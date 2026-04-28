Орешкин спрогнозировал мир с молодыми африканцами и пожилыми азиатами

Tекст: Вера Басилая

Замглавы администрации президента Максим Орешкин озвучил демографический прогноз во время выступления на Втором открытом диалоге «Будущее мира. Новая площадка глобального роста» на площадке НЦ «Россия», передает ТАСС.

По его словам, соотношение пожилых к трудоспособным в Азии будет 77%, то есть на одного занятого будет приходиться один человек в пожилом возрасте.

Он отметил, что к концу XXI века структура населения мира существенно изменится: Африка будет доминировать по числу молодых и трудоспособных граждан, а Азия станет регионом с преобладанием пожилых людей.

Орешкин также подчеркнул, что Индонезия и Вьетнам станут «сердцем» мирового экономического роста в ближайшие десятилетия, а затем эту роль переймут африканские страны, такие как Эфиопия и Конго. По его мнению, именно эти регионы будут определять динамику глобального развития в будущем.

Ранее Орешкин заявил, что к концу XXI века половина городов Китая будет не нужна.

