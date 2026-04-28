Жертвами стрельбы в госучреждениях Афин стали пять человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Число пострадавших в результате стрельбы в государственных учреждениях Афин увеличилось до пяти, передает РИА «Новости».

Телеканал «Скай» сообщил, что 89-летний мужчина вооружился охотничьим ружьем и сначала ворвался в Единый фонд социального страхования Греции (EFKA), где ранил сотрудника в ногу.

Затем злоумышленник, по данным телеканала, поехал на такси в район Лукареос и открыл огонь на первом этаже апелляционного суда Афин, где пострадали еще четыре человека. Все раненые получили огнестрельные травмы ног, их жизни не находятся в опасности.

Перед началом стрельбы в суде нападавший бросил на пол конверт с неким текстом. После этого он оставил оружие у здания суда и скрылся. По информации телеканала, мужчина ранее проходил лечение в психиатрической клинике.

