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    Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом государственную криптовалюту
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    47 комментариев
    8 октября 2026, 03:43 • Новости дня

    Bloomberg: Китай получил запчасти для F-35 из-за невнимательного доставщика

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник службы доставки UPS пропустил электронное письмо с предупреждением не направлять груз через Гонконг.

    Груз, в состав которого входили фонарь кабины истребителя F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, предназначался для доставки в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань.

    Но, по словам источника агентства Bloomberg, Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник компании United Parcel Service Inc. пропустил электронное письмо с предупреждением о том, что посылку не следует отправлять через Гонконг.

    «В электронном письме от экспедиторской компании DSV A/S говорилось, что детали – фонарь кабины пилота F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, – не должны проходить транзитом через определенные страны в соответствии с американскими Правилами международной торговли оружием (ITAR)», – сказано в статье.

    Эти правила призваны, в частности, предотвратить попадание секретных американских оружейных технологий в руки противников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от F-35.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35.


    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет

    ExtremeTech: США вывели из эксплуатации последние спутники программы DSP

    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program (DSP), созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет. Система прослужила более полувека.

    В сентябре аппараты перевели на более высокую орбиту для подготовки к отключению, передает ExtremeTech. При этом ранее рассматривалась возможность продолжить их использование для наблюдения за природными катастрофами.

    Первый спутник DSP запустили в 1970 году, начав замену системы предупреждения о ракетном нападении MIDAS, разработанной в 1960-х. Запуски аппаратов DSP продолжались до 2007 года. Размещенные на геосинхронной орбите спутники с помощью инфракрасных датчиков фиксировали тепловые следы стартующих баллистических ракет.

    После окончания холодной войны систему переориентировали на обнаружение пусков из других стран. В частности, она отслеживала иракские ракеты «Скад». Кроме того, аппараты использовали для выявления признаков лесных пожаров и извержений вулканов.

    Командир подразделения Mission Delta 4 полковник Брэндон Дэвенпорт отметил, что группировка DSP была одной из основ американской системы раннего предупреждения. По его словам, она обеспечивала сдерживание во время холодной войны и помогала защищать американских военнослужащих начиная с войны в Персидском заливе.

    Задачи выведенных из эксплуатации аппаратов переходят к системе SBIRS. Она объединяет спутники на геосинхронных и высокоэллиптических орбитах, а также наземную инфраструктуру.

    В дальнейшем SBIRS планируют дополнить системой нового поколения NGG – геосинхронными спутниками инфракрасного наблюдения для предупреждения о ракетных пусках и их отслеживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Турция решила создать национальную систему спутниковой связи по образцу Starlink. Во вторник главнокомандующий ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами.

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    7 октября 2026, 08:06 • Новости дня
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Госкорпорация «Ростех» передала Воздушно-космическим силам России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, машины уже отправились к местам несения службы.

    Самолеты созданы специалистами Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и прошли весь цикл наземных и летных заводских испытаний, говорится в сообщении в Telegram-канале «Ростеха».

    Командир экипажа Су-34 отметил, что этот самолет сочетает возможности истребителя и бомбардировщика, способен наносить удары по различным целям, включая сложные метеоусловия и активное противодействие ПВО. «Благодаря большой емкости внутренних топливных баков и экономичным двигателям, Су-34 может выполнять беспосадочные полеты продолжительностью до 10 часов без потери работоспособности экипажа», – заявил он.

    В госкорпорации подчеркнули, что Су-34 является бестселлером в мире боевой авиации, его ценят за универсальность, вооружение и высокие летно-технические характеристики. С учетом боевого опыта самолет продолжает совершенствоваться, а новые партии уже находятся в производстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.

    Ранее эти самолеты поразили позиции украинских военных авиабомбой ФАБ-3000 в районе Орехова. Также российские Су-34 разрушили переправу через Северский Донец.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    В здании Европарламента установили статую обнаженного Трампа

    Spiegel: В Европарламенте выставили позолоченную статую обнаженного Трампа

    В здании Европарламента установили статую обнаженного Трампа
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Скульптуру «Оранжевая чума», изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа, разместили в здании Европейского парламента в Страсбурге.

    Скульптуру «Оранжевая чума», изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа, разместили в здании Европейского парламента в Страсбурге, передает ТАСС со ссылкой на журнал Spiegel.

    Статуя представляет собой Трампа с клюшкой для гольфа, который сидит на плечах мужчины. Высота композиции, покрытой 23-каратным золотом, составляет около 2,5 метра.

    Автором произведения стал художник Йенс Гальшиот, приглашенный датским депутатом от Левой партии Пером Клаузеном. Художник неоднократно называл президента США главной причиной климатического кризиса.

    «Если кто-то настолько обидчив и не может смириться с тем, что эта скульптура выставлена в Европарламенте, то ему нет места на мировой арене», – заявил Клаузен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подарил председателю КНР Си Цзиньпину скульптуру белоголового орлана.

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    7 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия

    Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия на 2026–2029 годы

    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия
    @ JACEK TURCZYK/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшими импортерами оружия в мире в период с 2026 по 2029 год станут Польша, Индия и Германия с контрактами на десятки миллиардов долларов.

    Крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия. Об этом говорится в прогнозе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), пишет РИА «Новости».

    Ожидается, что объем оружейных контрактов Польши составит более 55 млрд долларов, Индии – более 45 млрд долларов, а Германии – более 36 млрд долларов. Прогноз составлен на основе идентифицированных договоров и заявленных намерений государств на импорт продукции военного назначения.

    В десятку лидеров рейтинга также вошли Саудовская Аравия, Япония, Австралия, Тайвань, Египет, Индонезия и Канада.

    По итогам 2025 года Польша уже заняла первое место по объему закупок военной техники в мире. Сумма контрактов составила 11,91 млрд долларов, что стало абсолютным рекордом для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Варшава захотела забрать неиспользованные оружейные кредиты Евросоюза.

    В прошлом году Центр анализа мировой торговли оружием заявил, что поставки истребителей Су-57 обеспечат паритет Индии с Китаем и Пакистаном.

    Польша возглавила список главных импортеров вооружений в мире.

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    7 октября 2026, 04:33 • Новости дня
    Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева

    Марочко объяснил эвакуацию из Киева коллапсом инфраструктуры

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители украинской столицы массово покидают город из-за серьезных проблем с инфраструктурой и водоснабжением, вызванных ответными ударами Вооруженных сил России, пояснил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Эвакуация из Киева была ожидаема. Мы очень длительное время, скажем так, обходили стороной данный населенный пункт. И, естественно, преступное военно-политическое руководство думало, что так будет продолжаться и дальше. Но после того как они открыли ящик Пандоры и начали наносить удары по нашей гражданской инфраструктуре, естественно, мы тоже в ответ начали наносить более серьезные удары по Киеву и его инфраструктуре», – рассказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что в таких условиях в городе-миллионнике жить невозможно.

    «Естественно, все прекрасно понимают, что город уже оказался в коллапсе», – сказал он.

    Эксперт полагает, что из-за критических проблем с водоснабжением и энергетикой столица скоро окончательно потеряет жизнеспособность.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что горожане активно покидают мегаполис после ударов Вооруженных сил России по мостам через Днепр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки.

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    7 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Пентагон объявил о первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом

    Пентагон объявил о казни расстрелом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп приказал расстрелять бывшего армейского психиатра Нидала Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт-Худ в 2009 году, о чем сообщил представитель Пентагона.

    Рекомендацию о применении этой меры наказания дал министр обороны США Пит Хегсет, сообщил представитель ведомства Шон Парнелл.

    Исполняющий обязанности министра армии США Адам Телле заявил, что казнь состоится 3 декабря на территории базы Форт-Худ, передает Reuters.

    Парнелл добавил, что во время нападения в 2009 году Нидал Хасан, которому теперь 56 лет, кричал: «Аллаху Акбар», убив 13 человек и ранив 32. Он назвал свои действия местью за американские войны в мусульманских странах.

    Расстрел стал одной из форм смертной казни, недавно добавленных администрацией Трампа для федеральных преступлений. Это решение связано с трудностями при использовании смертельных инъекций.

    В августе 2013 года военное жюри приговорило Хасана к высшей мере наказания. Его признали виновным по 45 пунктам обвинения за стрельбу в медицинском центре на базе в Техасе.

    Если Хасана казнят, это станет первой военной казнью с 1961 года. По данным Центра информации о смертной казни, в 1961 году казнь была совершена через повешение.

    Последняя известная казнь, произведенная американским военным расстрельным отрядом, была осуществлена ​​«стрельбой из мушкетов» в ноябре 1945 года, сообщил центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Теннесси сорвалась первая за 200 лет казнь женщины, которая выжила и даже пришла в сознание.

    О деле Хасана Барак Обамав 2009 году говорил, что расследование стрельбы в Техасе пройдет в «рамках правосудия».

