Tекст: Ирма Каплан

Меланья и ее муж Дональд Трамп провели два дня и три ночи в Великобритании, прежде чем вернуться в США. Их встречал король Карл III и королева Камилла в Виндзорском замке, где они были почетными гостями на государственном банкете.

Затем президент Трамп отправился на переговоры с британским премьер-министром Киром Стармером, а Меланья осталась в Виндзоре для совместных мероприятий с Камиллой и Кейт, пишет Mirror.

Первую леди сопровождали на территорию резиденции Фрогмор-хаус для экскурсии с герцогиней Кейт, где она приняла участие в мероприятиях с юными скаутами.

Именно там Меланья продемонстрировала уважение к будущей королеве-консорту, когда один из скаутов поинтересовался, не собирается ли она стать «следующей принцессой». На что Меланья улыбнулась и жестом указала на Кейт: «Она здесь единственная принцесса».

Дональд Трамп – первый президент США, которому было разрешено посетить Великобританию с двумя государственными визитами.

Первый состоялся в 2019 году, во время его первого срока пребывания главой Белого дома, когда королева Елизавета II была еще жива.

Мистер Трамп ясно выразил свои чувства, высказавшись о том, что он думает о короле Карле III. Во время поездки супруги Трамп посетили государственный банкет со старшими членами королевской семьи в Сент-Джордж-холле. Там 79-летний Трамп был замечен беседующим с королем.

Специалист по чтению по губам Джереми Фриман утверждает, что один момент, когда пара отошла от микрофонов, показал восхищение Трампа 76-летним монархом. Президент был замечен говорящим королю: «Это так невероятно, это то, что у вас так хорошо получается».

В своей речи на банкете Трамп назвал то, что его пригласили вернуться с государственным визитом во второй раз, «высочайшей честью» в жизни.

Президент США высоко оценил так называемые «особые отношения» между США и Британией, отметив, что эта фраза «не совсем отражает действительность».

Напомним, президент США Дональд Трамп провел 17 и 18 сентября в Великобритании, где находился с госвизитом в сопровождении супруги Меланьи.

В первый день Трамп посмеялся над шуткой Карла III и обменялся с королевской четой подарками. Кроме того, некоторые посчитали, что супруга британского короля Карла III Камилла и жена американского президента Трампа Меланья вышли на банкет в Виндзорском замке в платьях желтого и синего цветов, что якобы намекало на их единство с Украиной.