Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.0 комментариев
Вучич отказался осудить Россию после требований Евросовета
Вучич отказался осудить Россию после призыва Евросовета
Сербский президент Александар Вучич подчеркнул, что будет следовать интересам Сербии, несмотря на призывы ЕС осудить Россию и поддержать Украину.
Президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с главой Евросовета Антониу Коштой заявил, что его долг – служить только народу Сербии, передает ТАСС.
Он отметил: «Я не обязан никому подчиняться, я обязан служить народу Сербии. Я всегда буду действовать именно так». Вучич также добавил, что объявил о своем визите в Москву заранее и не скрывал этот факт, подчеркнув, что Сербия праздновала 80-летие Победы над фашизмом и обсуждала газовый контракт с Россией.
Кошта в свою очередь призвал Белград «преодолеть свою историю», полностью поддержать внешнюю политику Евросоюза, осудить Россию, поддерживать Украину и нормализовать отношения с Косово для дальнейшего продвижения Сербии на пути вступления в ЕС.
По словам Кошты, соблюдение единой внешней политики Евросоюза, в том числе осуждение России, необходимо для приема Сербии в ЕС. Он признал, что и сербы, и европейцы испытывают разочарование в затянувшемся процессе европейской интеграции Сербии, однако выразил надежду на прогресс.
Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявлял, что давление Евросоюза на Сербию из-за визита Вучича в Москву является посягательством на суверенитет страны. Вучич подчеркивал, что Белград не пострадает от переговоров с Владимиром Путиным, а возможные санкции ЕС готов принять на себя.
Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с сербским лидером Александром Вучичем в Кремле и высоко оценил его личное участие в торжествах в Москве.
Президент Сербии Александр Вучич на встрече в Москве на русском языке поздравил Владимира Путина с 80-летием Победы и выразил благодарность за поддержку суверенитета Сербии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы настоящим «актом героизма».