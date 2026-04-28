    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке
    На Украине сочли слова Мерца ультиматумом о сдаче территорий
    У ВСУ заметили передовую американскую ракету класса «воздух-воздух»
    Госдеп США объявил войну интернет-цензуре в Европе
    Падение обломков дрона вызвало пожар на НПЗ в Туапсе
    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
    В США отмечен рекордный за 25 лет финансовый пессимизм граждан
    Эстония пообещала «жесткий» 21-й пакет санкций ЕС против России
    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    28 апреля 2026, 11:10 • Новости дня

    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние на Ближнем Востоке продемонстрировало серьезные проблемы Североатлантического альянса в сфере противоракетной обороны, военно-морских сил и политического единства, сообщает Politico.

    Конфликт между Ираном и Израилем выявил пять ключевых уязвимостей в обороне НАТО, которые могут стать критическими в случае «прямого столкновения с Россией», пишет Politico. Европейские военные чиновники предупреждают о необходимости срочного повышения боеготовности.

    Издание отмечает, что альянс столкнулся с острой нехваткой боеприпасов: США израсходовали около половины запасов ракет Patriot, а Франция заявила о дефиците ракет Aster и Mica уже в первые недели конфликта. Эксперты призвали НАТО инвестировать в более дешевые перехватчики и укреплять пассивную защиту аэродромов.

    Проблемы с обеспечением воздушного превосходства проявились на фоне неспособности коалиции предотвратить серию из более чем 5 тыс. ракетных и дроновых атак со стороны Ирана. Аналитики считают, что НАТО следует пересмотреть подход к воздушным операциям и нарастить закупки дальнобойных ракет.

    Кроме того, война выявила слабость военно-морских сил альянса. Примером стал британский эсминец HMS Dragon, который был вынужден вернуться в порт из-за технических проблем. Менее половины флота Канады находится в строю, а военные эксперты подчеркивают недостаточную готовность НАТО к морским операциям против России.

    На фоне конфликта усилились разногласия между США и европейскими странами относительно поддержки друг друга. По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, европейские столицы должны выстраивать отношения с Вашингтоном на прагматичной основе, связывая военную помощь с гарантиями поддержки альянса со стороны США.

    Особое место занимает роль Украины, чьи специалисты по дронам были направлены в страны Ближнего Востока для помощи в отражении атак. НАТО усилила сотрудничество с Киевом, развивая совместные технологические программы и укрепляя оборонные связи, чтобы создать пояс противодроновых систем у российских границ.

    Иранский кризис выявил серьезные слабости Европы и НАТО.

    Страны Европы опасаются дефицита снарядов из-за военной операции против Ирана.

    Соединенные Штаты истощили запасы дорогостоящих перехватчиков Patriot и THAAD.

    В МИД заявили, что Европа готовится к войне с Россией.

    27 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    МИД: Европа готовится к войне с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства форсируют собственную милитаризацию и открыто обсуждают перспективу прямого вооруженного конфликта с Россией, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян.

    Выступая на профильной конференции ОДКБ, дипломат подчеркнул резкое изменение риторики зарубежных политиков, передает РИА «Новости».

    «Европейцы, взяв курс на форсированную милитаризацию, уже открыто говорят о подготовке к прямому вооруженному столкновению с Россией», – сказал он.

    По утверждению представителя министерства, западные столицы стремятся сформировать своеобразный санитарный кордон. Для достижения этой цели они активно расширяют экономическое, гуманитарное и военное влияние в соседних с Российской Федерацией странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова заявила о подготовке европейских стран к крупномасштабному военному конфликту против России.

    Директор СВР Сергей Нарышкин сообщал о форсировании государствами Восточной Европы подготовки к потенциальному вооруженному противостоянию с Москвой и Минском.

    28 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна

    Tекст: Антон Антонов

    Претензии украинских властей относительно закупок зерна, собранного, по данным Киева, в новых регионах России, не подкреплены доказательствами, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

    Руководитель дипломатического ведомства указал своему украинскому коллеге Андрею Сибиге на недопустимость выстраивания межгосударственных отношений через социальные сети и средства массовой информации, передает РИА «Новости».

    «Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», – подчеркнул израильский министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Сибига сообщил, что МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 18:17 • Новости дня
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью уступить часть территорий ради заключения мира с Россией и дальнейшего продвижения к вступлению в Евросоюз, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, об этом он рассказал школьникам в Марсберге. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, а затем, возможно, и мирный договор с Россией. Тогда может оказаться, что часть украинской территории уже не будет украинской», – сказал Мерц.

    Канцлер добавил, что если Владимир Зеленский захочет уведомить население о таких уступках и заручиться поддержкой большинства, ему, вероятно, потребуется провести референдум. При этом, по мнению Мерца, Зеленский должен одновременно сообщить людям: «Я открыл для вас путь в Европу».

