Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.10 комментариев
Bloomberg: Китай получил запчасти для F-35 из-за невнимательного доставщика
Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник службы доставки UPS пропустил электронное письмо с предупреждением не направлять груз через Гонконг.
Груз, в состав которого входили фонарь кабины истребителя F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, предназначался для доставки в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань.
Но, по словам источника агентства Bloomberg, Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник компании United Parcel Service Inc. пропустил электронное письмо с предупреждением о том, что посылку не следует отправлять через Гонконг.
«В электронном письме от экспедиторской компании DSV A/S говорилось, что детали – фонарь кабины пилота F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, – не должны проходить транзитом через определенные страны в соответствии с американскими Правилами международной торговли оружием (ITAR)», – сказано в статье.
Эти правила призваны, в частности, предотвратить попадание секретных американских оружейных технологий в руки противников США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от F-35.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35.