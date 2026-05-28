Лантратова заявила о молчании международных организаций после удара по Старобельску
Ответа от ООН, ОБСЕ и других международных организаций на обращения в связи с ударом ВСУ по Старобельску не поступало, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова констатировала отсутствие реакции от международных структур на атаку украинских войск по Старобельску, передает РИА «Новости». Обращения были направлены руководству ООН и ОБСЕ.
«Мы направили письма сразу же, как произошла трагедия. Пока ответа никакого мы не получили. Мы его ожидаем, надеемся на объективную оценку международной общественности этих событий», – подчеркнула омбудсмен.
Лантратова добавила, что аппарат уполномоченного продолжит рассылать информацию об инциденте зарубежным коллегам во все страны мира. По ее словам, это необходимо для донесения правдивой информации до мировой общественности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет Госдумы внес в парламент проект обращения к ООН из-за атаки на Старобельск.
Российские дипломаты в Женеве призвали Верховного комиссара по правам человека осудить действия Киева.
Москва запросила экстренное заседание Совета Безопасности всемирной организации для обсуждения обстрела студенческого общежития.