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    7 октября 2026, 04:25 • Новости дня
    Мэр Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений в Киеве

    Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на среду в Киеве звучала воздушная тревога и взрывы, о чем сообщали местные СМИ, мэр города Виталий Кличко сообщал в Telegram-канале о повреждениях в разных районах.

    «В Оболонском районе попадание на территорию нежилой застройки. В Подольском – в складские помещения. Экстренные службы направляются на места. В Дарницком районе горят обломки на открытой территории. В Шевченковском – попадание на территорию нежилой застройки», – сообщал мэр Киева.

    Кроме Киева и области взрывы в ночь на среду звучали в Кременчуге и Днепропетровске, передает РИА «Новости», отметив сирены воздушной тревоги в указанных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки. Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева.


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    7 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Выпускавший ракеты «Фламинго» киевский комбинат остановил работу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киевский картонно-бумажный комбинат в городе Обухов, на базе которого производились и хранились крылатые ракеты «Фламинго», полностью прекратил работу из-за серьезных разрушений, сообщили в компании.

    Производственная деятельность на предприятии полностью прекращена после российского удара, пишет РИА «Новости». «В настоящее время работа производства остановлена», – говорится в сообщении на странице комбината в социальной сети. В компании уточнили, что производственные и складские помещения получили серьезные разрушения, также повреждены оборудование и инженерные коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские войска также ударили по производству ракет «Фламинго» в Днепропетровской области. Кроме того, был нанесен массированный удар по предприятиям выпуска беспилотников на Украине.

    Во вторник дроны бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве.

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    7 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» заметили переброску в район Сум дефектной артиллерии ВСУ

    ВС России увидели переброску в район Сум дефектной артиллерии ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и заметили, как противник стягивает артиллерию в район Сум, только качество ее указывает на недавнее пребывание в ремонте.

    «Помимо постоянного увеличения численности расчетов БПЛА, ВСУ начали перебрасывать в район Сум ствольную артиллерию и РСЗО. Орудия прибывают в основном с ремонтных баз и со значительными дефектами», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Сумском районе штурмовые группы ведут бои в районе Кияницы и Хотени, а в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись по лесопосадкам в районе населенного пункта Коренек.

    На Харьковском направлении на всех участках продолжаются ожесточенные бои.

    На Липцовском направлении штурмовики продвигаются в районе Токаревки, за сутки продвинулись до 200 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы сосредоточили усилия на выявлении и уничтожении штурмовых групп ВСУ, готовящихся к наступательным действиям.

    Штурмовики продвинулись в районе населенных пунктов Варваровка, Резниково, Лобановка, Котовка и Аннополье.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 260 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брошенные карты и телефоны ВСУ помогли ВС России освободить Голубково. Российские дроны уничтожили украинскую САУ «Богдана» под Сумами.

    ВС России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ севернее Рубленого.

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    7 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Брошенные карты и телефоны ВСУ помогли ВС России освободить Голубково

    Брошенные карты и телефоны ВСУ помогли освободить Голубково

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные обнаружили на оставленных позициях ВСУ планшеты и телефоны с координатами точек запуска беспилотников и пунктов дислокации, что значительно помогло при освобождении Голубково Запорожской области, рассказал старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным Боцман.

    Брошенные украинскими военными электронные устройства и документы сыграли ключевую роль в продвижении подразделений России на запорожском направлении, передает РИА «Новости». На оставленных позициях бойцы нашли планшеты с картами, зарисовки и телефоны.

     «Под Голубково нашли на позициях ВСУ разведданные, там были точки взлета дронов и пункты временной дислокации, что нам очень помогло», – рассказал Боцман.

    По его словам, обнаруженные сведения оперативно передали старшим групп. Полученные координаты использовались для дальнейшей работы, и артиллерия успешно нанесла удары по выявленным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 6 октября освободили запорожское Голубково. Освобождение Голубкова расширило возможности российских войск в Запорожье.

    Бойцы группировки «Восток» сорвали атаку украинской ДРГ в Запорожской области.

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    7 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Самолет ВВС Швеции провел над Черным морем шесть с половиной часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B Korpen совершил посадку близ Бухареста после длительного пребывания над водами Черного моря.

    Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen провел над акваторией Черного моря шесть с половиной часов. Борт с позывным SVF680 вылетел из международного аэропорта имени Анри Коанды около 9:00 мск и направился на восток, сообщает РИА «Новости», изучив полетные данные.

