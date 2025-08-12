Снайпер Берич сообщил о негативном отношении сербов к экспорту оружия на Украину

Tекст: Вера Басилая

Сербы негативно относятся к поставкам оружия на Украину транзитом через другие страны и считают Россию «матушкой», рассказал сербский снайпер Деян Берич, который участвовал в боевых действиях в Донбассе, передает ТАСС.

Берич отметил, что сербский народ известен своим трудолюбием, однако сожалел о том, что сербские оборонные заводы поставляют оружие не в Россию, а экспортируют его в третьи страны, которые затем передают это вооружение Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, Сербия уже давно стала колонией и вынуждена выполнять определенные задачи.

Деян Берич был одним из первых иностранных добровольцев, приехавших для защиты Донбасса. В 90-е годы он пережил конфликт в Югославии и бомбардировки НАТО в 1999 году. В 2023 году Берич получил тяжелое ранение в районе Марьинки в ДНР, после чего у него отказали ноги, однако он продолжает оказывать поддержку российским бойцам.

Ранее сербский снайпер Деян Берич заявил, что в конфликте в Донбассе и Новороссии участвуют более 50 государств, которыми руководят Британия, США и Франция.

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут отметил, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

Служба внешней разведки России сообщила о поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО.

