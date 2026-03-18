Захарова нашла сходство между НАТО и героиней «Покровских ворот»

Захарова назвала НАТО непредсказуемым подобно Анне Адамовне из «Покровских ворот»
Официальный представитель МИД Мария Захарова нашла сходство между НАТО и противоречивой героиней Анной Адамовной из советской комедии «Покровские ворота».
Российский дипломат указала на странное поведение альянса, напоминающее характер персонажа фильма 1982 года, передает радио Sputnik. Мария Захарова провела ироничную параллель между западным блоком и Анной Адамовной.
«Больше всего мне, конечно, нравится, я это обожаю, когда они начинают разглагольствовать и обвинять нас, используя слово «непредсказуемость»... Помните «Покровские ворота», когда одна из героинь говорит: «Я вся такая непредсказуемая, ах?». Вот здесь то же самое!» – отметила она в эфире.
По словам представителя ведомства, другие страны уже научились просчитывать вариативность действий НАТО и идентифицировать их. Однако для самих членов организации их собственные шаги остаются абсолютной загадкой.
Ранее Захарова сравнила поведение руководителей стран НАТО с застигнутыми врасплох тараканами.
