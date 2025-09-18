Мелания Трамп и жена Карла III появились в цветах флага Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Мероприятие организовали в честь официального визита Трампа и его супруги в Британию, присутствовали сам король Карл III, принц Уэльский Уильям, его жена, принцесса Уэльская Кейт, передает РБК.

Первая леди США и супруга британского короля появились в платьях в расцветке украинского флага.

Карл III заявил, что Британия поддерживает киевский режим вместе с США.

Напомним, Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Британию с официальным визитом. В ходе него глава Белого дома и король Карл III посетили смотр Почетного караула в Виндзорском замке.

До этого президент США пояснял, что Мелания Трамп придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт и желает прекращения гибели людей.