Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией

Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с РФ

Tекст: Вера Басилая

Конфликт между Ираном и Израилем выявил пять ключевых уязвимостей в обороне НАТО, которые могут стать критическими в случае «прямого столкновения с Россией», пишет Politico. Европейские военные чиновники предупреждают о необходимости срочного повышения боеготовности.

Издание отмечает, что альянс столкнулся с острой нехваткой боеприпасов: США израсходовали около половины запасов ракет Patriot, а Франция заявила о дефиците ракет Aster и Mica уже в первые недели конфликта. Эксперты призвали НАТО инвестировать в более дешевые перехватчики и укреплять пассивную защиту аэродромов.

Проблемы с обеспечением воздушного превосходства проявились на фоне неспособности коалиции предотвратить серию из более чем 5 тыс. ракетных и дроновых атак со стороны Ирана. Аналитики считают, что НАТО следует пересмотреть подход к воздушным операциям и нарастить закупки дальнобойных ракет.

Кроме того, война выявила слабость военно-морских сил альянса. Примером стал британский эсминец HMS Dragon, который был вынужден вернуться в порт из-за технических проблем. Менее половины флота Канады находится в строю, а военные эксперты подчеркивают недостаточную готовность НАТО к морским операциям против России.

На фоне конфликта усилились разногласия между США и европейскими странами относительно поддержки друг друга. По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, европейские столицы должны выстраивать отношения с Вашингтоном на прагматичной основе, связывая военную помощь с гарантиями поддержки альянса со стороны США.

Особое место занимает роль Украины, чьи специалисты по дронам были направлены в страны Ближнего Востока для помощи в отражении атак. НАТО усилила сотрудничество с Киевом, развивая совместные технологические программы и укрепляя оборонные связи, чтобы создать пояс противодроновых систем у российских границ.