    Мерц напомнил, что прогресс Киева по вступлению в ЕС долгое время блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, однако его поражение на выборах недавно дало надежду на дальнейшее развитие переговоров. Сейчас Украина обладает статусом официального кандидата в ЕС, но, по словам Мерца, ожидать быстрого вступления не стоит.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет войти в Евросоюз в период вооруженного конфликта и должна сначала выполнить жесткие требования по верховенству права и борьбе с коррупцией. «Зеленский надеялся на вступление в ЕС 1 января 2027 года. Это невозможно. Даже 1 января 2028 года нереалистично», – отметил канцлер.

    Вместе с этим Мерц предложил рассмотреть промежуточные шаги, например, участие Украины в институтах ЕС в статусе наблюдателя, что, по его словам, получило широкое одобрение среди европейских лидеров на саммите на Кипре, где присутствовал Зеленский.

    Ранее Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС.

    Глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

    27 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

    Речь идет о представителях евроинститутов, государств – членов ЕС, а также некоторых европейских стран, присоединившихся к антироссийской политике Брюсселя, уточнили в ведомстве.

    «В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран – членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» запрещен въезд на территорию нашего государства», – сказано в заявлении на сайте МИД.

    Ранее МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права из-за санкций.

    Напомним, на прошлой неделе страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    28 апреля 2026, 01:31 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о решимости добиться перемен в Европе
    Tекст: Антон Антонов

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность провести реформы для повышения глобальной конкурентоспособности после ультиматума немецких консерваторов, пишет Politico.

    По данным Politico, после закрытого заседания в Берлине с депутатами консервативного блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем, руководитель ЕК заявила о «решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти и развивать глобальную конкурентоспособность, в которой они нуждаются», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы подготовили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием сократить бюрократию. Фон дер Ляйен обещала представить стратегию ЕС по повышению конкурентоспособности.

    28 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Эстония пообещала «жесткий» 21-й пакет санкций ЕС против России
    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готовит 21-й пакет пакет антироссийских мер, который будет сфокусирован на ограничениях в сфере энергоносителей и обещает стать особенно жестким, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

    Новый, 21-й пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз, будет сосредоточен на сфере энергоносителей, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что эта мера станет «довольно жесткой, особенно в отношении энергоносителей». Такое заявление он сделал в интервью национальному гостелерадио ERR.

    Ранее послы ЕС утвердили финансирование на Украину в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России после отмены вето Венгрии и Словакии.

    Европейская комиссия отказалась включать запрет на перевозку российской нефти в 20-й пакет санкций.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что лидеры ЕС стремятся снять некоторые прежние «красные линии» в ходе подготовки 21-го пакета санкций против России.

    МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права в связи с введением санкций.


    27 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словакия подала жалобу в суд Европейского союза на ранее принятый запрет на закупку газа из России, сообщило агентство CTK.

    Иск был направлен в суд на прошлой неделе, сообщило CTK со ссылкой на Минюст Словакии, передает ТАСС. Агентство напомнило, что аналогичный иск подала ранее и Венгрия.

    Согласно действующему контракту, поставки российского газа в Словакию должны осуществляться до 2034 года. Транзит топлива идет, в частности, через территорию Турции. Однако ЕС принял решение полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного – не позднее 1 ноября 2027 года.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что Венгрия и Словакия намерены подать в суд Евросоюза два отдельных иска против запрета на импорт российского газа с 2027 года

    27 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США

    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.

    Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».

    Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.

    Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

    Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.

    Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.

    28 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    Китай пригрозил контрмерами на новый закон ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных ответных мерах в случае причинения ущерба китайским компаниям из-за нового закона «Сделано в Европе», пишет «Синьхуа».

    Закон «Сделано в Европе» направлен на поддержку европейских производителей и усиление конкуренции с импортными товарами, он обязывает компании, претендующие на государственное финансирование в стратегических отраслях, выполнять минимальные требования к комплектующим из ЕС, передает РБК со ссылкой на «Синьхуа».

    В Пекине уверены, что инициатива приведет к дискриминации иностранных инвесторов и нарушит честную конкуренцию. В случае игнорирования позиции Пекина Китай будет вынужден принять контрмеры, подчеркнули в ведомстве.

    По данным Financial Times, закон ограничивает инвестиции из стран, контролирующих более 40% мирового производства в секторах аккумуляторов, солнечной энергетики и атома. Для проектов стоимостью свыше 100 млн евро вводятся жесткие требования: не менее 50% сотрудников должны быть из ЕС, обязательно участие европейских компаний и передача технологий. Брюссель планирует увеличить долю промышленности в ВВП до 20% к 2035 году.

    Евросоюз рассматривает законопроект как ответ на политику Китая по субсидированию промышленности и принудительной передаче технологий. По оценкам экспертов, объем государственной поддержки в КНР значительно превышает показатели развитых стран. Пекин, в свою очередь, категорически отвергает обвинения в избыточных производственных мощностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал ограничительные меры Евросоюза вредными для деловой репутации региона. Власти Китая пообещали принять решительные меры для защиты законных прав бизнеса.

