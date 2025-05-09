Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Путин высоко оценил решение Вучича приехать в Москву на День Победы
Путин выразил признательность Вучичу за визит на День Победы в Москву
Президент России Владимир Путин провел встречу с сербским лидером Александаром Вучичем в Кремле, он высоко отметил личное участие президента Сербии в торжествах в Москве.
Встреча президентов состоялась в Екатерининском зале Кремля, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что высоко ценит решение Вучича лично участвовать в памятных мероприятиях 9 Мая, несмотря на внешнее давление и трудности с логистикой.
«Позвольте сердечно поприветствовать вас в Москве. Мы искренне ценим, что в столь знаменательный день 80-летия Великой Победы вы с нами в Москве принимаете личное участие в торжественных юбилейных мероприятиях. Хотя знаю, что вас пытались отговаривать, да и создавали определенные логистические проблемы, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим», – отметил Путин.
Глава государства отметил, что дружба между русскими и сербами укрепилась во время Второй мировой войны. По словам Путина, эта дружба стала прочной основой стратегического партнерства двух стран, которое носит конструктивный и взаимовыгодный характер.
Путин напомнил, что у России и Сербии 9 Мая – общий праздник, а воины обеих стран сражались против нацистских захватчиков вместе. Он также упомянул телефонный разговор с Вучичем в октябре 2024 года по случаю 80-летия освобождения Белграда, подчеркнув уважение сербской стороны к памяти павших солдат.
«Наши воины плечом к плечу сражались с нацистскими захватчиками. Белградская наступательная операция советской армии совместно с подразделениями Народно-освободительной армии Югославии стала одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны. Знаем, насколько уважительно власти и народ Сербии относятся к памяти павших за свободу наших стран солдат. Мы признательны за это», – заключил Путин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы настоящим «актом героизма».
По прибытии в Москву сербский лидер записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда.