приостановили работы по проектированию командно-пусковых элементов и инфраструктуры для новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, сообщает ТАСС. Это связано с реструктуризацией расходов по программе. Представитель ВВС США заявил, что корпорации Northrop Grumman поручено остановить проектирование, тестирование и строительство связанных объектов, таких как стартовые установки на авиабазах Ванденберг и Хилл.

    Вместе с тем, командование ВВС проводит оценку, какие еще направления в разработке следует приостановить или пересмотреть. Ранее сообщалось, что изначальная стоимость проекта выросла на 81% и достигла 141 млрд долларов. Это стало причиной для реструктуризации программы, о которой было объявлено в июле 2024 года.

    Гендиректор Northrop Grumman Кэти Уорден в конце января заявила, что реструктуризация займет от 18 до 24 месяцев. Она добавила, что корпорация активно сотрудничает с Пентагоном для оптимизации решений, связанных с программой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инфраструктура ядерного оружия США устаревает и требует модернизации. Пентагон сообщил о продлении программы межконтинентальной ракеты Sentinel. Тем не менее, Пентагон может отказаться от программы американской МБР Sentinel из-за значительных задержек в ее реализации.

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