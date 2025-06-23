Белград евроинтегрировался в поставки оружия Украине

Tекст: Евгений Поздняков

Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. Как сообщает Служба внешней разведки (СВР), производимые Белградом боеприпасы отправляются в страны НАТО в виде комплектов деталей для сборки. Таким образом, республика избегает заключения прямых сделок с Киевом.

По данным СВР, в схеме принимают участие как минимум два сербских предприятия: «За последнее время завод «Крушик» из Вальево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». Лозницкое оборонное предприятие «Элинг» направило болгарской фирме «ЭМКО» комплекты для производства таких же ракет, а также 120-мм мин»,

Примечательно, что до этого президент Сербии Александр Вучич временно приостановил экспорт боеприпасов, пишет Srbija Danas. По его словам, данное решение связано с введением новых мер контроля в военной сфере и планами по вооружению собственной армии. Однако республика все же продолжит искать новых зарубежных клиентов для отечественной продукции ВПК.

«Я не собираюсь оставлять 150 тыс. человек без хлеба. Напротив, моя работа заключается в том, чтобы открывать для них рынки», – уточнил глава государства. Однако в России информация о поставках Белграда военной техники Киеву вызвала немало беспокойства. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данные СВР требуют особого внимания.

Он также подчеркнул, что эта тема крайне чувствительна как для Сербии, так и для России. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что по вопросу вероятного сотрудничества Сербии и Украины ходит много противоречивой информации. «Уже хочется какой-то ясности: было или не было», – добавила она.

Действительно, это не первый случай, когда СВР обвиняет Белград в поставках боеприпасов Киеву. В конце мая служба обнародовала данные, согласно которым прикрытием для антироссийских действий «служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников».

Уже тогда в СВР подобные действия Сербии расценили как «попытку выстрелить России в спину». Вучич пообещал не исполнять военные контракты в случае подозрений о том, что конечным получателем сербской продукции станут ВСУ, однако отметил, что республика продолжит продажу оружия за рубеж.

При этом авторы отраслевого Telegram-канала «Грантоед.by» сообщают, что уже в 2023 году между Сербией и украинской компанией «Спецтехноэкспорт» был заключен контракт на поставку 800 минометов М69А калибра 82 мм. Общая сумма сделки составляла 4,8 млн долларов. Также фирма фигурировала в крупном коррупционном скандале, напоминает РИА «Новости».

Примечательно и то, что в июне Вучич посетил антироссийский форум в Одессе. Там президент Сербии принял участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа». Глава МИД страны Марко Джурич пояснял, что данный шаг был направлен на улучшение положения Белграда в глазах европейской политической общественности.

«К сожалению, пик российско-сербской дружбы будто бы остался позади.

В лучшем случае нам удастся сохранить текущий уровень контактов и отношение. Но не исключаю, что все закончится и постепенным охлаждения диалога», – сказал Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Дело в том, что Сербия очень долго придерживалась политики многовекторности. Основными партнерами республики выступали Россия и Евросоюз. Разумеется, интересы Москвы и Брюсселя во многом расходятся, из-за чего балансировать между ними крайне трудно. Улучшение отношений с Москвой влекло ухудшение отношений с Брюсселем и наоборот», – рассуждает собеседник.

«Судя по всему, Сербия устала жить в состоянии напряжения дипломатических ресурсов и окончательно встала на рельсы европейской интеграции. Если еще несколько лет назад вопрос о необходимости вступления в ЕС был дискуссионным, то сегодня большинство политических сил, вопреки мнению населения, поддерживают этот шаг», – отмечает эксперт.

«Конечно, Белград не представляет свою евроинтеграцию как разрыв с Москвой.

На риторическом уровне администрация Вучича поддерживает Россию, называет нас братской страной. Но все же – поступательное движение в сторону ЕС не может обойтись без ущемления интересов России по некоторым параметрам», – добавляет он.

«Вероятно, Сербии намекнули, что цена приобщения к европейской семье – включение в цепочку поставок вооружений на Украину. Возможно, здесь имел место и корыстный расчет. Все-таки, Белград не может похвастаться сильной экономикой, поэтому контракты на закупку техники со стороны Киева, пусть и косвенно оформленные через третьи страны НАТО, станут неплохим источником капитала», – акцентирует эксперт.

«Тем не менее, население республики все еще тепло относится к России.

Поэтому нам необходимо доносить до сербов информацию о деятельности их правительства. Ситуацию еще можно выправить. В конечном счете, Москва не предприняла шагов к ухудшению отношений с Белградом. Информационная заметка СВР призвана показать нашу обеспокоенность ситуацией», – уточняет собеседник.

При этом важно учитывать, что Белград сумел сохранить некоторый потенциал в сфере производства военной техники после распада социалистического блока, напоминает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Конечно, о югославских масштабах мечтать не приходится, но и в дни, когда Европа с трудом наскребает Украине новые партии снарядов, выбирать особо не приходится», – отмечает он.

«То есть вооружения для ВСУ собирают по всему миру. Кроме того, передача западных моделей – дело дорогое и опасное. Более безопасным и простым представляется использование ВСУ старых советских вооружений. С ними солдаты уже умеют обращаться – не нужно ни отправлять «засекреченного» наемника-инструктора, ни тратить время на курсы тренировок», – рассказывает эксперт.

«Но производить эти боеприпасы и запчасти можно лишь там, где еще в советское время были созданы соответствующие мощности.

Само собой, речь идет о государствах Восточной Европы. Отмечу, что их относительно немного, поэтому каждая страна на счету. Неудивительно, что на Сербию так отчаянно давили», – добавляет собеседник.

«Думаю, что процесс создания запчастей для боеприпасов РСЗО «Град» и мин 120-мм поставлен в республике на поток. Сейчас между сторонниками Украины происходит «распределение сфер ответственности», и этот малый кусочек, видимо, решили отдать Белграду. Для нас, конечно, данная ситуация крайне неприятна», – полагает он.

«Дело не столько в военных причинах, сколько в политических и даже идеологических. Сербия всегда была для нас братской страной. Мы старались помочь ей в непростой ситуации давления со стороны Запада. Например, продавали по льготным ценам энергоресурсы. Получается, что нашу доброту обернули против нас самих. Белграду придется разъяснить Москве сложившуюся ситуацию», – заключил Козюлин.