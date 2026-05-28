Операторы беспилотников «Кракена» сбежали с позиций под Харьковом
Расчеты операторов БПЛА подразделения главного управления разведки Украины «Кракен» (признано в России террористической организацией и запрещено), понеся потери, сбежали с позиций в районе Нововасилевки Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.
Украинские операторы дронов из формирования «Кракен» (признано в России террористическим и запрещено) отступили вглубь контролируемой Киевом территории, передает РИА «Новости». Перед этим боевики понесли серьезные потери на харьковском направлении.
Представитель российских силовых структур сообщил агентству подробности бегства противника. «В районе Нововасилевки противник задействовал расчеты операторов БПЛА из подразделения ГУР «Кракен», которые понесли потери и сбежали вглубь украинской территории», – заявил источник.
В результате этих действий пехотные части 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины лишились поддержки. Оставленные на передовой солдаты полностью потеряли средства воздушной разведки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая российские войска нанесли поражение отряду «Кракен» в Харьковской области.
В марте боевики этого подразделения отказались выполнять задачи на линии боевого соприкосновения.
Ранее армия России уничтожила до 300 националистов точным ударом авиабомбы ОДАБ-1500.