    Примерно в 9:27 мск самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем. Разведчик вернулся в воздушное пространство Румынии около 15:56 мск, а в 16:22 мск приземлился в аэропорту вылета. Общее время разведки над акваторией составило около шести с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик также совершил полет над Черным морем.

    Во вторник самолет ВВС Швеции также провел над акваторией шесть часов.

    В понедельник еще один шведский военный борт заметили над водами Черного моря.

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    7 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС ускорить военные приготовления

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза ускорить военные приготовления и создать военный шенген из-за неспособности сдерживать Россию.

    Европа пока не может обеспечить военное сдерживание Москвы, так как российская сторона производит больше военно-промышленной продукции и быстрее вводит в эксплуатацию новые технологические разработки, в том числе беспилотники, заявил еврокомиссар, пишет ТАСС.

    «Мы пока не можем обеспечить сдерживание России», – признал Кубилюс.

    Еврокомиссар допустил вероятность наступления дня X, когда якобы может начаться вторжение, и ЕС столкнется с закаленной в боях российской армией, способной применять до 10 млн беспилотников в год. На этом фоне он потребовал развивать военную мобильность для быстрой переброски войск и вооружения по территории Европы.

    Кроме того, Кубилюс указал на необходимость скорейшего создания военного шенгена, который станет юридической системой для свободного перемещения войск по всем странам Европы в случае экстренной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС.

    Минобороны Хорватии сообщило о планах создать мощнейшую малую армию.

    Глава военного комитета НАТО назвал армию Евросоюза «нонсенсом и оксюмороном».

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    7 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в среду

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сообщил, что на 7 октября у него запланирован телефонный разговор с Путиным. «Этот телефонный разговор стоит в моем расписании (…) сегодня у Владимира Путина день рождения», – ответил он на вопрос журналиста, состоялся ли у него уже разговор с Путиным. Его слова приводит «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Накануне Трамп уже объявил о запланированном телефонном разговоре с президентом России.

    В июне президент США признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном.

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    7 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Проверка территориальной обороны началась в Могилевской области Белоруссии

    Генштаб Белоруссии начал проверку территориальной обороны Могилевской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии приступила к комплексной проверке органов управления территориальной обороны в Могилевской области, заявил глава генштаба Владимир Белый.

    Комиссия генерального штаба Белоруссии проводит проверку органов управления территориальной обороны Могилевской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны. Белый отметил, что комплексные мероприятия продлятся до 13 ноября.

    «Цель – проверить работоспособность систем управления, всестороннего обеспечения и взаимодействия: как должные лица исполнительных комиссариатов и офицеры органов управления способны выполнять задачи по развертыванию и ведению территориальной обороны в современных условиях и с учетом существующих вызовов», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников.

    В прошлом месяце белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.

    Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

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    7 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Делегация Объединенного штаба ОДКБ посетила базу Северного флота

    Делегация Объединенного штаба ОДКБ посетила базу Северного флота в Североморске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Объединенного штаба ОДКБ посетила главную базу Северного флота в Североморске, где обсудила военно-политическую обстановку в Арктике с командующим флотом адмиралом Константином Кабанцовым.

    В ходе визита делегация ОДКБ обсудила с Кабанцовым практические аспекты военно-политической обстановки в Северной Атлантике и Арктике, сообщили в пресс-службе Северного флота.

    Делегации рассказали об особенностях боевого дежурства в высоких широтах, защите морских коммуникаций и контроле над воздушным пространством.

    «Для ОДКБ этот визит имеет особое значение. В условиях трансформации глобальной архитектуры безопасности и возрастания геополитической напряженности вопросы защиты северных рубежей приобретают для всех государств – членов организации особую важность», – заявил заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев.

    Особым пунктом программы стало посещение делегацией атомного ракетного подводного крейсера «Казань» проекта 885М «Ясень-М». Гостям продемонстрировали работу гидроакустического комплекса и применение торпедного вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и глава МИД России Сергей Лавров высоко оценили гостеприимство Казани во время мероприятий по линии организации. Лавров обвинил Запад в окончательном разрушении европейской безопасности. Министр иностранных дел прибыл на заседание глав МИД стран ОДКБ в Казань.

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    Церемонию прощания с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Почему доходы России от нефти не такие высокие как цены

    Цены на российскую нефть выросли с 41 доллара в начале года до 92 долларов в сентябре. Однако доходы России от нефти и газа упали на целых 17%. Как такое возможно на фоне двукратного удорожания нефти? Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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