    28 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    Bloomberg заявил о тревоге за ключевой торговый путь Азии
    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке заставило мир задуматься о безопасности Малаккского пролива, через который проходит более пятой части всей глобальной морской торговли.

    Сбои в Ормузском проливе вызвали опасения по поводу уязвимости другого критически важного морского коридора на другом конце света, передает Bloomberg

    Малаккский пролив, узкий участок воды между Индонезией и Малайзией, является самым загруженным узким местом в мире.

    Пролив оказался в центре внимания после фактического закрытия Ормуза Ираном в ответ на военные атаки США и Израиля. Хотя Малаккский пролив регулируется международными правилами, гарантирующими свободный проход, беспокойство распространилось после того, как высокопоставленный индонезийский чиновник ненадолго выдвинул идею введения платы за транзит. Позже официальные лица в регионе подтвердили, что пролив останется открытым и бесплатным.

    В 2025 году через пролив прошло более 102,5 тыс. судов, по данным Морского департамента Малайзии. В первой половине того же года через него ежедневно перевозилось около 23,2 млн баррелей нефти, что превышает объем, прошедший через Ормузский пролив за тот же период.

    Ширина пролива в самом узком месте составляет всего 2,7 километра, что увеличивает риск столкновений. Ситуация усложняется тем, что этот маршрут критически важен для Китая, крупнейшего в мире импортера нефти. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил в этом месяце: «Американские силы будут активно преследовать суда, пытающиеся оказать материальную поддержку Ирану, в том числе перевозящие иранскую нефть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть резко подскочили на фоне эскалации конфликта в Ормузском проливе

    Крупнейшие морские перевозчики перенаправили свои суда на более длинный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды.

    28 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами.

    Канцлер Фридрих Мерц заявил: «США унижаются иранскими лидерами», передает Bloomberg.

    Политик отметил, что президент США с трудом пытается договориться о прекращении войны.

    Журналисты подчеркивают, что подобные комментарии рискуют усилить раскол в трансатлантических отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    Американская делегация перенесла поездку в Пакистан до получения предложений от Тегерана. Позже глава Белого дома отменил визит своих спецпредставителей на эти переговоры.

    27 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Песков: Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана и содействовать установлению мира на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Москва намерена способствовать не только прекращению конфликта, но и обеспечению долгосрочного мира, исключающего повторение вооруженных столкновений в регионе, передает ТАСС.

    «Россия готова предоставить любые добрые услуги, любые посреднические услуги, которые будут приемлемы для сторон. Мы будем готовы сделать все, чтобы в итоге наступил мир, мир гарантированный, и чтобы не было возврата к боевым действиям», – подчеркнул Песков.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России стать посредником по Ирану.

    28 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    CNN заявил об обсуждении США и Ираном возвращения к довоенному статус-кво
    Tекст: Антон Антонов

    Обсуждаемое потенциальное соглашение США и Ирана может касаться возвращения к довоенному статус-кво, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По данным CNN, «переговоры сосредоточены на поэтапном процессе, в рамках которого первая часть потенциального соглашения будет посвящена возвращению к довоенному статус-кво и открытию Ормузского пролива без ограничений и пошлин», передает РИА «Новости».

    Вопрос, касающийся иранской ядерной программы, участники диалога планируют рассмотреть позднее. Несмотря на отмену второго раунда профильных встреч в Пакистане, между сторонами продолжается активное дипломатическое взаимодействие, передает СNN.

    Посредники оказывают серьезное давление на участников процесса для скорейшего достижения компромисса. Ожидается, что ближайшие несколько дней станут особенно важными для судьбы будущих договоренностей. Стороны, по версии СNN, не так далеки друг от друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив, прекратить боевые действия и предложил отложить обсуждение своей ядерной программы. По данным СМИ, в Белом доме с сомнением отнеслись к предложенному Ираном трехэтапному плану переговоров.

    27 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Об этом российский лидер сказал на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, прибывшим в Петербург, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    27 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Россия не исключила передачи США сообщения после встречи Путина и Аракчи

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона намерена тщательно проанализировать сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Москва «проанализирует» слова Аракчи и «сигналы» со стороны американцев и израильтян. «И потом тоже посмотрим, что делать», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он добавил: «Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран. Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

    Иранские нефтяные танкеры скопились у линии американской блокады
    В Латвии предложили запретить русские имена и фамилии
    Иранский снукерист сенсационно победил Трампа
    Ученые раскрыли секрет господства динозавров на древней Земле
    На Исинбаеву подали в суд из-за долгов за коммуналку

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Российские бойцы сорвали сирийский сценарий в Африке

    Всего лишь двадцать российских бойцов смогли сдержать атаку двухтысячной группировки противника. Таким стал один из главных итогов масштабных боев, произошедших в минувшие выходные в Мали. Какие ошибки местных правительственных войск спровоцировали атаку боевиков – и какую роль в ее отражении сыграл российский Африканский корпус? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

